OPINIÓN PÚBLICA

¡El Despojo de Tierras!

Gonzalo Egremy

*Unas cinco mil hectáreas se encuentran invadidas en el Estado por “paracaidistas en extrema pobreza” o por pudientes con documentos falsos.

*Piden a AMLO no otorgar candidaturas de elección popular a exgobernadores, exfuncionarios o a servidores públicos actuales.

Con el falso argumento de carecer de un lote para fincar una vivienda, cientos de personas se han apoderado ilegalmente de unas cinco mil hectáreas.

De acuerdo con diversas oficinas en materia agraria, así como tenencia de la tierra y Registro Público de la Propiedad, en municipios de esta región de la Costa-Soconusco, se localizan la mayoría de las invasiones de predios.

Tan solo aquí en Tapachula, recientemente, un grupo de personas, presuntamente en “extrema pobreza”, se apoderó de varias hectáreas que pertenecen a la escuela Preparatoria 4 ubicada en el norponiente de la ciudad.

“Siete hectáreas más fueron despojadas a la empresa Casas Geo, por gente que tiene solvencia económica y que pagaron a liderzuelos que fueron los primeros ‘paracaidistas’ de ese lugar en el suroriente de Tapachula”, revela una fuente que al igual que las otras oficinas solicitó no ser identificada.

En el poblado de Puerto Madero existen varios grandes predios invadidos desde hace algunos años, al igual que en Suchiate, Huixtla y Villa Comaltitlán, agrega otra oficina en materia agraria.

Aquí en la cabecera municipal, en un fraccionamiento al suroriente, un exregidor del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, se apoderó ilícitamente de media hectárea en donde ha construido viviendas.

Las casitas las vende en 800 mil pesos cada una, pero las escrituras para hacerse de la media hectárea, fueron hechas en Notaría Pública de Tuxtla Gutiérrez con constancias de no gravamen, presuntamente, falsas.

“Al igual que las siete hectáreas de la compañía Casas Geo, los terrenos de los que se apoderó el exregidor están gravados y así aparecen en el Registro Público de la Propiedad, de ahí que se sospeche que las constancias de no gravamen son apócrifas”, indica.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado, aun cuando negaron información sobre el número de averiguaciones previas (querellas interpuestas, antes de la entrada en vigencia del actual sistema de justicia penal acusatorio, por los propietarios de las tierras invadidas), trascendió que los Ministerios Públicos no acaban de integrarlas para solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de los líderes del delito de despojo de terrenos y ranchos.

La falta de aplicación de la Ley a los que cometen el delito de despojo de predios, ha propiciado que muchas otras propiedades (ranchos, fincas o terrenos o áreas verdes de fraccionamientos) estén en la mira de los invasores.

Tras “caerle” al predio, derriban árboles, queman pastizales, delimitan “su terreno”, y los liderzuelos empiezan a cobrar la lotificación y al año ya están exigiendo al Gobierno, agua, calles, alumbrado y hasta seguridad pública.

El despojo de tierras está convertido en “una industria” por la omisión de autoridades procuradoras de Justicia, pero esa ilícita actividad ahuyenta las inversiones al estar en riesgo la seguridad de la propiedad, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Muchas colonias en esta ciudad nacieron de la invasión y los gobiernos priistas de entonces, en vez de aplicar la Ley, solaparon a los liderzuelos y hasta otorgaron servicios básicos a esos centros poblacionales y regularizaron los predios en la Comisión de Tenencia de la Tierra para la escrituración, para manipularlos después en cada elección//Tras “el mensaje a los chiapanecos” de Pablo Salazar Mendiguchía, hace un par de semanas, ayer grupos de ciudadanos enviaron correos electrónicos al dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole no conceder candidaturas a cargos de elección popular a Exgobernadores, exfuncionarios o a servidores públicos actuales de Chiapas, advirtiéndole que si los “arropa” le retirarán el apoyo//Salud.