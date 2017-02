ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Pifias de la PGR

De mal en peor el Gobierno Federal, que en vez de perseguir y encarcelar a los corruptos y sinvergüenzas bandidos de ‘cuello blanco’, es implacable contra los estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas a quienes aplican todo el rigor de la ley, demostrando que en México “no todos son coludos ni todos son rabones”.

El reciente caso de tres mujeres indígenas que fueron acusadas de secuestrar a policías federales (¿¿¿¿¡¡¡???), ni ellos se la creyeron, sin embargo las detuvieron, encarcelaron y procesaron por casi 11 años, como si hubiesen sido las delincuentes más peligrosas del mundo; hasta que intervinieron los organismos internacionales y presionaron para que la PGR no cometiera otra injusticia más.

Sobre ello, Estela Hernández, hija de Jacinta, una de las indígenas encarceladas injustamente, habló ante la prensa internacional y avergonzó al gobierno de Enrique Peña Nieto, así como a la institución que se supone está para impartir justicia, sin que hasta ahora se castigue a los responsables de esta pifia que le costó a tres humildes mujeres indígenas, estar encerradas siendo inocentes.

“Es lamentable, vergonzoso e increíble, que a seis meses de cumplirse once años del caso número 48/2006, finalmente la Procuraduría General de la República reconozca de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error.

“La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente; hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena, no es motivo de vergüenza; vergüenza hoy, es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos”, afirmó con la garganta quebrada por el llanto, la hija de la indígena Jacinta Marcial.

La joven indígena siguió soltando las palabras que calaron el sentir del pueblo que escuchaba, y añadió: “A los que sólo piensan en el dinero de la reparación del daño, no se preocupen, no nacimos con él, ni moriremos con él, nuestra riqueza no se basa en el dinero”.

Terminó diciendo: “actualmente conocemos a autoridades ignorantes, corruptas y vendidas; no les damos las gracias, les exigimos que si no saben hacer su trabajo renuncien a sus cargos, si no tienen dignidad, aunque sea por vergüenza; si no tienen vergüenza aunque sea por sus hijos, por mis hijos y por los de todos nosotros; hoy nos chingamos al estado, hasta que la dignidad se haga costumbre”, terminó diciendo la joven indígena.

Por cierto, mientras las autoridades castigan a mujeres indígenas inocentes acusadas por ‘secuestrar a policías federales’ (ni la burla perdonan), ex gobernadores como Luis Armando Reynoso de Aguascalientes; Marcelo Ebrard de la Ciudad de México; César Duarte de Chihuahua; Humberto Moreira Valdés de Coahuila; Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero de Chiapas; Arturo Montiel del Estado de México; Ángel Aguirre Rivero de Guerrero; Fausto Vallejo y Jesús García Reyna de Michoacán; Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León; Roberto Borge de Quintana Roo; Guillermo Padrés de Sonora; Andrés Granier Melo de Tabasco; Tomás Yarrington de Tamaulipas; Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera de Veracruz; el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y la ex lideresa del magisterio Elba Esther Gordillo; siguen cobijados por el manto de la impunidad, pese a sus presuntos actos de corruptelas en sus gobiernos, por supuestos desvíos de miles de millones del erario.

¿De qué justicia se habla en México?; ¿de la que también acaban de aprobar Diputados y Senadores para que los trabajadores que se enfermen no reciban el pago completo de su día de labor, y reciban únicamente el 50 por ciento del salario?; mientras los legisladores del Congreso de la Unión, que faltan continuamente y cuando llegan a sus curules, la mayoría de ellos se queda a dormir ‘la mona’, no les descuenten un solo centavo de su millonario sueldo. ¿Será que en México, se reformará bajo el agua la Ley Laboral?, ¡No la chiflen que es cantada!

En Tuxtla Chico, pobladores de la Primera y Segunda Sección de Izapa, piden a la CONAGUA que se investigue a fondo los motivos que ha tenido la maestra Carmela de la Cruz, quien al parecer funge como Oficial Mayor y da clases en una escuela al mismo tiempo, quien está como encargada de recibir los pagos por la construcción del pozo profundo en la entrada denominada ‘El Roble’ y da permisos para tener tomas de agua o pajas.

Los quejosos piden a los regidores que parecen estar de ‘bulto’ en la administración del ‘príncipe cachuchitas’, para que llamen a cuentas a la citada Oficial Mayor y aclaren, esos presuntos cobros que en caso de estarlos haciendo, debería corresponder al titular de SAPAM, primo del regidor primero, y al mismo Consejo Municipal del Agua, que preside Carlos Carrasco o a la junta de gobierno que lidera el alcalde.

Abrazo fraternalmente a mi amigo Israel Ovalle, quien ayer sufrió el golpe más terrible que puede sentir un padre, al fallecer su amada hija Guadalupe Jazmín Ovalle Jiménez; resignación, palabra fácil de decirla, pero muy difícil de asimilarla. Dios te dé fuerzas querido hermano, en estos momentos difíciles.