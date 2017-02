COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Sabines y Salazar, Acérrimos Enemigos; Desquician Gobernabilidad de Chiapas

Más allá de que Juan Sabines Guerrero no respetó “la regla no escrita”, de no entrometerse en asuntos políticos y financieros en el Gobierno de Manuel Velasco Coello, como se ha hecho costumbre por sentido común en las entidades federativas de todo el país; a eso hay que agregarle que también esa intromisión de politiquería lo hizo Pablo Salazar Mendiguchía, agarrando a Chiapas como “Arena de Box y lucha”, pues Sabines y Salazar arrastran un pleito a muerte” después que el primero metiera a la cárcel al segundo, precisamente porque se estaba metiendo muy fuerte en el manejo y conducción en el Gobierno de Sabines Guerrero, pues buscaba una Senaduría y una decena de cargos electorales para el Pabliato, pues no tuvo otra cosa Sabines que sacarle sus trapitos al sol como “los niños fallecidos de Comitán” y ¡zaz!…fue encarcelado.

El problema de Chiapas tiene algunas vertientes muy claras empezando con que el Sabinato y Pabliato anda desatados desde hace cuatro años, producto del litigio que traen a cuestas y de “cobro de venganzas”, y nadie le ha marcado el alto, al menos con un argumento de que es otro gobierno sexenal y al que se le debe respetar. Es más, hay exfuncionarios públicos del Sabinato que ya ocupan cargos en la actual administración estatal. Gente de ambos grupos quiere agenciarse el poder electoral y buscar sus fichas para poder moverlas rumbo al 2018. Los Sabinistas y Pablistas se mueven “como Juan por su casa”. Nadie les dice nada. ¿Pero qué culpa tenemos los chiapanecos de tener a estos dos gallitos de pelea y que agarran a la entidad de cuadrilátero?

Mientras nadie ponga orden y no solamente pare, sino desmovilice esa venganza entre los exgobernadores, habrá desorden, porque esa declaración mesiánica de Pablo Salazar celebrando sus 18 años de un denominado “Movimiento de la Esperanza”, es un llamado a la “guerra, al rebato y a la beligerancia”, un escenario que debe preocupar porque desde hace meses se escuchaba el desasosiego por la salud mental de Salazar. Antes hablaba como un apóstol, ayer ya habló como Dios. Pide otra vez regresar el Movimiento de la Esperanza y exige que venga el futuro.

Este fenómeno desafortunadamente da origen a otro grave problema, el de las “traiciones y felonías, porque algunos funcionarios públicos verdes empiezan hacer sus grupitos con gente del propio Sabinato o Pabliato, y empujan a determinados personajes que se consideran candidatos electorales a gobernadores, creando un “monstruo de siete cabezas”, porque incide en la gobernabilidad. Mientras no se ponga orden al actuar como “muchachitos insurrectos”, -no todos evidentemente- el panorama a futuro es incierto.

Si desde un principio se les hubiera impedido hacer politiquería, otro gallo cantara en Chiapas, no que ese slogan de “mala suerte” del “Chiapas Nos Une” ha sido todo lo contrario, porque el slogan puede tener efecto propositivo, pero eso de “Chiapas Nos Une”, no puede ser factor para que también se le dé la bienvenida al Pabliato y Sabinato. Los grandes expertos y maestros de la política internacional y nacional, y hasta el más desvencijado ser humano sabe que “el poder no se comparte” y que vale más “Ser temido que amado”, pensamientos universales que han tenido éxito en Europa, América y cualquier otra parte del mundo y si en la Luna o en el planeta Marte, hubiera política, allá sería el poder de la verdad.

Pareciera que “El Chiapas Nos Une”, es darles cabida a los corruptos exgobernadores y que sigan en funciones como si fueran gobernadores en turno. Hay tanto desaseo y suciedad en la política aldeana que ya ni se sabe de dónde vienen las traiciones o las perversidades.

Sabines y Salazar deben dirimir sus pleitos y odios en otras canchas y dejar que los chiapanecos decidamos para lo que viene en el futuro. Sin embargo nadie les pone un alto.

Rapiditas.- El Diputado Federal, Enrique Zamora Morlet, afirmó que a más de cuatro años de Gobierno de Manuel Velasco Coello, se han dado diversas iniciativas y cambios en la entidad, principalmente en el cuidado del medio ambiente, en donde Chiapas ha tomado impulso y ha sido ejemplo por promover programas como impulsar la educación con responsabilidad ambiental. Ante la propuesta de que hicieran alumnos y personal docente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) 065 -José María Morelos- de que el Congreso local otorgue al gobernador Manuel Velasco Coello la medalla como promotor del cuidado a las riquezas naturales de la entidad, el legislador chiapaneco reconoció el trabajo del mandatario estatal al realizar diversas campañas de reforestación, limpieza de ríos y castigo severo a quienes atenten contra el medio ambiente. …..Durante una visita por la región Selva, el senador Luis Armando Melgar, se reunió con habitantes del ejido Nueva Palestina, del centro ecoturístico “Tres Lagunas” ubicado en Lacanjá Chanzayab y del monumento natural Bonampak, para escuchar las problemáticas de la región y establecer una agenda de trabajo para conservar la Selva Lacandona. Dixe.