OPINIÓN PÚBLICA

Temor en Huixtla y Suchiate

Gonzalo Egremy

*Autoridades de ambos municipios, dejaron de prevenir el delito y de brindar seguridad, indica el Colegio de Peritos Criminalistas de Chiapas.

*Ciudadanos anuncian movilización para exigir a los Ayuntamientos Municipales cumplir con su obligación y destinar recursos a la seguridad.

Los índices de delitos de alto impacto social aumentaron en los últimos 17 meses en Suchiate, Huixtla, Escuintla y Mapastepec, por diversas causas.

Integrantes del Colegio de Peritos Criminalistas de Chiapas, afirman que, basados en el estudio de la Criminología, el aumento en los crímenes en esta región obedece a una serie de factores.

“Las conductas delictuosas ha ido en aumento, primeramente, por la corrupción prevaleciente en los cuerpos policiales, así como por la impunidad brindada al delincuente”, plantea el médico, Cosme Fuentes García, miembro de ese Colegio y Asociación Civil.

Agrega que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, puede considerarse como otra causa más del aumento en los hechos delictuosos.

“Para nadie es secreto que México, Chiapas o nuestras ciudades, no estaban preparadas para ese sistema de justicia que efectivamente es bastante garantista (derechos para el inculpado, y para la víctima reparación del daño).

Sin embargo, nuestras Procuradurías (Fiscales del Ministerio Público) y Tribunales de Justicia, no prepararon ni capacitaron bien a su personal, y los que delinquen se ríen del nuevo sistema porque difícilmente el MP sabe cómo acreditarles el delito; “se la llevan más intentando conciliar con la víctima”.

La Procuraduría de Justicia carece de una policía científica que, apegada al sistema de justicia penal acusatorio (ya no como antes, torturando y creando chivos expiatorios), investigue a los presuntos responsables de los delitos y junto con el Fiscal les acredite fehacientemente la comisión delictiva para vincularlo a proceso.

Sin embargo, añade otro integrante del Colegio de Peritos Criminalistas de Chiapas, que otra causas del aumento del delito, devienen desde los mandos policiales locales que en vez de prevenir, presumiblemente algunos, se encuentran coludidos con la delincuencia, de ahí el número alto de homicidios dolosos en Suchiate y Huixtla.

“En Suchiate, en una semana, ejecutaron a balazos a seis personas, en su mayoría centroamericanos; y las autoridades con el simple hecho de que algunos tenían tatuajes, ya los criminalizan como pandilleros de la Mara, sin existir profesionalismo en la investigación científica”.

“En Huixtla, aparte del homicidio a balazos de un comerciante, prevalece la inseguridad pública con alto número de robos de automóviles, a casas-habitación, asaltos a transeúntes y demás delitos, porque el edil Régulo Palomeque Sánchez dejó, desde un inicio, que su hermano manejara la policía municipal a su antojo, amén de que mantiene a oscuras la ciudad, y los agentes sirven a otros intereses”, indicó otro de los Peritos.

Los municipios de Escuintla y Mapastepec, añade otro Perito, también han sido escenarios de múltiples crímenes que han quedado en la impunidad.

“En conversación con policías de aquellas localidades, nos referían que la SSPyPC dejó de enviarles recursos para los carros-patrullas, y en ocasiones tienen que utilizar sus propios automóviles para desempeñar el trabajo”.

Ante el constante aumento de los delitos en Suchiate y Huixtla, organizaciones sociales y ciudadanas, anunciaron que en próximos días realizarán acciones de protesta en contra de los Alcaldes, para que asuman su responsabilidad de brindar seguridad pública.

“No se trata de politizar los lamentables acontecimientos registrados en donde muchas mujeres quedan viudas o los niños huérfanos, sino de que los ediles cumplan con brindar seguridad a nuestra integridad física y patrimonial”, afirmaron ciudadanos de ambos municipios, y con justa razón, ¿no cree usted?

