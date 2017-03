ALFIL NEGRO

El Cascabel al Gato

Oscar D. Ballinas Lezama

Unión Juárez.- Ante el abandono de la Federación y de sus autoridades municipales, la llamada ‘Suiza chiapaneca’ agoniza en su economía dependiente de la producción de café, turismo, y las remesas de los campesinos que migraron a los Estados Unidos.

Con aproximadamente unos 16 mil habitantes, un clima templado, el muro invisible del río Suchiate que lo divide con Guatemala; este municipio se prepara para la representación del tradicional viacrucis en la Semana Santa, que año con año atrae cientos de turistas nacionales y de Centroamérica, principalmente.

El Tacaná se levanta como un coloso y testigo mudo de la historia de los uniojuarenzes, quienes sufren los embates de la caída en la producción del café, la ausencia del turismo por sus carreteras y caminos completamente destrozados por el abandono de la SCT, y la falta de gestión de sus autoridades municipales.

La ‘casa de fuego’ es un volcán inactivo desde hace décadas, cuando arrojó ceniza a cientos de kilómetros sobre la costa de Chiapas y de Guatemala; pocos han sido los alcaldes que se han preocupado verdaderamente por trabajar como Dios manda para beneficiar en algo a sus pobladores, quienes ahora se enfrentan también a la inseguridad por la falta de suficientes policías.

Por el abandono y marginación en que sobrevive la gente de este pueblo mágico, ahora corren el peligro de no percibir las remesas que desde Estados Unidos de Norteamérica les envían sus familiares, debido a las disposiciones del nuevo gobierno encabezado por el ‘dictador del norte’; que además podría deportar a esos chiapanecos, quienes vendrían nuevamente a formar parte del enorme ejército de desempleados que existe en nuestro país.

Ojalá que las autoridades de los tres niveles de Gobierno realicen un esfuerzo para que se rehabilite la carretera que conduce a ese paradisiaco municipio; de paso, podrían impulsar el proyecto de poner dos teleféricos, uno que funcionaría desde la zona ‘pico de loro’ hasta la cabecera municipal y otro, saldría del ejido Córdova hacia la finca Muxbal.

Comentando otros temas, de gran importancia es la iniciativa que está impulsando en el Congreso de la Unión el diputado federal Enrique Zamora Morlet, para atajar los abusos de las aerolíneas que mantienen un monopolio en México, aprovechándose de la laguna legal en la ley de aviación civil.

El legislador chiapaneco afirmó que al fijarle a los permisionarios la libertad de imponer las tarifas a su libre arbitrio, desencadenó una serie de excesos en los precios que el usuario debe pagar, y nada tontos los empresarios se sirvieron con la cuchara grande, sin importarles la precaria economía de los usuarios que en estos tiempos está para llorar, con tanto gasolinazos y aumentos en productos y servicios.

“Es lamentable que los usuarios estén pagando precios más altos por sus boletos, en contraste con otros países del continente americano, debido a que el mercado de aviación actual aún es ineficiente, gracias a la existencia de monopolios en aeropuertos y venta de turbosina”, precisó.

Tiene mucha razón el parlamentario tapachulteco, para nadie es secreto que aparte de caro el servicio que dan las aerolíneas en este país es de poca calidad; si no mal recordamos, años atrás el servicio de viajar por avión incluía bebidas y hasta una torta, sin embargo ahora, apenas alcanza un vasito de agua y unos cacahuates, si bien le va al viajero, porque hay líneas que ni agua dan, todo lo venden como algo extra.

El Diputado federal por Chiapas, añadió que las aerolíneas han implementado prácticas ventajosas con fines de lucro al momento de vender los boletos de avión, incluyendo cargos extras por exceso de equipaje, tripular mascotas, tarifas por combustible, pase de abordar, por el uso de tarjeta de crédito, que a pesar de estar contempladas como legales, pudieran ser denegadas por considerarse depredatorias.

Las empresas de aerolíneas quieren seguir haciéndose de ‘mulas Pedro’ a costa del raquítico bolsillo del pueblo, que más por necesidad que por lujo deben utilizar ese servicio de transporte; como lo hace también mucha gente de Centroamérica que utilizan los vuelos Tapachula-México y viceversa; amén del mercado que se piensa abrir a futuro con la presencia en el Soconusco de la Zona Económica Especial.

Ojalá que los Senadores chiapanecos y demás Diputados federales y locales se unan y apoyen esta iniciativa tan importante, que beneficiará no solamente a los chiapanecos, sino a todos los mexicanos y turismo extranjero que deja recursos económicos muy importantes en el país.

Hoy se inaugura la expo universidades 2017 del Colegio de Bachilleres en esta zona Costa; será en el auditorio del CEA a las 9 horas.