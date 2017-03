OPINIÓN PÚBLICA

Golpe Aumento en Luz

Gonzalo Egremy

*Chiapas aporta al país 54% de la energía hidroeléctrica con siete Plantas o Centrales que no requieren de gas natural para funcionar.

*Recibe el PRI crítica en todo el país, por la recesión económica prevaleciente, la corrupción e impunidad de sus militantes-gobernantes.

La SHCP volvió a asestar otro duro golpe a la economía al autorizar a la CFE aumentar en demasía, en el presente mes de marzo, las tarifas eléctricas.

Tal como ocurrió con los combustibles el primero de enero, que de un solo leñazo aumentó los precios en 20 por ciento, igual lo hizo ahora con la luz.

Las tarifas eléctricas aumentaron (entre 13.3 y 17.2 por ciento) para el sector industrial, comercial y para los hogares de supuesto alto consumo que son millones en todo el país.

El argumento de la SHCP y CFE es que “hubo incremento en los precios (en dólares) internacionales del gas natural con el que se genera la electricidad”.

Sin embargo en Chiapas, con siete centrales hidroeléctricas, que generan el 54 por ciento del total de “luz” que la CFE distribuye y vende en todo el país y aún a Guatemala, no debieron aumentar las tarifas porque la producción de energía es hidráulica y no requiere de gas natural.

Las Plantas Hidroeléctricas aquí son Chicoasén, Malpaso, La Angostura, Peñitas, José Cecilio del Valle, Bombaná y Schpoiná; con las cuatro primeras, la generación de electricidad es abundante.

En las anteriores Plantas se utiliza energía hidráulica (se aprovecha la masa de agua o las corrientes de ríos, que al caer de un alto nivel llega a una turbina la cual trasmite la energía a un generador que la convierte en energía eléctrica), por lo que el argumento de la SHCP y CFE que aumentó el precio internacional del gas natural, no debe ser aplicado a consumidores de Chiapas.

Luego entonces, el argumento que utiliza la SHCP y CFE para el aumento cada mes de las tarifas eléctricas, al menos para los usuarios de aquí de Chiapas, no está justificado, por lo que “no nos deben de medir con el mismo rasero”.

De las aguas del río Grijalva, Usumacinta o del Coatán, de aquí de Chiapas, la CFE obtiene ¡54 por ciento! del total de la energía eléctrica que se produce en todo el país y que distribuye para su comercialización en México y para su exportación a Guatemala.

Los Legisladores de los distintos partidos políticos de Chiapas, y también los “independientes”, tienen una excelente bandera con el presente tema, para formular iniciativas de reforma a la Ley de Energía con el objetivo de que la CFE otorgue un trato preferencial a los usuarios de este Estado.

Sobre todo porque en la generación de la “luz” en Chiapas, no utiliza ni gas natural ni carbón de importación, ¿no cree usted?

Bisbiseo

La Diócesis de Tapachula que preside el obispo, Leopoldo González, ofrece, un “Encuentro con Profesionales y Técnicos de la Comunicación” para un diálogo y para escuchar de los periodistas sus necesidades y mostrar el nuevo rostro de la iglesia católica//El evento es mañana a partir de las 8:30 horas en el Salón de la Catedral de San José//Uno de los coordinadores, el presbítero, Jorge Valenti Dávila pidió a los comunicadores invitados, ser puntuales//Por cierto, ayer en el Día de la Familia, el cardenal Norberto Rivera pidió orar por los gobernantes, legisladores y Jueces para que recuerden que el fundamento de la familia es la unión del hombre y la mujer//El partido político fundado por Elías Calles, hace 88 años, festejó su anquilosado aniversario el sábado, en su sede nacional (Ciudad de México), pero recibió fuertes críticas en todo el país, a través de las redes sociales; las frases más suaves que recibió el PRI fue “que no tiene calidad moral alguna; que es un partido de roedores, saqueadores, provocador de la peor crisis económica, de sumir en la pobreza a 54 millones de mexicanos, corrupto envuelto en impunidad”//Tanto a nivel nacional, como estatal y más en los municipales, hasta ahora, se observa que “la caballada (¿o ratones?) está flaca” para las candidaturas del 2018//Salud.