COMENTARIO ZETA

Martes 14 de Febrero de 2016

Por Carlos Z. Cadena

Al Pabliato se le Acabó su Estrategia Espiritual: Serán Sancionados.

A la clase política del país y donde Chiapas ya pasó a un escenario grotesco en la época del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, muchos ministros y pastores evangélicos por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal antepusieron su fe cristiana de darle “Mas al Cesar que a Dios”, originando un sexenio donde privó más lo material que lo espiritual en lo que respecta a las enseñanzas bíblicas de miles de seguidores del Hijo de Dios, que hacían los representantes de la Iglesia cristiana, donde Pablo Salazar los transformó peor que un partido político.

Fue una clase política en Chiapas que más de alguno todavía los espera en el infierno por que utilizaron la fe cristiana con fines electoreros y esto sencillamente fue más peor de lo que puede ocurrir en una clase política, al grado que hoy, Salazar, festina en sus portales cibernéticos una vez más su mesianismo enfermizo con adjudicarse ser el transformador de Chiapas. Que el Movimiento de la Esperanza regresa y regresa al poder. Así que otra vez los ministros de culto al ataque en lo que se refiere a la política aldeana.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, hizo un anuncio desde el año pasado que no deja de ser importante en relación a que ahora ministros de culto, los sacerdotes y las asociaciones religiosas, la prohibición de apoyar a partidos políticos ni a candidato alguno, caso contrario recibirán de multas de hasta millón y medio de pesos. El director general de Asociaciones Religiosas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Arturo Manuel Díaz León, agregó en aquella ocasión que quienes infrinjan esta norma “también pueden ser apercibidos y las autoridades podrán clausurar de manera temporal o definitiva, locales destinados al culto público”.

Recordó el servidor público, que los ministros de cualquier culto tienen prohibido por ley asociarse y/o apoyar algún partido político durante las campañas electorales y que “los infractores serán acreedores de una sanción o multa de hasta 20 mil días de salario mínimo vigente , lo que equivale a 1.5 millones de pesos”. De igual forma “podrán ser suspendidos temporalmente los derechos de las Asociaciones Religiosas Correspondientes, en el territorio nacional o bien en un Estado, así como la cancelación de su registro.”

Evidentemente que la religión católica también cada sexenio busca sus tajadas electorales pero no se compara con lo que hizo el sexenio de Pablo Salazar, con los Cristianos Evangélicos, donde “se enloquecieron” con la política dejando a un lado -no todos desde luego, porque los hubo grandes pastores o ministros que no lo aceptaron absolutamente nada al Pabliato- lo espiritual para irse con lo material, pero insistimos que hubo cristianos que comulgaron y se les reconoce con el “Darle más al Dios que al Cesar”.

Velasco Anunció que en Estos Cuatro Años de su Gobierno no ha Pedido un Sólo Peso de Endeudamiento.

Claro y contundente el gobernador Manuel Velasco al informar que en su administración no se ha pedido un sólo peso de endeudamiento público desde el 2013. Mientras en otros Estados las deudas han crecido y se han multiplicado, Chiapas ha sido de los que mejor ha cumplido con el pago de su deuda, por lo que ya dejó de estar entre los 10 más endeudados del país. Dijo que se han tomado decisiones responsables para darle al Estado viabilidad financiera sin la necesidad de pedir endeudamiento público.

Mencionó que durante la presente administración no se han creado plazas burocráticas, a diferencia de Gobiernos del pasado que duplicaron el número de plazas en el sector público, generando un quebranto y un déficit estructural en las finanzas estatales, que su Gobierno actualmente está corrigiendo. Destacó que gracias a estas medidas responsables, por tercer año consecutivo la agencia calificadora “Moodys” ubica a la entidad como un Gobierno económicamente estable. En fin.

Nueva Mesa Directiva de los Notarios en Chiapas…

En cumplimiento a la Ley del Notariado del Estado de Chiapas, el día de ayer tomó protesta la Junta Directiva para el bienio 2017-2019, la cual quedó integrada como Presidente, el Notario Bruno Falconi Fernández; como Secretario, Marcos Escobar López; en calidad de Tesorero, David Sol Corzo; como Primer Vocal, Josefina Montesinos Pérez; Segundo vocal, Roberto Joaquín Montero Pascasio.

Cabe destacar que ésta Directiva se caracteriza por mantener la representación de los Notarios de los 3 Colegios Regionales que conforman el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, es decir, la Región Centro, Selva y Costa.

Rapiditas.- El nuevo delegado de la SEDATU-Chiapas es Anselmo Andreí Romero Marín. Y tomó posesión desde este viernes 10 en la Ciudad de México, sustituyendo al biólogo Ricardo Mejía Zayas, quien se envolvió en un escándalo de amenazas de muerte y presuntos actos de corrupción con el anterior exdelegado Sergio Lobato. La designación fue bien recibida y urge que se ponga orden en esa institución federal en el Estado más pobre del país… Así las cosas.