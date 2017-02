OPINIÓN PÚBLICA

Pablo Recibió Repulsa

Gonzalo Egremy

*Salazar Mendiguchía pretendió engañar ayer con mensaje de revivir un supuesto Movimiento, para hacerse del “poder” en Chiapas.

*Recibió muchas críticas; hubo exigencias a autoridades federales y estatales para que desempolven expedientes penales para regresarlo a la cárcel.

Pablo Salazar Mendiguchía, en un intento por engañar a incautos, se atrevió ayer, sin el más mínimo recato, enviar un mensaje a los chiapanecos.

El exgobernador (2000-2006) y encarcelado en 2009 por pillerías que cometió, invitó en su perorata a unirse a su “movimiento de la esperanza”.

Valiéndole un cacahuate las formas políticas, irrespetó al Gobierno Estatal al erigirse en vocero de la hacienda pública y revelar los 4 millones de pesos que supuestamente se pagan diariamente de interés por la megadeuda en que sumió Chiapas su impuesto gobernante, Juan Sabines Guerrero.

Afirmó que “al final de este sexenio, el gobierno estatal terminará pagando 13 mil millones de pesos de puros intereses, y que todo ese dinero “va a la basura” (a las cuentas de los prestamistas, subrayado de quien esto teclea).

Y aprovechó para autoalabar su administración al indicar que con ese dinero del pago de interés de la megadeuda que dejó Juan Sabines a quien él impuso en el cargo (por lo tanto es también responsable), “se pueden hacer siete puentes como el majestuoso puente Chiapas (construido en su administración y que una vez colapsó).

Así como, agregó, doce aeropuertos como el “Ángel Albino Corzo”; seis carreteras como la Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas; o 20 hospitales, como Ciudad Salud en Tapachula o el Pediátrico en la capital estatal.

De pasó, también criticó al Gobierno Federal al decir “existe un enojo social en el país por los constantes aumentos en los precios de las gasolinas, luz eléctrica, gas doméstico, y el alza en la canasta básica y la reducción del presupuesto público”.

Y piso más al fondo su acelerado ataque: “los escándalos políticos han agudizado la rabia colectiva, y esto provoca mayor desesperanza”.

Olvidándose que él fue acusado de cooptar a partidos políticos y que impuso a Alcaldes, a Diputados locales, federales y Senadores por Chiapas, se atrevió decir que a los seis meses de estar en las alcaldías, los Ediles son repudiados por el pueblo.

Más aún, criticó a los “legisladores irresponsables que con una mano firman una impagable deuda pública, y con la otra levantan el dedo para apoyar a los que nos ofenden”.

Según él, su movimiento resurge para “una rebelión ciudadana pacífica y organizada y a una auténtica revolución de la esperanza”.

Agresivo, impulsivo y prepotente como lo fue durante su mandato, dijo en otra parte de su “mensaje”, al convocar que se unan a su “movimiento” que “si estás viendo que tu casa, nuestra casa en común (Chiapas) se está cayendo a pedazos, no debes permanecer indiferente”.

Luego de su perorata, Salazar Mendiguchía fue severamente criticado en muchísimas cuentas de Facebook, Twitter y chat´s de verdaderos periodistas que le conocimos su forma arbitraria, opresora y tirana de gobernar.

Por ello en las redes sociales pidieron a las autoridades federales y estatales, desempolvar los expedientes penales que tiene Salazar Mendiguchía y someterlo a proceso judicial para que pague con cárcel la muerte de los niños en el hospital de Comitán o por la “desaparición” de miles de millones de pesos de la reconstrucción de esta región devastada por el huracán “Stan”.

No puede saltar hoy, Salazar Mendiguchía, como el impoluto defensor de los chiapanecos, cuando no tiene calidad moral ni ética para alzarse en la voz de la ciudadanía, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Por menos de lo que dijo ayer, en su nefasto gobierno, Salazar Mendiguchía ya tendría al “atrevido” severamente golpeado y en las mazmorras de alguna cárcel//La actitud del exconvicto es de desafío a la autoridad legalmente constituida. ¿Se atreverá el Procurador de Justicia o el secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, darle un jalón de orejas?//Salud.