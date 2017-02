COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

En Palenque se Construye la Planta Extractora de Aceite más Grande de México y Centroamérica.

El gobernador Manuel Velasco Coello, en el municipio de Palenque, constató los avances en la construcción de la Planta Extractora de Palma de Aceite del Grupo Agroforestal UUMBAL, e informó que esta empresa generará más de cinco mil empleos directos e indirectos. Señaló que esta planta, en la que se invierten mil 200 millones de pesos, será la más grande de México y Centroamérica, siendo muestra de la confianza que tienen los empresarios en el potencial productivo del campo chiapaneco.

Velasco recalcó que esta es una obra que impulsará la economía de Chiapas, ya que además de generar empleos, podrá procesar 90 toneladas de fruto fresco por hora y reciclará el 100 por ciento de aguas residuales. Asimismo, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado a Grupo UUMBAL para que este proyecto con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente, se traduzca en apoyo al desarrollo de los pequeños productores de palma de aceite.

Felicitó al Grupo UUMBAL por esta importante inversión que beneficiará a los productores de palma de la zona norte de la entidad y de nuestros hermanos de Tabasco.

Tenemos que unirnos, Pide AMLO en Chiapas, Fuerzas Retrogradas Dicen que NO.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un partido político mexicano de izquierda. Fue creado como una asociación civil, a iniciativa del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en 2011. Obtuvo su registro como partido político el 9 de julio de 2014. Aunque López Obrador se ha desempeñado como presidente estatal del PRI en Tabasco, presidente nacional del PRD, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y candidato a la Presidencia de México por la Coalición Por el Bien de Todos en las elecciones federales de México de 2006 y por la coalición Movimiento Progresista en las elecciones de 2012.

Por eso no se entiende que ahora muchos de sus seguidores se rasguen las vestiduras, sobre todo en Chiapas. Muestran con evidencia su dolor, malestar, rabia o indignación, en el sentido de que no quieren aceptar que MORENA se globalice con otros partidos políticos. No quieren ver a MORENA que alíen a otros grupos de poder, ellos no solamente observan que ahora sí, Andrés Manuel López Obrador es presidente de México, que todos los del gabinete sean de MORENA y todos también con los Gobernadores, Presidentes Municipales, Regidores y demás.

Creen y pretenden comerse el pastel democrático electorero del país, no a sabiendas que para gobernar hay que buscar los equilibrios del poder, y desde ahora lo advertimos que siendo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en alguna Secretaría habrá uno del PRI, otro del PAN y por qué no, uno del PRD. AMLO tendrá que equilibrar fuerzas políticas y hasta empresariales, como todo un democrático, como él empezó antes, no podría actuar como un “dictador de pacotilla”, los demás partidos se le echarían encima y hasta los Estados Unidos con el loco de Donald Trump.

Un reemplazo electoral reaccionario, retrogrado, obcecado y anárquico, sencillamente no. Este tipo de pensamientos son casi los mismos cuando el Italiano Uberto Eco, se refirió a la “Legión de idiotas”, en la utilización de las redes sociales, que piensan a lo obsesionado y que desbaratan los buenos propósitos que pudiera haber en las redes sociales.

En Chiapas, hay muchos que se sienten propietarios de AMLO y de MORENA, opinan con arrogancia y desplantes de ser “dueños del poder electoral de AMLO”. Son los que creen que con un cambio democrático, ya todo está pintado de solamente las siglas del partido triunfador. Eso no es la democracia. La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

En Chiapas, a muchos les dará diarrea y disentería, porque sencillamente AMLO tendrá que armonizar su triunfo con otras fuerzas, y en base a los indicadores de los sufragios que emita el pueblo de México. No todo el país es AMLO. “Sin distinción de partido, tenemos que unirnos”, eso fue lo que vino a decir a Chiapas, Andrés Manuel López Obrador.

El Fenómeno “Gurría” debe extirparse. Su beligerancia de que MORENA no tiene puerta de entrada, es tesis retrograda. La dramatización no lo amerita el partido.

Ya no volvamos al pensamiento de la oposición que nada le gusta, nada le conforma, donde los opositores eran como el perro de Don Ortelano. No comen ni dejan comer.

Esta historia apenas se está escribiendo……

Cultura de la transparencia.- En la administración de Manuel Velasco Coello, todas las instancias de Gobierno chiapaneco y los municipios tienen la obligación de fortalecer la cultura de la transparencia, porque así lo demanda y mandata la sociedad a fin de saber en qué, dónde, por qué y cuándo se aplican los recursos del erario. Esa es la base para generar confianza en la ciudadanía. Asimismo, se rinde cuentas a la Federación como parte de esa fiscalización para la correcta aplicación de los recursos y para que todas las acciones que se realicen estén a la vista de todos. Porque en Chiapas hay una cruzada de hacer más con menos, en favor de la gente, sobre todo con los que menos tienen. Por ello el fomento a la cultura de la transparencia.

Recorrido legislativo.- El Diputado Federal por Chiapas, Enrique Zamora Morlet, visitó este fin de semana a comunidades colindantes entre los municipios de Tuzantán y Tapachula, en donde escuchó cada una de las peticiones de los lugareños, mismos que demandaron rehabilitación de sus caminos sacacosechas, así como también mejora en la infraestructura educativa como construcción de aulas y techado en sus centros educativos. Durante su mensaje, el también presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste recalcó su compromiso con las diferentes comunidades que integran el Distrito XI, quien en las pasadas elecciones confiaron en él a depositar su voto en las urnas, por lo que continúa con la gestión de proyectos para dar cumplimiento a cada una de las demandas de los lugareños, principalmente con la educación, en donde afirmó que ya se sostienen reuniones con funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

En marcha la Feria de Tapachula.- Para intercambiar ideas y experiencias se reunieron en Tapachula, los expresidentes de la Feria Mesoamericana, con el actual Presidente de la misma Antonio Damiano Gregonis, donde queda claro la importancia que se le está dando a la muestra tapachulteca, en lo que se refiere a la organización y apunta al evento del 2017 que arranca el próximo 3 de Marzo, y que ya ha levantado expectación no solamente en Chiapas, sino en Guatemala. Fue relevante ver a los expresidentes de la FIT-Tapachula, que a lo largo de muchos años aportaron su grano de arena para hacer de la muestra una, de las cinco ferias importantes de México. Fue un escenario donde privó la unidad que debe prevalecer entre todos los que de alguna u otra forma han contribuido al desarrollo de la máxima fiesta de la Perla del Soconusco.