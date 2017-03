ALFIL NEGRO

Salvemos Vidas

Oscar D. Ballinas Lezama

La colecta de la Cruz Roja en Chiapas se ha visto menguada a través de los años, debido a la desinformación que existe sobre el manejo del servicio que esta institución brinda a la sociedad, la que tiene una visión negativa que la desconoce como benemérita y la coloca como un hospital privado más.

Si bien es cierto que este organismo de salud cobra sus servicios hospitalarios y de urgencia, lo hace para poder subsistir al pagar con ese recurso el salario del personal administrativo, enfermería y médico; considerando que los cobros por los servicios en la Cruz Roja son mucho menores que en otros hospitales privados, manifestó el doctor Lisandro Calvo, quien durante diez años fungió como Director de ese nosocomio.

El galeno explicó que la Cruz Roja es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria que presta auxilio a la población que se encuentra en riesgo, sin embargo, ante la poca ayuda que se recibe por donaciones y que en Tapachula no pasan de 20 mil pesos al año, se han visto en la necesidad de cobrar las cuotas de recuperación, dando únicamente en forma gratuita el servicio de la ambulancia cuando se trata de lesionados en la calle.

Luego el Exdirector de ese instituto de salud agregó que las ambulancias tienen un gasto de mantenimiento, incluyendo pago del chofer y los camilleros, de aproximadamente 50 mil pesos mensuales por cada turno; y que si los chiapanecos tuvieran la cultura de la donación, con diez pesos que pagara cada familia al año se podría brindar un servicio completamente gratuito, sin olvidar que los que aporten cantidades más grandes su ayuda es deducible de impuestos.

Finalmente dijo: ”la Cruz Roja subsiste de las donaciones y de las cuotas de recuperación; su fin es aliviar el dolor humano mediante atención inmediata”.

Por cierto, el gobernador Manuel Velasco Coello dio inicio a la colecta nacional 2017, cuya meta es recaudar 5 millones de pesos en Chiapas, llevando como lema ‘Juntos salvemos vidas’ y en el que destacó la importancia de que la sociedad contribuya para que una de las instituciones más nobles y altruistas continúe con su labor primordial, salvar vidas, apuntó el Ejecutivo Estatal.

Luego de hacer un donativo de 443 mil pesos a nombre del Gobierno del Estado a esta benemérita institución, el Jefe del Ejecutivo expresó que por más de cien años la Cruz Roja ha estado presente en los momentos difíciles de la historia de México, siempre apoyando con voluntad y compromiso.

Pidió a la sociedad civil y funcionarios de los diferentes órdenes de Gobierno, sumarse a esta causa y colaborar para que esta institución pueda seguir dando resultados y acudiendo al llamado de auxilio de quienes lo requieran.

En otro orden de ideas, el senador Luis Armando Melgar, ahora levantó la voz en la más alta tribuna y habló a nombre de los usuarios del transporte aéreo afectados por las aerolíneas cuando no cumplen con los horarios establecidos.

Mencionó que la compañía aérea debe reembolsar el costo del boleto al usuario, cuando retrasa el vuelo, provocando que muchas veces el afectado pierda otros compromisos; es claro que la empresa no solamente debe reintegrarle su dinero del costo del pasaje, sino que debería responder a los daños y perjuicios que causa.

En otras cosas, un grupo de ciudadanos invitaron recientemente al presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, para que les hablara un poco sobre el sistema penal en Chiapas y las actividades que realiza en esta entidad la defensoría pública.

Con la sencillez de siempre, el ‘Centinela de la Casa de la Justicia en Chiapas’, expresó la imperante necesidad de adquirir sensibilidad en la protección y respeto a los derechos humanos, ya que sólo así, se podrá combatir tanta desigualdad, violencia y discriminación que existe, añadiendo que por ese motivo se ha conminado a los servidores públicos que cumplan con esta encomienda.

Dejó en claro que actualmente el servicio de la defensoría pública en todos los Distritos Judiciales del Estado, están al servicio de quienes tienen un problema legal y carecen de recursos económicos para una defensa apropiada; por lo que el STJE siempre está pendiente para que estos defensores de oficio cumplan su trabajo.

Por su parte, el senador Roberto Albores Gleason, mencionó que la reforma a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, establece también que la percepción de un salario menor por trabajo igual, dentro de un mismo centro laboral, constituye violencia y debe ser castigada.