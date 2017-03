ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Los Tiran a Locos

Nuevamente el magisterio chiapaneco mantiene secuestrada a la capital política de esta entidad del sureste mexicano, donde ya están causando el caos vial, turístico y social, sin que hasta ahora el gobierno federal haga caso a esas voces protestatarias.

Oaxaca es otro de los estados donde la inconformidad contra la Reforma Educativa parece no tener fin; sobre todo porque en el resto de las entidades del país, los maestros no se han manifestado en apoyo a sus colegas en el sureste de la nación azteca, a los que parecen ‘tirarlos a locos’ y los han dejado solos en su lucha.

Lo mismo pasó con el gasolinazo, unos días fue el escándalo de la inconformidad, al final pasó lo que siempre ha sucedido, los inconformes doblaron las manitas y acabaron ‘flojitos y cooperando’, total, qué tanto es tantito, si lo que más nos sobra a los mexicanos es aguante y resignación.

Ahora sólo nos queda seguir trabajando como ‘burros’ para ganar un poco más y poder pagar las gasolinas, la energía eléctrica, así como el resto de productos y servicios cuyos precios también se fueron por las nubes; pero así somos en México ¿y qué?

Si bien es cierto que no hay suficiente fuentes de trabajo y que las pocas que existen, serán peleadas por nuestros compatriotas deportados de los Estados Unidos; existe la promesa de nuestro presidente de la república, que al menos en Chiapas las cosas ya no van a ser tan difíciles porque se construirá la Zona Económica Especial, que desde ahora se augura será la panacea en el progreso de esta región del Soconusco.

Precisamente el día de ayer en las instalaciones del CEA, con la presencia del Presidente Municipal de Tapachula; José Guillermo Toledo Moguel, representando al director general del Cobach; Emilio Montelongo Orella, Coordinador del Colegio de Bachilleres en la Zona Costa y Pedro René Bodegas Valera, Director del Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la UNACH, inauguraron un evento para promocionar las diversas carreras universitarias, que ayudarán a los jóvenes soconusquenses a prepararse mejor y con ello generar una opción de ser empleados en la ZEE.

En otro orden de ideas, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas y el líder del Congreso estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, entregaron recientemente la medalla ‘Manuel Velasco Suárez’ al Ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, quien se desempeñó durante más de 50 años como catedrático en la facultad de medicina de la UNAM.

En San Cristóbal de las Casas, el ejecutivo estatal, Manuel Velasco Coello, entregó apoyos del programa bienestar a mujeres jefas de familia y puso en marcha la feria de servicios en el municipio, donde destacó que su gobierno trabaja cercano a la gente para garantizar una mejor calidad de vida a las familias chiapanecas.

En Coita, el senador Luís Armando Melgar se reunió con representantes del sector productivo a quienes les dijo que hay que apostarle a ‘la alta con una visión empresarial en los agro-negocios y el turismo productivo’; luego dijo: “escuchar a la gente me permite conocer de cerca sus necesidades, pero también focalizar grandes oportunidades para el desarrollo que se necesita para construir un Chiapas productivo”.

Otro de los senadores que también anda muy activo es Roberto Albores Gleason, quien se refirió al nuevo programa que el gobierno federal implementará en la educación, afirmando que con ello se apuesta para preparar a las personas a que puedan trabajar y se formen como ciudadanos capaz de desenvolverse en la sociedad, impulsando su talento en un mundo de constantes cambios.

En la capital política el líder del PVEM en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, brindó todo su apoyo a quienes venden el pozol, una de las bebidas típicas chiapanecas, que asegura llevan el sello de nuestra identidad, así como el esfuerzo de las manos de chiapanecos que se plasma en calidad y en competitividad.

Entusiasmado el también líder cameral apuntó: “Nuestros mercados hablan de nuestra historia, de nuestra esencia y de quiénes somos, por eso tenemos que apostarle a esta actividad que ofrece nuestra gastronomía, la cual se debe respetar y darle el lugar que le corresponde”.