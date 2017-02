INDICADOR POLÍTICO

Discursos, Marchas, Apretones de

Manos, Pero no Empleo ni Bienestar

Carlos Ramírez

Detrás de los distractores que representan los discursos de solidaridad con migrantes deportados, las marchas contra el presidente Donald Trump y las promesas de apoyo, la realidad que le espera a los migrantes deportados es crítica: en México no hay empleo, ni salarios, ni bienestar. Los que regresan vienen a reencontrarse con la crisis económico-social que los obligó a cruzar la frontera en busca de empleo.

Los datos son contundentes, con cifras tomadas de diferentes estudios e investigaciones:

-El 72% de los migrantes gana entre 833 dólares-2 mil 500 dólares, mensuales, o sea: entre 16 mil 600 pesos y 50 mil pesos al mes, contra un salario mínimo mexicano de 2 mil 400 pesos mensuales.

-En los EE.UU. el 35% de las mujeres trabaja en los sectores de esparcimiento y manufacturas y el 50% de hombres en los sectores de construcción, manufacturas y esparcimiento.

-Del 2001 al 2016 se han deportado de los EE.UU. casi 5 millones de mexicanos que regresan a demandar empleo, salarios y bienestar. Sin embargo, cifras oficiales del INEGI señalan la existencia de 8.5 millones de mexicanos en situación de desempleo y subempleo, el 15.5% de la población económicamente activa. Ello quiere decir que si no hay empleo para los que viven aquí, menos para los que se fueron del país y son regresados por deportaciones.

-La presión laboral y de bienestar no será tan intensa y por eso el gabinete económico no aparece muy preocupado por las deportaciones: en el 2014 apenas el 4.1% de los hogares mexicanos dependía directamente de las remesas de los migrantes, aproximadamente 1.3 millones de hogares. A ese grupo muy localizado de personas afectaran las deportaciones. El dinero de las remesas era usado por las familias para comida y vestido, pago de deudas y vivienda.

-En lo general, la disminución de las remesas por la repatriación de migrantes afectará a la balanza de pagos porque en el 2015 y 2016 las remesas fueron más que los ingresos por exportaciones petroleras, 24 mil millones de dólares en promedio por las primeras y apenas 16 mil millones de dólares por las segundas.

-El aumento en el flujo de mexicanos que cruzaban ilegalmente la frontera para encontrar empleo en los EE.UU subió después del tratado de comercio libre que firmó el presidente Carlos Salinas de Gortari en función de las necesidades de la economía estadounidense; Salinas no insistió en un programa de trabajadores temporales que hubiera legalizado la estancia ilegal.

-La mayoría de los mexicanos ilegales no necesariamente se quiere naturalizar, pero tampoco desea regresar a México; su condición migratoria ilegal, pero productiva, le permite decirse mexicano, pero sin pretender regresar a México.

-Los Estados en México con mayor grado de migrantes ilegales son Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Jalisco, México, Veracruz, Sinaloa, Sonora y Chiapas. Los que menos expulsan son: Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche y Michoacán. En los primeros se resentirá la presión laboral y social por el regreso de migrantes acostumbrados a ingresos en dólares.

En este contexto, la deportación de migrantes ilegales a México sí constituye un problema social y económico, pero los cálculos oficiales consideran que no será de colapso, porque sólo afectará al 4.1% de hogares.

En todo caso, la crisis en la relación México-EE.UU. por la decisión de Trump será política interna y bilateral.

Política para dummies: La política es el espacio para la frialdad del análisis, a fin de evitar los errores por la calentura de la pasión.

Sólo Para sus Ojos:

•Cuando la perra es brava…uno de los periodistas vinculados al conservadurismo, Matt Drudge, jugó papel clave en las elecciones; pero como en su sitio www.drudgereport.com reprodujo notas que hablaban de la parálisis del Senado republicano en materia de Obamacare y baja de impuestos, la Casa Blanca se le fue encima con severas críticas.

•Una nueva corriente crítica está creciendo en el PRI, aunque sin tener claro sus alcances, La promueve el exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz. El propósito es meterse en la sucesión presidencial del 2018. Para ello instala comités estatales.

•Muy mal manejada la visita del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, crítico de la globalización en lo general pero promotor de algunas medidas para aprovecharla. Invitado por el Presidente Nacional del PRI, no pudo ganar un espacio en medios.

•Como era obvio, la inflación en enero fue altísima: 1.7%, la mitad de la esperada para todo el año…y faltan once meses y gasolinazos mensuales. En la inflación debe verse la principal presión devaluatoria.

