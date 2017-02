COMENTARIO ZETA

Carlos Z. Cadena

Enoc Hernández, un Caso Para la Política Deshonesta que merece investigarse. ¿Y Hacienda?

El caso del jiquipilteco Enoc Hernández Cruz en la vida pública de Chiapas, es un caso insólito y extraño saturado de perversidades, infamias y villanías, y que podía circunscribirse para el compendio indecoroso y deshonesto de la política, no solamente del Estado, sino a nivel nacional, porque no solamente manejó a su antojo un partido político, sino al mismo tiempo fue titular de dos Fundaciones humanitarias, primero la “Manuel Velasco Suárez”, y la segunda “Yo quiero tener un millón de amigos”, al mismo tiempo también titular del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), que en el buen español quiere decir, que manejó cuatro encomiendas financieras: los presupuestos que recibía del Gobierno para enaltecer el Partido político “Mover a Chiapas”, el manejo de las dos fundaciones humanitarias que se supone está prohibido por la SHCP, y el presupuesto general del ICATECH, que este año tuvo, increíblemente, un incremento en su presupuesto.

En resumen, Hernández Cruz, célebre desde la época de Pablo Salazar, y que subsistió con Sabines, alcanzando fama por su habilidad en su verborrea muchas veces amparándose en la figura de Dios, logró nuevamente enchufarse en este sexenio con la expresidenta del DIF estatal Leticia Coello, y que la presumió políticamente durante estos cuatro años, hasta llegar acuñar esa frase altisonante histórica de “Yo no tengo padrino, sino madrina”.

¿Si supo manipular a Pablo Salazar y Juan Sabines con esa habilidad en su léxico y terminología en el nombre de Dios, su objetivo le resultaría más fácil, con una fémina de buena voluntad? Enoc Hernández es extraordinario para vender espejitos electorales, que el que no lo conoce se deslumbra y a eso se debe esta escalada de cargos públicos saturados de perversidades y villanías. En el fondo, su nombre, ahora vende la idea a grupos del mismo Gobierno Estatal y de afuera que es el “Bill Gates” de Chiapas, pero en el rubro electoral. Quienes no se dejan engañar le dicen que es la “Rubí de Chiapas” cuando señala que ya tiene 800 mil amigos en la entidad y que va por el millón. En clara alusión a la quinceañera Rubí. Una afrenta al pueblo como pensando que los chiapanecos somos tontos.

Nunca se había observado un escenario de que alguien sea Presidente de dos agrupaciones de apoyo humanitario, porque ya no se sabía cuándo Enoc Hernández va a una oficina pública, o a una empresa en Chiapas o del país, si iba en carácter de titular de ICATECH o de Presidente de la Fundación “Manuel Velasco Suárez” o de la Asociación Civil “Yo quiero tener un Millón de amigos”. Curiosamente siempre lo han acusado de “dobletear” el apoyo humanitario en la entidad. Se mofan de que solamente le falta cargar la Cruz, como lo hizo Jesucristo, y que lo beatifiquen de tanto humanidad que da en Chiapas, pero que en el fondo es un Ángel de Satanás, con una capacidad manipuladora enorme.

Con su estrategia de utilizar a Dios y su estrategia para maniobrar, lo denunciaron de comprar galardones, premios y reconocimientos, y la última que supero todas las expectativas, el “Honoris Causa” otorgado por una Universidad patito en el Estado de México, pero por petición de la Asociación Nacional de Locutores de México, de donde él es socio, y de que fue el organismo que le buscó conseguir sus premios para impactar y apantallar. Hay denuncias en las redes sociales que el “Humanista de Chiapas” tiene varias propiedades y cuentas bancarias. ¿Se investigará esta duda?

El pasado 26 de agosto del año pasado, en Asamblea estatal, Enoc Hernández, en un caso insólito en el país, subió al estrado y el mismo se tomó la protesta como Presidente de la Asociación civil “Yo Quiero Tener Un Millón de Amigos”, y para Ripley, enseguida les dio posesión a los Comités Municipales que lo habrán de acompañar en las acciones humanitarias que se propuso hacer. Sostuvo que realizaría acciones humanitarias sin fines políticos ni electoreros, sino por el valor de la amistad para construir una sociedad más generosa. En su toma de protesta que se tomó el sólito, dio a conocer que se ha planteado construir clínicas geriátricas en el Estado, donde los abuelitos no sean abandonados, sino donde encuentren atención digna hasta de salud. Hasta ahora no hay nada de esto.

“Precisamente en los lazos de la amistades, con donativo en especies de cada uno podrá ser posible se construyan las clínicas geriátricas, porque Chiapas nos pertenece a todos y Yo quiero Tener Un Millón de Amigos”, puntualizó aquel día Enoc Hernández.

Un escenario que merece toda la transparencia del mundo. ¿O al menos que hayan tres o cuatro Enoc Hernández Cruz en Tuxtla Gutiérrez?

Enoc Hernández renuncia al ICATECH…se dedicará a tareas personales y profesionales, dice su boletín.

Este fin de semana, el director general del ICATECH, Enoc Hernández, quien estuvo en dos ocasiones en ese puesto, agradeció al gobernador Velasco, la confianza y el apoyo que le brindó para estar al frente de este Instituto, donde su boletín de despedida señala textualmente: “Cuyo ciclo concluye hoy ‘para dedicarme de tiempo completo a tareas personales y profesionales que requieren de toda mi atención’ y agregó sentirse satisfecho con lo que se ha realizado, “porque el Instituto salió de la opacidad en la que se encontraba y hoy se ubica entre los más productivos de todo el país”.

Habla en su boletín también que hizo circular, los premios y galardones recibidos por su trabajo en el ICATECH, y que fue una de las 6 dependencias de todo el gabinete de Velasco Coello que cumplió en tiempo y forma ante el IAP, además, el Órgano Superior de Fiscalización y la Secretaría de la Función Pública, les practicó en tres años, seis auditorías que fueron solventadas en su totalidad; cuando al anterior Director en 6 años del pasado sexenio no lo auditaron una sola vez.

Lo singular de todo esto es que a los pocos minutos de su boletín, algunos corifeos y amanuenses, ya exhibían una encuesta electoral donde Enoc Hernández iba en primer lugar de porcentaje en la lista para la Gubernatura, que el millón de amigos ya estaba llegando a la meta, y que habían otros partidos políticos para empujarlo a la primera magistratura.

Sus adversarios le contestaron en las redes sociales con la frase célebre de la chiapaneca Karime Macías, -esposa del exgobernador veracruzano Javier Duarte- #SiMerezcoLaAbundancia #SiMerezcoLaAbundancia #SiMerezcoLaAbundancia… en fin.