ALFIL NEGRO

San Valentín

Oscar D. Ballinas Lezama

Alguien decía que hemos descuidado lo que realmente vale y soluciona los problemas, refiriéndose a la pérdida de los valores espirituales; hoy es una fecha especial porque marca la celebración del Día del Amor y la Amistad, algo que la humanidad ve cada vez más lejano.

Ojalá que la gente no deje de luchar para en el planeta siga encendida la llama del amor espiritual; debemos amar a nuestros hijos y nuestros padres, porque hemos llegado a los tiempos en que ambos se empiezan a desconocer.

Lo mismo pasa en el vecindario o en el trabajo, donde la enemistad apuntalada por el egoísmo y la envidia han destruido las relaciones cordiales para formar enemigos; en la misma frecuencia se encuentran los Gobiernos de todos los países del mundo, que hasta ahora han demostrado ser regidos por su ambición de poder y dinero, se odian los unos a los otros buscando destruirse mutuamente y sacar ventajas unos de otros.

Unos cuantos confabulados se imponen sobre las mayorías, abusan del poder político o su riqueza para explotarlos, se convierten en lobos para devorar al mismo hombre, no les importa dañar a los demás para satisfacer sus miserables intenciones; su único fin es tener posesiones materiales, lo que nada tiene que ver con el amor sino con la vanidad, la ambición y la soberbia.

No hay amor ni siquiera por nuestra madre naturaleza, estamos empecinados en destruirla contaminándola en forma despiadada; vemos y sabemos de millones de personas, principalmente niños y ancianos, que mueren de hambre y sed en distintas partes de la tierra, sin embargo nos hemos vueltos insensibles a su dolor y necesidad.

Hablamos de amor y amistad, celebramos con bombos y platillos el 14 de febrero, sin embargo, abandonamos a nuestros hijos, golpeamos a nuestras esposas, olvidamos que existen nuestros padres y abuelos y no pocas veces existe una gran enemistad dentro de la propia familia.

Los mexicanos juramos y perjuramos que amamos a nuestro país, sin embargo, dejamos que arda y se convulsione socialmente porque no somos capaces de luchar por un cambio verdadero, que lo purifique de la corrupción y la maldad que lo están ahogando.

¿De qué amor será el que estamos hablando?, ¿cuántos niños más tendrán que sufrir de olvido, marginación y hambre, para saber que han venido al mundo sólo para recibir incomprensión y el resentimiento de sus semejantes?

En otras cosas, no obstante las diferencias con el actuar del Gobierno Federal que han dividido a gran parte de los mexicanos; aún se vislumbran esperanzas de que la sociedad unida logre cambiar gran parte de lo malo que han hecho los que sólo se quieren a sí mismos.

Chiapas sigue en pie, no obstante que la gran mayoría de sus exgobernantes saquearon las arcas públicas y lo dejaron endeudados por varias décadas más a sus habitantes; Manuel Velasco Coello, su actual gobernante, ha podido sacar el buey de la barranca y no obstante la enorme deuda de 41 mil millones de pesos que le heredó Juan Sabines Guerrero, ha sabido ‘capotear’ ese vendaval y en los cuatro años que ha venido administrando esta entidad, su Gobierno no ha pedido un sólo peso de endeudamiento.

Para nadie es secreto que mientras en otros Estados de la República las deudas de sus actuales gobernantes han crecido y multiplicado, Chiapas ha sabido cumplir con el pago de lo que quedó debiendo su antecesor, que por cierto, en vez de ser encarcelado por la Federación, lo premiaron con un Consulado en el país del ‘Rey pelos de elote’.

Explicó Velasco Coello que una de las formas de tener recursos para pagar, es no haber creado plazas burocráticas, mientras que sus antecesores las duplicaron en el sector público, generando un quebranto en las finanzas estatales, lo que en esta administración ya se está corrigiendo.

“Para que a Chiapas le vaya bien, no debe existir divisionismos, ni violencia; pero sí una postura de salir adelante en conjunto reconociendo todas las aportaciones de los demás”, dijo el Centinela de la Casa de la Justicia en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

El Presidente Magistrado ratificó que en el STJE existe una política incluyente, donde todos son escuchados; por eso la transformación que se dio en los órganos de justicia fue para consolidar la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la transparencia en la impartición de justicia.

Allá por la ciudad de los vientos, el senador Luis Armando Melgar, sostuvo una reunión de trabajo con empresarios arriaguenses, con quienes reconoció que después de ser ese municipio una región productiva, hoy apunta a los niveles más bajos en la economía de la región.

Por otro lado, habitantes de ese municipio le expresaron al legislador costeño, su malestar por el tema de las altas tarifas de la CFE; la respuesta del Senador fue que las altas tarifas la Comisión Federal de Electricidad, deben ser combatidas a través de una revalidación de las tarifas.

A unos cuantos días de la posible visita de Andrés Manuel López Obrador a Tuxtla Gutiérrez, la caballada morena anda desbocada, argumentando que en este evento masivo que pretenden organizar, podría ser el picaporte que le abra las puertas a los posibles candidatos, entre ellos al que buscará suplir a Manuel Velasco en el 2018.

Rutilio Escandón Cadenas, Luis Armando Melgar, Zoé Robledo Aburto, Oscar Gurria Penagos y Plácido Morales, son los nombres que se barajean.

Otro nombre al que no deben quitarle la vista es al del tapachulteco José Antonio Aguilar Bodegas, quien ‘pian pianito’ se ha acercado seriamente a la candidatura del PRI, para ser Gobernador el próximo 2018.

Mientras que por el resto de los partidos podría tomar la bandera Eduardo Ramírez Aguilar, quien de entrada podría decirse que ya tiene amarrada una senaduría plurinominal del PVEM en Chiapas, ya que pese a todo, él sigue siendo presidente estatal de ese partido escarlata.

Bastante inquieto se la ha visto en Tapachula al exalcalde Ezequiel Orduña Morga, quien ya le hace ‘ojitos’ a la Diputación federal del 12 Distrito, ahora en poder del ‘diputado invisible’. Se dice que son varios Exalcaldes de Tapachula los que quieren ‘sacarse la rifa del tigre’. Lo que debería ver son sus antecedentes penales y lo que quedó debiendo a la sociedad tapachulteca, como aquellos uniformes que les compró a los policías, y EL ORBE, en una investigación sobre el tema, descubrió que el precio estaba alterado, y de haber tenido un enfrentamiento con maleantes, varios policías hubieran muerto.

No sabemos por qué el gobernador Manuel Velasco ha estado rodeándose de Sabinistas y Pablistas que únicamente sirven para hacerle la vida imposible. El Gobernador debería revisar cada uno de los antecedentes penales de los que ahora le están haciendo la vida de cuadritos, y que en todas las marchas y manifestaciones del Estado existe oscuros intereses que lo han puesto en la picota, para que el licenciado Manuel Velasco haga deshonrosos papeles a nombre de sabinistas y pablistas.

Grande es la deuda eterna dejada por Sabines Guerrero para que ahora gente como “el Cheque” Orduña, Manuel Pano Becerra, “El Mangobola” y comitiva, ocupen puestos claves en la actual administración y con ello terminen de incrustarse en el Gobierno, ahora que termine su mandato Manuel Velasco. Es el único mandatario en el Estado que ha hecho obras en Tapachula, como la remodelación del Teatro de la Ciudad, el Hospital de Alta Especialidad para 140 camas, la remodelación de más de tres mil calles en Tapachula, rehabilitación del parque “Los Cerritos”, que a decir verdad está mejor que el de Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez; así como también la construcción del Agroparque Industrial, en donde la gente de la región va a poder industrializar sus productos, además de ser el Gobernador que mandó A LA CHINGADA a PEMEX, al ser una bomba de tiempo, y que de haber estallado medio Tapachula se había ido al averno… por cierto, todavía Pemex debe la entrega de esos terrenos para que ahí se lleve a cabo un parque temático, de lo que fue un centro de distribución de gasolina.

Así es que no nos hagamos y analicemos que no queremos a gente corrupta, ya una vez estuvo en los destinos de Tapachula y ahora pretende quedarse otra vez en la mamazón. Al “Cheque” Orduña, así como a los transportistas debían investigarlos sobre cuántas placas posee en el transporte, además, analizar que hay miembros de hasta de seis meses de edad en su familia que poseen un permiso, cuando muchos trabajadores del volante han dejado lo riñones en los carros, hoy siguen igual o tal vez peor, pues el pulpo del transporte lo sigue absorbiendo.

¡Manuel Velasco ya actúa!, porque están tratando de tenderle una trampa para que a su salida ya no pueda tener forma de defenderse. Lo mismo está sucediendo en el sector Salud, en donde lo tienen copado.

Los que de plano se han convertido en el colmo del cinismo, son los exgobernadores Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, que ya se pasean por la capital del Estado chiapaneco, gritando a los cuatro vientos que quieren regresar. (Ojalá sea todo lo que se robaron).

Un abrazo de oso para todos nuestros amigos, ¡Feliz Día de la Amistad!