OPINIÓN PÚBLICA

Conflictos por Agua

Gonzalo Egremy

*En diversas localidades como Tuxtla Chico, Cacahoatán, Frontera Comalapa y Unión Juárez las comunidades pelean por el recurso hídrico.

*Más tardó en entrar al Amate que en salir bajo fianza la Exconsejera del Instituto Electoral, acusada del delito de fraude electoral cibernético.

La lucha por la obtención de agua para toda clase de usos, sobre todo para beber, se vuelve cada vez más belicosa entre comunidades.

En pleno Siglo XXI, el Estado Mexicano no han cumplido con su responsabilidad Constitucional de dotar del vital líquido a las poblaciones.

Contrariamente, se observa el interés de grupos en el Poder por privatizar el suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.

En esta rica región, con sus más de 50 ríos que nacen en las montañas y bajan hacia la Costa, no debería haber obstáculos para que los Gobiernos de las tres instancias cumplan con su obligación de dotar de agua a todas las personas.

Sin embargo los conflictos por la obtención del vital líquido, ha llevado a comunidades enteras al enfrentamiento hasta con armas de fuego.

Una de las comunidades del ejido Santo Domingo, municipio de Unión Juárez, tuvo una larga disputa por el agua que provenía (nace) en un caserío del lado de Guatemala; hasta hoy el conflicto sigue latente.

En Cacahoatán, ocurre lo mismo entre una comunidad y sus vecinos del municipio de Tuxtla Chico.

En esta última localidad, el alcalde Juan Carlos Orellana se encuentra entre la espada y la pared porque, como en el asunto de la entrega del fertilizante, ha sido negligente y se negó a atender a dos grupos en pugna por la apertura de un pozo profundo en lugar distinto al planeado.

Aquí mismo en Tapachula, entre comunidades de las faldas del volcán Tacaná, existen graves diferencias por la obtención del agua para sus hogares.

A principio de esta semana, el problema social estalló en Frontera Comalapa y culpan al Presidente Municipal por la falta de agua en esa población.

El agua es un recurso limitado e insustituible, clave para el bienestar humano, y sólo funciona como recurso renovable si está bien tratado.

La próxima semana se festejará el Día Mundial de Agua, instituido por la ONU, cuyas estadísticas indican que 750 millones de personas carecen de acceso al vital líquido en el mundo.

El objetivo del Día Mundial del Agua es promover entre los países miembros, actividades orientadas a fomentar la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo, el bienestar social y los ecosistemas del planeta.

El agua también está en el centro de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente.

Las metas, del festejo del agua, es que los resultados de desarrollo sea tener personas sanas, aumento de la prosperidad, sociedades equitativas y ecosistemas protegidos.

Pero para ello se requiere del acceso universal a agua potable, saneamiento e higiene mejorando la calidad del agua y elevando el nivel del servicio, uso sostenible de los recursos hídricos aumentando y compartiendo los beneficios disponibles, que se ve difícil aquí que se logren, ¿no cree usted?

Bisbiseo

La exconsejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Margarita Esther López Morales, detenida la mañana de anteayer miércoles por agentes de la PGR en coadyuvancia de la FEPADE, tardó más en ser llevada al penal de El Amate, que ella en salir ayer bajo fianza//Es que así, los otros cuatro Exconsejeros del IEPC acusados también del delito de fraude electoral electrónico, no deberían temer, sino ir personalmente ante el Juez que conoce la causa y preguntarle cuál es el monto de la caución, pagar e ir a sus casas a seguir disfrutando de la libertad//Se bisbisea que un Regidor del Ayuntamiento de Tapachula, presuntamente pagó cerca de 3 millones de pesos por una mansión en Playa Linda, imponiéndole el nombre de “Finca Adelita”//Se preguntan si el dinero salió del seguro que cobró por dos autobuses que “se quemaron” o de su salario como Regidor//Salud.