ALFIL NEGRO

Fuego Contra Fuego

Oscar D. Ballinas Lezama

Fuego contra fuego, así combatirá el Gobierno de Manuel Velasco Coello a quienes por imprudencia o premeditadamente provoquen incendios en cualquier parte de la geografía chiapaneca; los responsables pagarán con cárcel su culpa, afirmaron fuentes oficiales del Gobierno en esta entidad.

Consciente de la prioridad de cuidar y conservar el medio ambiente, el gobernador Velasco Coello ha canalizado en el 2017, no menos de 40 millones de pesos en equipo especializado para combatir los incendios; que en época de estiaje se convierten en un verdadero dolor de cabeza para todos en estos tiempos en que el ‘horno no está para bollos’, ya que el calentamiento global aumenta cada día en todo el planeta.

“La conservación del medio ambiente es una causa que nos debe unir a los mexicanos por encima de colores partidistas, ya que de ello depende el futuro de Chiapas y de México; la mejor manera de lograrlo es asumir nuestra responsabilidad en cada una de las dependencias de Gobierno y los ayuntamientos, mediante un trabajo coordinado en la prevención y combate de incendios, reforestación de zonas dañadas y concientización entre la población”, expresó el Ejecutivo chiapaneco.

Si bien es cierto que el gasolinazo está partiendo en dos la columna vertebral de la sociedad mexicana, que de seguir así quedará en la ruina económica, también es cierto que si no cuidamos nuestra vegetación, el agua, la tierra y el aire; de poco o nada nos va servir que Trump y la ‘bola de sinvergüenzas’ que están administrando el país a nivel federal, dejen de abusar y robar al pueblo de México que sin oxígeno y agua, acabarán siendo huéspedes del panteón.

En otros temas, ni duda cabe que los exmandatarios Juan Sabines Guerrero y Pablo Salazar Mendiguchía siguen montados en sus machos y con un cinismo inusitado pretenden volver por sus fueros, pensando que los chiapanecos siguen sin memoria como sucedió cuando ambos, en su momento, buscaron y lograron engatusar y comprar a la gente para que lograran desgobernar Chiapas.

Para nadie es secreto que el tristemente célebre exdictador de Soyaló, hizo lo que se le vino en gana con las finanzas públicas de esta entidad, sin embargo, ahora se jacta en un video que ha subido a las redes sociales al autoproclamarse como el ‘Mesías’ y salvador de la bienaventuranza de Chiapas, al que asegura haber dejado sin deudas y que fue Juan Sabines quien en seis años llevó a la bancarrota total a la entidad.

”El Gobierno de Chiapas está pagando 4 millones de pesos diarios por concepto de intereses de la deuda que dejó Sabines Guerrero; ataron de manos al actual gobernador”, dice muy orondo el soyalense, que cuando tomó posesión como Gobernador llegó con una mano atrás y otra adelante, y hoy es uno de los exgobernantes más ricos de esta entidad.

La historia que escribió Salazar Mendiguchía, quien por su presunta corrupción fue demandado y encarcelado en la administración Sabinista aun no se olvida por los chiapanecos que preguntan ahora, ¿con qué calidad moral viene a gritar que ahora Chiapas está en la bancarrota?, sabiendo muy bien que él fue uno de los grandes responsables junto con el ‘ojo alegre’, su majestad ‘Juan II’, de endeudar a Chiapas y el supuesto desvío de miles de millones de pesos, principalmente los que recibió para ayudar a los damnificados del huracán “Stan”.

En su locura senil, el exdictador oriundo de Soyaló despotrica y culpa al pueblo de Chiapas, por elegir Alcaldes y Diputados corruptos e irresponsables, que afirma, son ‘levanta dedos’ para apoyar todo lo que ofende al pueblo; no se midió el ‘hermano Pablo’, quien utilizó a la iglesia evangélica y un puñado de pastores del diablo para lograr sus perversos fines de llegar a la gubernatura; cuando lo logró, jamás volvió a pararse en una iglesia y se quedó con la costumbre de ‘ver la paja en el ojo ajeno’.

Habla de que la sociedad chiapaneca, al igual que la de todo México, tiene una rabia social por todas las injusticias que ha sufrido de parte de los malos gobernantes, él no se apunta; como si estuviera viviendo de nuevo aquellos tiempos de canallas, cuando fue acusado de utilizar un título falso para ejercer como abogado y el cargo de Secretario de Gobierno, para lo que se necesita tener un título profesional.

Aún está fresco el recuerdo de aquella entrevista en la televisión nacional, cuando en un improvisado debate con Sami David, no pudo aclarar paradas sobre la existencia legal de su título de abogado, como se lo exigía en ese momento el priista oriundo de Acapetahua.

A Pablo ya se le olvidó que fue precisamente Mauricio Gándara Gallardo, uno de sus hombres de más confianza en su administración a quien después traicionó, quien lo desnudó completamente en su libro: El encantador de serpientes, anécdota que ya les contaremos para que conozcan bien al hombre que sin pudor alguno, trata de volver a ser Gobernador de la entidad. ¡Dios nos libre de tal maldición!