COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Pablo Salazar, Está Enfermo de sus Facultades Mentales: Dirigente Social de Damnificados de Stan.

El presidente de la Sociedad civil del Soconusco, Carlos Tapia Ramírez, fue contundente cuando señaló “que en su video que aparece en las redes sociales Pablo Salazar, no tiene vergüenza, mucho menos dignidad, porque pretende mesiánicamente erigirse en el mejor gobernador en la historia de Chiapas, como él se autodenominó “gobierno de la esperanza”, cuando fue todo lo contrario, un gobierno de muerte, por todos los asesinatos cometidos durante su gobierno, en contra de los damnificados del huracán Stan, o la muerte de los niños del hospital de Comitán, por omisión y negligencia de su gobierno, o la persecución política de líderes sociales, y reconocidos periodistas, donde algunos fueron encarcelados, otros murieron en el destierro y otros más fueron perseguidos endemoniadamente por un gobernador que se dice cristiano, pero que está enfermo de sus facultades mentales”. Y Agregó:

“Es un ser humano, rencoroso, resentido y bilioso, que está enfermo de mesianismo, pero que después de salir de la cárcel, salió más enfermo mentalmente. Los siquiatras conocen este trastorno como la presencia de dos o más identidades en la persona que lo sufre, se llama ‘El trastorno de identidad disociativo’, conocido popularmente como “Trastorno de personalidad múltiple”, que es una de las psicopatologías más frecuentemente representadas en la ficción y el engaño, y es acompañada con Esquizofrenia y Bipolaridad”.

Tapia Ramírez, que tiene un libro de su autoría de la historia del fenómeno del Huracán Stan, dijo que “El primer saqueador de Chiapas fue el señor Salazar Mendiguchía, y hasta ahora la PGR lo investiga por más de 11 mil millones de pesos, producto de las aportaciones del gobierno federal y de organismos no gubernamentales, otorgados al gobierno de Chiapas, para atender las necesidades de 41 municipios en la entidad que sufrieron daños en aquel Octubre del 2005, causado por el meteoro. No se puede negar que Pablo Salazar fue un exterminador y ángel del demonio, fue una pesadilla la que se vivió con su gobierno. Muchos evangélicos en Chiapas lo protegen, pero tiene la misma enfermedad mental de Donald Trump”.

Ramírez, entrevistado en Tuxtla Gutiérrez, advirtió que Pablo Salazar pretende nuevamente en erigirse en un “Mesías Salvador”, para volver al poder, como hace 18 años, que los chiapanecos padecimos un Gobierno persecutorio de estudiantes, dirigentes sociales y medios de comunicación. Como podemos dejar en el olvido, que haya dejado en la orfandad económica y social a miles de familias damnificadas devastadas por el huracán ‘Stan’ en 41 municipios de la entidad, producto de la aplicación fraudulenta de los fondos para la reconstrucción.

“Aún tiene cuentas pendientes con la justicia por la demanda interpuesta por los damnificados de Stan, cuya averiguación previa AP/PGR/UEIDSPAJ/M-XX133/2009), se encuentra en trámite en poder de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y Contra la Administración de Justicia de la PGR, así también la demanda de juicio político en su contra por abuso de poder y autoridad de los damnificados de Stan, interpuesta el 9 de Julio de 2007, ante el Congreso de la Unión y que se encontraba para su desahogo en las Comisiones de Justicia. Gobernación y Puntos Constitucionales”, sostuvo el dirigente.

Finalmente, dijo que Salazar Mendiguchía, pretende que el pueblo de Chiapas se equivoque dos veces, pero que no se confunda, porque sus agravios y ofensas cometidas en su sexenio aún persisten”.

En Tapachula, Duro Contra el Combate de Pandillas.

El Procurador del Estado subrayó que en Chiapas no se permitirá que ningún grupo de delincuentes afecte el desarrollo de la ciudad, por lo que se ha puesto en marcha un operativo interinstitucional antipandillas. Al encabezar una reunión de seguimiento en materia de seguridad en Tapachula, el titular de la dependencia exhortó a las corporaciones ahí reunidas redoblar esfuerzos y hacer un frente común en Tapachula. Se mantiene una estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Migración, Procuraduría General de la República, Policía Federal, Ejército Mexicano y Marina Armada de México.

Advirtió: “Estamos trabajando en coordinación los tres niveles de Gobierno para detener a todo aquel que cometa algún delito y garantizar a las víctimas el acceso a una justicia integral”, y agregó: “El grupo antipandillas implementa operativos permanentes, puntos de control y vigilancia en entradas y salidas, y trabajos de prevención”. Así las cosas.

Cabalidad ante Auditoría Superior Federal.- En cumplimiento a la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello de apretar el paso para aclarar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el secretario de la Contraloría, Miguel Agustín López Camacho, informó que el Gobierno de Chiapas está trabajando en forma coordinada para solventar este proceso y entregar buenas cuentas a los chiapanecos. Para ello, explicó que el Gobierno del Estado realiza reuniones de trabajo permanentes, en las que participan los titulares de dependencias y entidades ejecutoras de la Administración Pública Estatal, con quienes se analiza las aclaraciones procedentes y trabaja con la ASF coordinadamente. Indicó que para el Gobernador rendir buenas cuentas y transparentar los recursos públicos son responsabilidad que alude a todos los funcionarios, de tal forma que ha asumido como propias las reglas de transparencia y de rendición de cuentas, cumpliendo a cabalidad con la entrega de la Cuenta Pública correspondiente a los ejercicios fiscales del 2013 al 2016. En fin.

Rapiditas.- Le están creciendo los enanos al coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa, porque se le están saliendo los Senadores amarillos en busca de nuevas oportunidades. Las más sonadas, la de su ahijado Zoé Robledo y la de Armando Ríos Piter. Vaya manera de hacerle “fuchi” al PRD nacional…Ahora Chiapas está mejor iluminada y a menor costo, porque ese fue el objetivo que se planteó desde hace cuatro años la administración de Manuel Velasco Coello. El alumbrado público ahora tiene mayor luminosidad y el pago es mucho más bajo. A través de las más de 80 mil luminarias de tecnología LED, que reduce el consumo de energía eléctrica, ahora más calles están mejor iluminados en las ciudades, pueblos y barrios, lo cual se traduce en mayor seguridad para las familias. Este es un gran esfuerzo que ilumina…Productores del Soconusco al iniciar el periodo de cosecha del mango Ataulfo del ciclo 2017, esperan que la producción sea buena para cubrir la demanda de los mercados internacionales y nacionales, ya que debido a su sabor y calidad la fruta tiene una gran aceptación en diversas partes del mundo. El Presidente del Consejo Regulador del Mango Ataulfo, Alfredo Cerdio Sánchez, afirmó que para este ciclo de producción esperan superar las 40 mil toneladas de exportación para los mercados de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, además de abastecer el mercado nacional. Dijo que ya inició la cosecha en volúmenes bajos para cubrir la demanda local y muy poca cantidad para el mercado de Canadá. Dixe