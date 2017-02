ALFIL NEGRO

El México Bronco

Oscar D. Ballinas Lezama

Las marchas y protestas en contra de las decisiones gubernamentales de Enrique Peña Nieto y Donald Trump, están a la orden del día en el país azteca, que empieza a arder por todos lados y se ha puesto al filo de un estallido social.

Ayer, miles de maestros y otras organizaciones sociales marcharon en la capital mexicana hasta llegar al Congreso de la Unión, donde entregaron una petición por escrito y con miles de firmas para exigir a Diputados y Senadores, se preocupen por echar atrás las reformas educativas, energéticas y hacendaria.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que iniciaron nuevamente sus movilizaciones desde enero del 2017, luego de que lo del gasolinazo fue la ‘gota que rebalsó el vaso’; ahora exigen otra vez que se acepte la iniciativa ciudadana en la Reforma Educativa.

Enrique Enríquez, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, explicó que el Gobierno ha cerrado las puertas al diálogo, al grado que el año pasado fueron despedidos 620 maestros de la CNTE por acumular cuatro faltas consecutivas, sobre todo en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los Estados más pobres y marginados de la República.

Mencionó que también en la ciudad de México despidieron a 21 maestros, de los cuales dos siguen trabajando con sueldos retenidos y cuatro más están notificados por inicio del procedimiento de baja; y no conforme con ello, la SEP ya anunció que comenzó el proceso para despedir a mil 905 maestros de la CNTE. Se comenta que varios de estos mentores fueron suspendidos por no presentarse a la evaluación docente.

Ahora resulta que ya brincaron al tinglado ‘marchistas oficiales’, quienes preparan marchas para los próximos días en contra de Donald Trump y su política racista, así como por construir el muro en la frontera norte; con ello se minimiza por completo las protestas contra el gasolinazo, que es el verdadero problema que tienen los mexicanos.

Lo curioso de estas marchas ‘oficiales’, una de las cuales ha sido convocada por la panista y aspirante a candidatura de la presidencia de la República, Margarita Zavala y se rumora que hasta el mismo Peña Nieto puede marchar protestando contra su homólogo ‘el gringo pelos de elote’, que hace unas semanas al sostener un diálogo con el inquilino de Los Pinos, lo puso como ‘palo de gallinero’ y le advirtió que le enviaría tropas norteamericanas para combatir el narcotráfico.

Trump no se anduvo por las ramas, y volvió a ratificarle a un desconcertado Presidente mexicano, que ‘no está bromeando con lo del muro’, ni con las otras amenazas que le ha hecho al ‘Tlatoani azteca’; de hecho, a los pocos días de darle su regañiza por teléfono llegaron a la frontera sur de México, los primeros militares norteamericanos bajo el argumento que venían a dialogar con las autoridades castrenses mexicanas. Nadie sabe si los gringos se regresaron a su país o ya empezaron a ubicarse en esta zona.

El crimen organizado poco a poco se ha ido apoderando de esta zona fronteriza que al principio sólo era trampolín del narcotráfico, ahora lo ha convertido en un mercado con gran potencial de ventas de todo tipo de drogas.

El Gobierno de Estados Unidos no es nada tonto, ’ya olió el dinero’ en la anunciada Zona Económica Especial que se anunció será construida en Puerto Chiapas, y por ello viene con todo para invadir este lugar.

Comentando otras noticias, el senador Luis Armando Melgar sigue recorriendo los diversos municipios chiapanecos, manifestando a quienes se reúnen con él, que debe trabajarse con el corazón, en forma honesta y muy cerca de la gente, ¡ya basta de grillas¡, queremos resultados que se reflejen en el desarrollo productivo de la costa chiapaneca, apuntó el parlamentario.