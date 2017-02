COMENTARIO ZETA

Infraestructura Aeroportuaria Fundamental en la Consolidación de Chiapas: Velasco

Sin duda alguna que la actividad turística es de suma importancia para la economía chiapaneca, y es debido a esto que la administración de Manuel Velasco Coello busca fortalecer la infraestructura a fin de poder estar en condiciones de recibir a una mayor cantidad de visitantes.

Por ello, después de muchas gestiones, se anunció que se ampliará el aeropuerto Ángel Albino Corzo para estar en condiciones de recibir hasta 10 aviones simultáneamente, y para ello se destinarán 387 millones de pesos para esa obra. El turismo es el presente y el futuro de la diversificación económica de la entidad.

Velasco, en este sentido, señaló que este aeropuerto, que es el principal de la entidad, está llegando a su máxima capacidad de usuarios, ya que en 2012 se recibían 785 mil pasajeros y en la actualidad se reciben casi el doble.

Por Afectar Vialidades de Ciudades Detienen a Transportistas que Incurrieron en Delitos.

Con gran aceptación popular se recibió la noticia de que fueron detenidos algunos dirigentes del transporte chiapaneco que desde hace años vienen actuando de manera irracional bloqueando vialidades de las principales ciudades del Estado, afectando a los chiapanecos, como las ocurridas en la segunda quincena del mes de Enero, tanto en Tuxtla Gutiérrez como Tapachula.

Por lo pronto, el fiscal especializado en Asuntos Relevantes de la Procuraduría de Chiapas, Adulfo Chacón Ruiz, informó que elementos de la Policía Especializada cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de dos integrantes de la denominada “Alianza del Autotransporte” en la entidad.

Como parte de la declaración de diversos testigos, obra en la Carpeta de Investigación que Bersaín “N” y Franklin “N” exigieron en el mes de Enero, a los agremiados de la citada organización, que impidieran el paso a cualquier vehículo, en las calles céntricas de la capital, y en caso de que alguien se opusiera, sin importar si se trataba de un vehículo particular o de transporte, deberían ocasionarle daños con palos y piedras.

Detalló que los imputados también son investigados en el marco de la integración de dos Carpetas de Investigación más. Tras ser detenidos, fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien en las próximas horas determinará si son vinculados a proceso, siendo recluidos en el penal El Amate. Por otra parte, el Fiscal Especializado de Asuntos Relevantes informó que al momento de su detención a Franklin “N” le fue asegurada un arma de fuego calibre 45, por lo se le dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación por delitos de su competencia. Así las cosas.

Fuertes Denuncias de Corrupción Contra Edil de Tuzantán.

En el municipio de Tuzantán, donde se dice ser presidente municipal Rodolfo Navarrete Meza, siguen permeando las denuncias públicas por actos de corrupción, desvió de recursos y nepotismo por la inclusión de algunos familiares en el gobierno local. De oficio taxista y ahora convertido en un gran político mequetrefe, el conocido personaje tuzanteco anda desatado y cree que la Virgen de Guadalupe y todo el Vaticano lo están apoyando, y casi llevándolo al altar de una parroquia.

Este inicio de semana hubo fuerte denuncia pública del representante del Frente Cívico Tuzanteco (FRECITU), Moisés Loranca Meza, quien acusó que en el Gobierno de Navarrete Meza, se dan actos de corrupción y las promesas que en campaña vociferó el ahora negativo alcalde, ninguna fue cumplida, al contrario, el cien por ciento de obras fueron designadas a un Diputado local de su misma filiación partidista y el personal que utiliza para la ejecución de obras provienen en alto porcentaje de la zona Sierra de la entidad, de donde es originario el Diputado.

MORENA y el candidato de Chiapas.- El próximo 19 de Febrero, (Día del soldado mexicano) estará en Chiapas Andrés Manuel López Obrador, y para ello se ha generado toda una expectación en torno a esta fecha, porque los indicadores ya apuntan desde ahora fuertemente para que AMLO sea el próximo Presidente de México, pero lo extraordinario es que la Presidencia de la República va a la par con la gubernatura de Chiapas y él atraerá en votación el triunfo del aspirante que lleve las siglas del partido.

Pero en el arrancadero del HANDICAP 2018 de Chiapas, ya está llenó entre caballos de pura sangre, cuarto de millas y cimarrones de la aldea. En el arrancadero se observan a los caballos pura sangre: ZOE y LAM. Cuarto de milla, a Rutilio, y cimarrones como Gurria y Plácido, estos últimos pidiendo asesoría de un jockey viejo amigo del propietario del hipódromo, Don Fernando Coello Pedrero.

19 de Febrero. ¿Qué caballos de carrera estarán en el pódium?

Culebro Borrayas y Donald Trump.- Entre lo real y lo espectacular, pero siempre con valentía, el controvertido litigante Horacio Culebro Borrayas, pidió el pasado fin de semana al Gobierno de Estados Unidos expulsar al exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien actualmente se desempeña como Cónsul de México en Orlando, Florida. El controvertido abogado subió a internet un video en el que dice estar frente al edificio de la Casa Blanca y exhibe una manta con un mensaje dirigido al nuevo Presidente norteamericano. Pide la expulsión de Sabines Guerrero, a quien acusa de un desfalco de 40 mil millones de pesos al erario durante su sexenio, 2006-2012. (Redes sociales)

PD: Comisariados de Chiapa de Corzo acudieron al Poder Judicial del Estado para tener una plática con el magistrado presidente Rutilio Escandón, sobre temas legales que atañen a la Unión de Ejidos del lado sur de dicho municipio. El Magistrado indicó que no importando el sector, la casa de la justicia se ha propuesto establecer un pacto de unidad con todos, y para que a Chiapas le vaya bien no deben existir divisionismo, ni violencia, y sí una postura de salir adelante en conjunto reconociendo las aportaciones de todos los demás.