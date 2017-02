OPINIÓN PÚBLICA

Exigen Renuncia de Funcionario

Gonzalo Egremy

*Una vez más, trabajadores del Comité de Agua de Tapachula pararon labores ayer por falta de pago de su salario devengado.

*Responsabilizan del incumplimiento de pago al director administrativo del COAPATAP, Meléndez Clausse, por lo que demandaron su dimisión.

Cientos de trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, se manifestaron ayer por la falta de pago de sus salarios devengados.

Señalaron, cuando protestaron en las oficinas centrales del COAPATAP, que desde diciembre, cuando arribó al cargo de director administrativo, Roberto José Meléndez Clausse, empezaron los retrasos en sus sueldos.

Agremiados al Sindicato de Trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, que lidera, Gonzalo González Gómez, mostraron extrañeza por el incumplimiento de sus pagos cada quincena.

“Sabemos que ingresa al organismo cada mes, entre ocho y nueve millones de pesos, del pago que realizan unos 70 mil usuarios, sin embargo, desde la llegada al COAPATAP de Meléndez Clausse, no recibimos nuestros salarios en la fecha exacta de quincena como lo estipula la Ley y el Contrato Colectivo”, coincidieron en afirmar al momento del paro laboral.

Aún más, expusieron, que el mencionado funcionario tiene, presuntamente, una conducta de prepotencia y de malos tratos para con los trabajadores y nunca les da una explicación del motivo del retraso en el depósito de sus sueldos ya devengados.

Ante todo lo anterior, ayer durante la concentración que realizaron en las oficinas del COAPATAP para exigir sus salarios, demandaron el cese del director administrativo, Meléndez Clausse, y la realización de una exhaustiva auditoría de los millones de pesos que ingresan cada mes a ese organismo.

El titular del COAPATAP, José Antonio Ovando Matías, se vio forzado a intervenir por el paro de labores de los trabajadores, y junto con la oficina de Recursos Humanos atendieron ayer mismo el pago salarial a los empleados.

Sin embargo, no todos recibieron su salario, y les explicaron que conforme “ingrese el pago de los usuarios, el COAPATAP irá depositando el sueldo a los que les faltaron por cobrar”.

El Sindicato refrendó su apoyo al Director General del organismo operador de agua, pero exigió corresponsabilidad para la renuncia del Director Administrativo como, presuntamente, responsable de la falta de pago e incumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Trascendió que mensualmente ingresan entre ocho millones de pesos y nueve millones de pesos al COAPATAP, por el pago que realizamos unos 70 mil usuarios, y que por concepto de nómina eroga al mes tres millones de pesos.

Por compra de químicos para potabilizar el agua y otros insumos como cemento para reparar calles cuando introducen o rehabilitan tomas o drenaje, eroga al mes entre 300 y 400 mil pesos, y unos 600 mil pesos más en pago a IMSS, Infonavit y a CFE.

¿Entonces a dónde van parar los cinco millones de pesos restantes cada mes?, se preguntan los mismos trabajadores, por lo que la exigencia de auditoría no está por demás, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Trasciende que un exregidor priista, más conocido como B8, presuntamente tiene metidas las manos en los dineros del COAPATAP//Los integrantes del Consejo “ciudadano” que deben velar por el buen funcionamiento del organismo paramunicipal operador de agua, se están durmiendo en sus laureles porque saben de las graves irregularidades y no ponen un freno. ¿Habrá complicidad?//La visita de Andrés Manuel López Obrador a Tuxtla Gutiérrez, despertó interés entre muchos que sueñan con ser candidatos a cargos de elección popular por MORENA el próximo año//Ante la falta de juzgado federal en el CEFERESO de Villa Comaltitlán, la policía trae a reos de alta peligrosidad a los Juzgados de Distrito de aquí de Tapachula, y cierran a la circulación vehicular la 3ª Avenida Norte provocando un verdadero caos vial, como volvió a ocurrir ayer al mediodía//Salud.