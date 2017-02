COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

La Pobreza Desafío Mayor en la Entidad. Trabajar más duro por las familias: Gómez Aranda.

“Las acciones que se realizan como parte de la Estrategia Inclusión Social del Gobierno de la República, como el programa Piso Seguro, que beneficiará en Chiapas a más de 40 mil familias de 55 municipios o la Jornada Nacional de Alimentación, que prevé llegar a más de 90 mil familias de bajos recursos, dan cuenta de que para el Gobernador Manuel Velasco Coello, la familia es lo más importante”, expresó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien hizo énfasis en la importancia de trabajar duro para que, ante el difícil panorama económico del presente año, se haga un esfuerzo para hacer más con menos, a fin de lograr mayores oportunidades para las familias que más lo necesitan y seguir avanzando en el combate a la pobreza.

En el Día Mundial de la Justicia Social, Gómez Aranda enfatizó que la pobreza y la falta de oportunidades son los mayores desafíos a vencer; sin embargo, trabajando juntos se pueden lograr mejores resultados en la atención de carencias sociales, como ha demostrado la estrecha colaboración de las instancias de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo obras y acciones comunes, que permiten racionalizar el uso de recursos públicos y llegar más lejos en la estrategia que comparte el Gobernador Velasco con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El responsable de la política interior de Chiapas dijo que el principal objetivo es atender todas las dimensiones de la pobreza: ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social y alimentación y espacios de vivienda de calidad con servicios básicos.

Alerta en Chiapas sobre el robo de identidad

y la clonación de tarjetas. Hay que abrir bien lo ojos.

Uno de los fenómenos graves que se están poniendo de moda en nuestro país, donde Chiapas no es la excepción, es el robo de identidad y la clonación de tarjetas bancarias, que ha originado una gran pérdida para miles de mexicanos que sufren esta nueva modalidad delincuencial. En Chiapas se señalan casos aislados, pero que sí existen este tipo de delitos, y que la población debe de estar atenta, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán. Por lo tanto es importante saber.

En Tapachula, el Vicepresidente de la Región Centro, Istmo-Peninsular del IMCP, Alberto Zamora Díaz, señaló que “la delincuencia cibernética” se ha incrementado y aunque en Chiapas son “casos aislados” es preocupante lo que ocurre y por ello, también consideró que los usuarios de servicios bancarios deben extremar sus precauciones e incluso “cuidar el plástico”. Y es que señaló que se han presentado casos de saqueos de cuentas bancarias sin que el propietario de las mismas se percate al realizarse éstas por vía electrónica, por lo que únicamente queda el presentar las denuncias ante las autoridades competentes. (Sic).

En un encuentro con integrantes del Foro de Periodistas de la Frontera Sur, el especialista fiscal agregó también que la nueva tributación fiscal electrónica está costando a todos los sectores productivos, en virtud a que la gran mayoría desconoce las normas. Por otra parte, consideró que la creación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas podría ser una alternativa para el desarrollo regional, aunque en la zona todavía hace falta una mayor promoción sobre sus reglas de operación y beneficios fiscales que se darán a las empresas que se instalen en su área de influencia. Dijo que ante las posturas del nuevo gobierno de Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se deben de tomar las previsiones y tanto el gobierno como las empresas voltear los ojos hacia el sur-sureste.

Sin embargo lo más preocupante por el momento es que esta advertencia de los contadores públicos de Chiapas, sobre el incremento de robo de identidad y clonación de tarjetas bancarias, -con lo que saquean cuentas de usuarios y de empresas mediante el uso de la tecnología del internet-, es no dejarse sorprender. Es un tema nuevo donde el pueblo debe de estar al acecho.

Se prepara Chiapas ante las exportaciones

de frutas hacia el Continente Asiático

El Presidente de la Asociación Agrícola de productores de Plátano del Soconusco, Eduardo Altúzar López, dijo en Tapachula, que los productores de Chiapas se han sumado al protocolo federal con las naciones y países de Oriente, como una posibilidad de afrontar la problemática y, con ello, abrir de manera exponencial los horizontes de exportación. Señaló que para tener un ejemplo de la magnitud de las exportaciones de fruta desde el Soconusco, únicamente de plátano y banano se envían anualmente a los Estados Unidos unos 10 millones de cajas, como parte de los contratos ya establecidos. (El Orbe).

Ante la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decida aplicar medidas arancelarias o de restricciones comerciales a la fruta de importación mexicana, el dirigente Platanero de esta frontera sur, reconoció que con esas acciones emprendidas por el Gobierno Federal mexicano, se busca que este mismo año se inicie la exportación de banano a países como Corea, China y Japón. (Sic)

Dijo también que el problema de la devaluación del Peso Mexicano, ha ocasionado que ahora el tráfico de mercancías sea de México hacia Centroamérica -principalmente de abarrotes y granos-, contrario a lo que históricamente ocurría. Lejos de perjudicar a Chiapas, ese comercio ilegal está ocasionando ventas muy altas y un movimiento de circulante que se está convirtiendo en el sostén de la economía regional, sostuvo. Eso, y la llegada diaria de miles de turistas guatemaltecos a la región fronteriza con fines comerciales, también repercute favorablemente para sectores como el turístico, restaurantero y de servicios.

En torno al comercio informal de mercancías en la frontera, consideró que es un fenómeno que siempre ha existido entre las franjas fronterizas en el mundo, y que Chiapas con Guatemala no es la excepción. Por ello, opinó, es imposible frenar ese comercio natural y que, en lugar de impedirlo, el Gobierno debe regularizarlo con medidas de libre arancel, como se ha tratado de hacer desde hace muchos años.

La federación debe democratizar el gasto federal en Chiapas. El representante popular Luis Armando Melgar, hizo un fuerte llamado a la federación, en la capital del país, exigiendo la urgencia de democratizar el gasto federal, para que Chiapas decida su desarrollo económico, y para darle a al estado de Chiapas la capacidad de decidir el crecimiento productivo y social. Señaló que los chiapanecos tenemos la capacidad y la entrega para construir un estado próspero que atraiga la riqueza y se refleje en los bolsillos de la gente. Dijo que hay que acabar con el centralismo económico y darle a Chiapas, la capacidad de decidir nuestro desarrollo productivo y social, que solo afecta la economía familiar, pues los chiapanecos tenemos la capacidad de elegir lo que más le conviene a nuestro estado. Así las cosas.

PD: A fin de apuntalar la educación en la entidad se ha venido dotando de equipamiento y laboratorios a las escuelas de educación superior, así como nuevas aulas e instalaciones deportivas como ocurrió la UNICACH, en fechas recientes. Durante esta administración de Velasco se han construido 15 edificios para la comunidad universitaria de la UNICACH. En fin.