COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Velasco: Hay que Apoyar a la Noble Cruz Roja en su Colecta Nacional.

El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó en Tuxtla Gutiérrez el inicio de la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja, que tiene como meta recaudar 5 millones de pesos en Chiapas. Con el lema “Juntos salvemos vidas”, y destacó la importancia de que la sociedad contribuya para que una de las instituciones más nobles y altruistas continúe con su labor primordial: salvar vidas.

Señaló que hoy nos une el objetivo de fortalecer a la Cruz Roja Mexicana para lograr que más personas participen en esta colecta para que se cumpla la meta. Reconoció que es una institución noble que brinda bienestar y atención a las familias que lo necesitan. Hizo un reconocimiento también al equipo médico, de enfermería, paramédico y de socorristas, así como a los dos mil voluntarios que conforman las 18 Delegaciones en la entidad, al tiempo de mencionar que tan sólo en 2016 brindaron más de 53 mil servicios médicos y atendieron 13 mil emergencias.

Velasco hizo un donativo de 443 mil pesos a nombre del Gobierno del Estado a esta benemérita institución, resaltó que por más de 100 años la Cruz Roja ha estado presente en los momentos difíciles de la historia de México, siempre apoyando con voluntad y compromiso. En este sentido, pidió a la sociedad civil y a los funcionarios de los diferentes órdenes de Gobierno, sumarse a esta causa y colaborar para que esta institución pueda seguir dando resultados y acudiendo al llamado de auxilio de quienes lo requieran.

La Cruz Roja Mexicana nació como una institución para atención militarizada y fue fundada el 12 de marzo de 1910 por decreto presidencial. Actualmente, cuenta con Delegaciones en todo el territorio nacional, prestando servicio a quien lo necesita y cumpliendo con los principios fundamentales que rigen al movimiento internacional.

Nadie debe de quedar exento a esta contribución humanitaria en Chiapas, porque cualquiera de los ciudadanos está a la oportunidad que se pudiera dar ante un apoyo de auxilio emergente de esta benemérita institución.

La FEPADE, Ante el Descrédito y la Complicidad Electorera.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es el organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales, en otras palabras, tiene como uno de sus principales atribuciones investigar, prevenir y perseguir los delitos en materia electoral. Es el organismo de moral pública en materia electoral en México. ¿Era?

Sin embargo, pese a lo que ocurrió en Chiapas, donde se desdibujo por completo toda una estructura estatal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), cuyo fraude electoral con los migrantes fue catalogado por la prensa nacional y estatal como el escenario electorero más perverso e infame en la historia de los fraudes electorales en todo el país, la primera Exconsejera electoral de Chiapas, señalada de culpable, solamente tuvo un día de audiencias con el Juez y por la noche obtenía su libertad pagando solamente una fianza de 15 mil pesos.

Eso costó el fraude del desaparecido “Diputado migrante” que satanizó la democracia en Chiapas, porque muchos votos fraudulentos, rebotaron en favor de partidos políticos estatales y en algunos legisladores locales. Una infamia de fraude trajo en cascada a otras, y eso es justamente lo que ha creado el hartazgo social ante este tipo de postales de vergüenza nacional.

Fue un presunto fraude electorero donde votaron chiapanecos radicados en la imaginación de las exautoridades electorales de Chiapas, provenientes de varios países del mundo en una maniobra descarada y cínica, como descarada esta solución de la FEPADE que deja al país para seguir cometiendo más tracalerías y sinvergüenzadas, que atenten contra la democracia institucional; es justamente la entidad donde otra vez, como conejillo de indias, dejan al descubierto de cómo se borra fácilmente un caso de escándalo que en su momento creó la expectación en el país. El argumento: no es delito grave. ¿Y cuáles serán entonces los delitos graves para esta Fiscalía?

Conducta grave y muy grave. ¿Luego entonces?

El 11 de Mayo del año pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del INE mediante la cual aprobó los primeros tres Consejeros Electorales de Chiapas destituidos, y solicitó la remoción de los cuatro restantes por incumplir con el principio de paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral 2014-2015, pero además, lo más grave, por la alteración del listado nominal de votantes en el extranjero, así como otras irregularidades que en su momento fueron calificadas por los Consejeros del INE como manipulación y fraude electoral. El TEPJF coincidió en que los Consejeros del IEPC incurrieron en conductas graves que trastocaron de forma especial el orden jurídico. (sic).

En su opinión, éstos últimos, inobservaron el Artículo 41 de la Constitución federal, así como de disposiciones legales y criterios jurisprudenciales, “de ahí que se estime que la conducta es grave”. El Magistrado federal Alanís Figueroa lamentó la “notoria negligencia con la que actuaron la Presidencia, los Consejeros y las Consejeras del IEPC en el desempeño de sus funciones durante el proceso electoral 2014-2015”.

Sin embargo, pese a lo ocurrido, donde se desfiguró por completo toda una estructura del Instituto de elecciones local, cuyo fraude electoral con los migrantes fue catalogado por la prensa nacional y estatal como el escenario electorero más perverso e infame en la historia de los fraudes electorales en todo el país. Definitivamente se dejó de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales. No se trata tampoco de carbonizar las imágenes públicas de los protagonistas, sino de una solución jurídica dentro del rubro electoral de nuestro país. Una FEPADE que ya no se le creerá. (sic).

¿Qué dirán los partidos políticos?, ¿qué dirá la sociedad de Chiapas?, ¿qué dirá AMLO?, ¿que le están avisando otro fraude más para que no sea el Presidente de México? Una FEPADE sinónimo de complicidad electorera.

Gendarmería apoyará conservación del medio ambiente.- La buena noticia que se dio en esta frontera sur del país, es que la Gendarmería Nacional, de la división Ambiental, se suma a los esfuerzos para frenar el saqueo de especies de flora y fauna, además de la caza furtiva en Chiapas. Se trata de hacerle frente a estas prácticas ilícitas que atentan contra la biodiversidad que se encuentra en peligro de extinción. Nunca se había observado que una corporación policiaca atendiera estos delitos, pretendiendo disminuir actividades nocivas que lamentablemente se dan en la biosfera chiapaneca. En esta estrategia se encuentra el Volcán Tacaná, y las reservas El Triunfo y La Encrucijada.