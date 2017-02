ALFIL NEGRO

El País de las Maravillas

Oscar D. Ballinas Lezama

Si bien es cierto que los problemas de nuestros connacionales, que llegaron como migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica, siguen recrudeciéndose ante la xenofobia del rey del norte Donald Trump; también es cierto que la raíz del infortunio de los aztecas ‘mojados’, está en la falta de fuentes de trabajo en México.

Para nadie es secreto que el hambre y la necesidad de tener una vida decente, los obliga a brincar ‘el charco’ en busca de mejorar sus condiciones de vida; al grado que las zonas rurales de este país se han quedado llenas de hombres viejos y tierras estériles que nadie puede trabajar.

Ayer, en la celebración de los 40 años del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto habló de que en México se han creado miles de fuentes de trabajo, insistió en que el aumento a las gasolinas tuvo que hacerse para evitar comprometer la estabilidad de las finanzas públicas y con ello, se beneficiarán los que menos tienen; finalmente, afirmó que en lo que va de su Gobierno la economía mexicana ha crecido.

Peña Nieto, les pintó a los empresarios un México moderno, bonito y en Jauja; un país de maravillas que al parecer ha creado en su mente, muy diferente a la realidad en que viven más de 60 mexicanos en extrema pobreza; problema que no solamente se trata de minimizar creando cortinas de humo, como la difusión de este tipo de eventos o las marchas prefabricadas contra los abusos y pifias del Virrey ‘Pelos de elote’; un mandatario ‘totoreco’ al que 35 prestigiados psicólogos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, lo han catalogado de tener una grave estabilidad emocional que lo hace incapaz para gobernar.

Los expertos en salud, afirmaron en una carta enviada al Congreso de los ‘gringos’, que Trump es un líder poderoso que sufre ataques de rabia que lo ponen al borde de la locura; por lo que temen pudiera ser punta de lanza en la tercera guerra mundial; independientemente de su terquedad de construir un muro de la ignominia que costará poco más de 21 mil 600 millones de dólares; según él para tener más seguridad fronteriza en ‘Gringolandia’.

Añadieron los sicólogos norteamericanos, que su actual Presidente toma medicamentos o drogas para que le crezca el cabello, añadiendo que esa droga le provoca grave afectación psíquica y en el momento menos pensado se le ‘bota la canica’, poniendo en riesgo la seguridad nacional de ese país.

Más allá de los problemas de nuestros vecinos en el país del norte, los mexicanos seguimos entrampados en las reformas Peñistas que hasta ahora, en nada han beneficiado a la mayoría de los habitantes de esta nación; al provocar que subiera el costo de las gasolinas desestabilizó la economía, porque con ello aumentaron los precios de todos los productos y servicios, incluyendo el de la luz eléctrica.

Lo bueno del escándalo del ‘rey loco’ en gringolandia, es que ha logrado desviar la atención de la mayoría de los mexicanos, que ahora están más interesados en el muro y la corretiza de nuestros paisanos que aquí no encontraban trabajo y se fueron de mojados; dejando en segundo plano los problemas creados por las reformas educativa, hacendaria y energética, porque después de todo, ¿’qué tanto es tantito’?; a la mejor con la llegada del nuevo Tlatoani en el 2018 los vientos cambian un poco y con tanta miseria y pobreza, hasta lleguemos agradecer a los miserables que gobernaron nuestra tierra.

En cuanto al tema del sátrapa de Soyaló, el dictadorzuelo de huarache que reprimió al pueblo de Chiapas durante seis años, sintiéndose un iluminado por Dios, persiguió y encarceló a todos aquellos que no comulgaban con su tiranía y denunciaban públicamente sus sinvergüenzadas, como sucedió con nuestro Director General de EL ORBE en Tapachula y los propietarios del Cuarto Poder en Tuxtla Gutiérrez, quienes nunca se arrodillaron ante el tirano enfermo de poder y de dinero.

Hay una gran historia negra que contar de este exgobernante, que en su locura senil pretende nuevamente engañar a quienes sojuzgó mediante la mentira, y el abuso de poder que ejerció con odio inusitado, mientras clamaba en los templos evangélicos que era el Mesías; que había llegado montado sobre la esperanza para salvar a Chiapas.

Con lo que no contó el ‘amo y señor de horca y cuchillo, ’Pablo I’; es que en Chiapas había voces valientes y protestatarias como la de los hermanos Enrique y Adolfo Zamora Cruz y Conrado de la Torre, entre algunos pocos valientes que se enfrentaron a su locura, señalando y denunciando sus actos en los que presuntamente prevaleció la corrupción, el robo, la mentira, el engaño, por lo que no se quedaron callados, sabiendo que el silencio en esos casos no es signo de prosperidad ni de calidad de vida, sino de decadencia de todos los valores universales .

Ya salió el peine en la Feria Mesoamericana, al parecer una empresa cervecera está ‘pujando fuerte’ por tener la concesión de los espacios y convertir en una enorme cantina la feria cuyo objetivo es promover el turismo, nuestra cultura, gastronomía y nuestro comercio y ganadería, pero de ninguna manera fomentar el alcoholismo. Eso sería una lástima, ojalá que el buen amigo Antonio Damiano no vaya a caer en el juego en que cayeron sus antecesores.

