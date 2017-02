OPINIÓN PÚBLICA

¿Porqué Ocurren Linchamientos?

Gonzalo Egremy

*Existen distintas razones por las que comunidades, en el mejor de los casos, golpean a presuntos delincuentes, o los asesinan con crueldad.

*Continúa la violencia en el municipio indígena de Chenalhó; el fin de semana se enfrentaron a balazos partidarios de la Alcaldesa y del Edil interino.

La golpiza a presuntos roba-autos en la localidad de Chiapilla, a quienes luego quemaron vivos, tiene su origen en diversas causas, según sociólogos.

Los tres horrendos homicidios en Chiapilla, ocurrió apenas el viernes, tras de que unas cien personas se los quitaron a policías locales cuando éstos llevaban a presentar al MP a los presuntos roba-autos.

El sábado, se registra el linchamiento a golpes con palos y martillos, de dos presuntos asaltantes que momentos antes había robado la nómina de obreros en una construcción en Tuxtla Gutiérrez.

Aquí mismo, en el Fraccionamiento Buenos Aires, así como en el poblado de Puerto Madero, en el ejido, Raymundo Enríquez y en otras colonias, los vecinos han detenido a sujetos al momento de ser descubiertos robando en casas-habitación, y antes de entregarlos a la policía, les propinaron golpizas.

Chiapas no es la única entidad en donde se han registrado linchamientos de presuntos delincuentes violadores, secuestradores, asaltantes y homicidas, pero según reportes, encabeza la lista de los Estados con esa “práctica”

Le siguen el Estado de México, Puebla, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Oaxaca; en una ciudad de esas entidades, el año pasado, les cortaron las manos a cinco ladrones y aún con vida los fueron a tirar al lado de una carretera.

Algunos sociólogos afirman que “La impunidad (en la procuración e impartición de la justicia) lanza a ciudadanos a una justicia irracional”.

En tanto que académicos refieren que “Los vengadores anónimos (o las comunidades se organizan como autodefensas) surgen cuando el Estado falla en el ejercicio de la acción penal”.

También opinan que el establecimiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, que dejó a un lado la prisión preventiva, ha provocado más casos de impunidad para con los presuntos delincuentes.

De ahí que en algunas localidades del país estén surgiendo avisos de personas que se autonombran “Ángel Vengador” o “Justicieros Anónimos” y prometen (al menos en las redes sociales) actuar en contra de los delincuentes.

Los linchamientos a presuntos trasgresores de la Ley no es nuevo (aquí en Chiapas se han dado varios casos en la Sierra Madre y Altos del Estado), pero lamentablemente como lo indican los sociólogos, es una “justicia irracional”, por la crueldad con la que matan a los delincuentes.

Primero los amarran a algún poste en pleno centro de la comunidad, luego los golpean con toda clase de objetos, y algunos casos les rocían combustible y les prenden fuego, como ocurrió el viernes en Chiapilla; la muerte del o de los hampones es lenta y dolorosa.

Los civiles al hacerse justicia con mano propia, dicen actuar en defensa de su integridad física y patrimonial.

El Estado Mexicano tiene la obligación constitucional de brindar seguridad pública a la ciudadanía, pero ha incumplido y algunas familias hacen el esfuerzo para adquirir e instalar en sus viviendas y negocios, cámaras de video, alarmas y otros equipos que disuadan el delito.

Las policías, si se les llama por alguna emergencia, no acuden argumentando falta de gasolina para las patrullas o porque, afirman, no tienen personal disponible; por ende la ciudadanía está mal practicando los linchamientos de los delincuentes, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Tal como lo señalamos en este espacio, la omisión de Diputados locales y el desacato a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de reinstalar en la alcaldía de Chenalhó a la señora Rosa Pérez Pérez, ha provocado resurja la violencia en ese municipio//El fin de semana volvieron a enfrentarse a balazos los dos grupos que disputan la Presidencia Municipal, con saldo de cinco heridos, dos de ellos de gravedad//Salud.