OPINIÓN PÚBLICA

¿Funciona Sistema Penal?

Gonzalo Egremy

*Hasta ahora no convence a la ciudadanía, sobre todo a las víctimas, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio; la delincuencia actúa a sus anchas.

*La Falta de aplicación de la Ley y puesta en libertad de presuntos delincuentes, ocasiona que población intente hacerse Justicia por mano propia.

La idea que tiene gran parte de la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal acusatorio, es que otorga más derechos a delincuentes que a víctimas.

Esa mayoría de la sociedad civil, agrega que existen innumerables casos en que, los probables responsables de algún delito, tardan más en ser detenidos que puestos de nuevo en libertad.

De ahí el surgimiento del enardecimiento de comunidades en contra de presuntos ladrones a quienes han intentado lincharlos.

Apenas anteayer domingo en la noche, en Puerto Madero, la gente detuvo a cuatro probables hampones a quienes pretendió quemarlos vivos, pero una patrulla de la policía municipal logró rescatarlos del linchamiento.

Gente de aquel mareño poblado se reunió en torno a la patrulla policial y enardecidos, no dejaron que se llevaran a los cuatro detenidos; e inclusive un policía resultó lesionado de una pedrada.

El Gobierno tuvo que enviar a la policía antimotines (Seguridad Pública del Estado) para dispersar a la gente con gas lacrimógeno, y sólo de esa manera pudo rescatar a presuntos bandidos y a los agentes municipales.

No es el primer caso en el que colonos, vecinos o ejidatarios en este municipio, en la región Costa-Soconusco, Sierra, Altos, Centro y Norte del Estado, detienen a asaltantes, ladrones, hampones, violadores y demás pillos.

La mayoría de las veces los detenidos son golpeados y amarrados a postes o árboles, y solo cuando interviene alguna autoridad que convence que serán procesados los delincuentes es que los entregan.

Pero si resulta ser menor de edad (menos de 18 años) los detenidos por la ciudadanía, el Fiscal del Ministerio Público y menos el Juez de Control (en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio) no les pueden imputar los delitos y por Ley deben ser puestos en libertad.

Una gran mayoría de jovenzuelos que fueron detenidos por los hechos violentos y saqueos de tiendas y otros negocios los días 6 y 7 enero pasado, gozan de libertad por haber acreditado ser “menores de edad”.

Otros más también fueron puestos en libertad porque los policías y Fiscales del MP “violentaron el debido proceso y hasta el principio de inocencia” de los detenidos.

Existen versiones de estudiosos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, que indican que millones de pesos para la implementación del mismo, fueron a parar a otras actividades de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal de Justicia del Estado.

Que por ello no fueron bien capacitadas (sólo con algún cursito) las policías municipales y estatales, ni los Fiscales del Ministerio Público, menos los servicios periciales y personal del TSJE.

De continuar creciendo la percepción ciudadana que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio no garantiza la aplicación de la Ley a los delincuentes, que al contrario, le otorga más derechos que a las víctimas, no deberá sorprender a la autoridad que la población haga justicia por mano propia, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Los transportistas, Bersaín Miranda Borraz y Franklin Herrera, detenidos por la policía la semana pasada como probables responsables del delito de motín, al haber bloqueado durante dos días con cientos de combis de pasajeros el centro de Tuxtla Gutiérrez y afectados a miles de ciudadanos y la economía de la capital, salen ahora que son blancas palomas y los consideran “presos políticos”//Se bisbisea que al suplente de un Diputado federal (éste brincó a ese cargo tras dejar la alcaldía saqueada), le descubrieron una toma de agua clandestina en un hotelito de su propiedad//Destrozos en la alcaldía de Tecpactán, ayer//Ampliaremos//Salud.