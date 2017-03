OPINIÓN PÚBLICA

“Bono Catastrófico”

Gonzalo Egremy

*Gobierno de EPN adquirirá más deuda pública; esta ocasión para tener dinero y hacer frente a los desastres ocasionados por la naturaleza.

*Es más viable que autoridades decomisen el dinero del FONDEN que se “embolsaron” exfuncionarios, como ocurrió aquí a raíz del “Stan”.

Al bono por 15 mil millones de pesos que el Gobierno Federal colocó hace unas semanas, en breve se sumará otro pero la presunta justificante es otra.

Según información difundida ayer, el Gobierno Federal convocó posturas para la emisión de un “Bono Catastrófico 2017-2020” que, serviría para “brindar protección al patrimonio del Fideicomiso de Desastres Naturales (FONDEN)”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no informó del monto de la emisión (deuda pública, subrayado de quien esto teclea) de ese bono.

Pero explicó que el instrumento cubrirá sismos y huracanes tanto del lado del Océano Atlántico como en el Pacífico, con base en la magnitud de las catástrofes que se originen en este año y hasta el 2020.

Las posturas de colocación, dijo la SHCP, deberán ser registradas a más tardar el 28 de marzo de este año; “quizá para esa fecha el pueblo de México sea enterado de cuánto más será la deuda contratada por la administración del priista, Enrique Peña Nieto” (subrayado de quien esto teclea).

Existe desconfianza sobre el manejo del famoso Fondo para Desastres Naturales, porque aquí vivimos la amarga experiencia, luego del paso del huracán Stan (4 de octubre del 2005), que los entonces Gobiernos no aplicaron los 11 mil millones de pesos ni otros muchos recursos (aportaciones en efectivo de personajes y organismos extranjeros) para la reconstrucción de la zona devastada por el meteoro.

Inclusive, tres años posteriores (2008) y después de cientos de revisiones y auditorías, la Contraloría General del Estado, junto con un Comisionado para concluir la reconstrucción de la región afectada por el meteoro, afirmaron aquí en Tapachula, que más de ¡mil millones de pesos! del FONDEN no aparecían por ningún lado o bien que fueron desviados e inculparon a muchos exfuncionarios (puros peces pequeños y ninguno de primer nivel).

No ha sido secreto en México que funcionarios de alto nivel, amigos o sus familiares, se beneficien de los dineros de la reconstrucción de zonas afectadas por tormentas, ciclones, huracanes, sismos o erupción de volcanes.

Ejemplos de lo anterior existen muchos, y las familias afectadas en su patrimonio, en su salud o en la pérdida de parientes, después no son atendidas porque los dineros destinados por la Federación (FONDEN) se lo embolsaron.

De ahí que exista la idea de que el Gobierno, en vez de endeudar más al pueblo emitiendo el bonos, mejor que por la vía legal “apriete” a exfuncionarios y les decomise los miles de millones de pesos que se embolsaron.

Y es que hace poco, el Gobierno Federal colocó otro bono en mercados locales de deuda por 15 mil millones de pesos, con un plazo de vencimiento a 30 años, según Hacienda, con una tasa de rendimiento de 7.85 por ciento.

La operación, dice Hacienda, forma parte de la “estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2017”.

Y vea usted quienes le entraron de inmediato a esa transacción: bancos, hasta el JP Morgan (gringo), casas de bolsa, empresas que manejan inversiones, pensiones y seguros.

Economistas afirman que una de las causas para una hiperinflación, es el endeudamiento público, que en lo va del Gobierno de Peña Nieto ha rebasado ya los 50 puntos del Producto Interno Bruto; y si a eso le añadimos otro motivo de la inflación, que es la corrupción, nuestro país estará en el caos económico como en los 80´s y 90´s. ¿no cree usted?

Bisbiseo

Aún no terminan de elaborar el recurso de inconstitucionalidad de la recién reformada Constitución local//Los Diputados, por andar de calenturientos buscando brincar de cargo (algunos a Ediles, otros a Diputados federales, unos más a Senadores y hasta a la gubernatura), modificaron nuestra Carta Magna invadiendo esferas de competencia//Salud.