OPINIÓN PÚBLICA

Marcha de Desunión

Gonzalo Egremy

*Analistas concluyen que fue un fiasco la manifestación que intentó realizarse en todo el país, convocada, presuntamente, desde Los Pinos.

*Delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, plagios, asaltos y robos a empresas, casas habitación y profesionistas, aumentan diariamente.

Prácticamente no tuvieron convocatoria los organizadores de la marcha de ayer llamada “Vibra México”, y sí una serie de confrontaciones y divisiones.

Desde la semana pasada varias organizaciones civiles, en la Ciudad de México, convocaron al pueblo a manifestarse (ayer) en contra de la política xenofóbica y agresiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Pero casi de inmediato activistas sociales dieron la voz de alerta de que los convocantes eran afines a la actual administración peñista, y que el objetivo de la marcha no era contra Trump, sino apoyar a Enrique Peña Nieto.

Por esos mismos días “de la naciente idea de hacer vibrar México”, la presidente de una organización contra el secuestro, Isabel Miranda de Wallace, anunció otra marcha (Mexicanos Unidos) a la misma hora y lugar.

Igualmente fue descubierta de que en “su marcha” no habría expresiones en contra del presidente Peña Nieto, pero ahí inició la discordia y división entre las demás organizaciones convocantes (Vibra México).

Total, que ayer las dos marchas partieron del Auditorio Nacional y del Hemiciclo a Juárez (en la Ciudad de México), y se juntaron, tras una serie de gritos en contra de Trump y de Peña Nieto, en el Ángel de la Independencia.

Durante la caminata sobresalieron las consignas en contra del pretendido muro de Trump y su política xenofóbica, y en contra de los presuntos actos de corrupción del Gobierno de Peña Nieto.

Centenares de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que intentaron sumarse a las dos marchas, fueron interceptados por la policía capitalina (granaderos) y no les permitió manifestarse en contra de Peña Nieto.

En medios digitales criticaron a Televisa porque difundió imágenes de la marcha y en donde alguien gritaba en contra de Trump, pero nunca sacó al aire las miles de pancartas y mantas y consignas en contra de Peña Nieto.

Isabel Miranda de Wallace, de quien desde la semana pasada se decía que “Mexicanos Unidos” buscaba mostrar su apoyo al Gobierno Federal, fue corrida de la manifestación por participantes.

Aunque ella dijo que prefirió retirarse al descubrir, presuntamente, “a un hombre armado vestido de mujer” cerca de donde se encontraba en la marcha.

Autoridades de la Ciudad de México consideraron la asistencia, en ambas marchas, de entre 18 mil y 20 mil participantes, cuando sólo la manifestación de campesinos en contra del TLC hace diez días reunió a 50 mil labriegos.

En otras ciudades del país hubo réplicas de “Vibra México”, pero igualmente no tuvieron convocatoria; en Tabasco apenas reunieron a 300 personas y en Puebla a 900, según reportes oficiales.

Si en verdad “Vibra México” fue diseñado desde Los Pinos, o en el PRI, les “salió el tiro por la culata” (como dice el refrán popular), porque demostraron que el verdadero pueblo no apoya al Gobierno Federal.

Ese fiasco de convocatoria de marcha, demostró también que la sociedad civil a lo largo y ancho del país, repudia las políticas peñistas y priistas que han afectado la economía familiar con aumentos de precios y tarifas a los productos, bienes, mercancías y servicios, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Esta ciudad de Tapachula, su área rural, así como en los municipios fronterizos de Suchiate (Ciudad Hidalgo), Tuxtla Chico, Cacahoatán, están convertidos en “santuarios” del crimen//Diariamente se comenten homicidios dolosos, extorsiones telefónicas, levantones (plagios), asaltos a empresas, robos de automotores, a casas-habitación, a trabajadores y a estudiantes//Los responsables de la seguridad pública y prevención del delito, duermen en sus laureles//Ampliaremos en este delicado tema//Salud.