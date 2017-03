COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Velasco Entrega Apoyos del Programa Bienestar a Jefas de Familia en Chiapas.

El gobernador Manuel Velasco, entregó en San Cristóbal de las Casas, apoyos del programa Bienestar a mujeres jefas de familia y puso en marcha la Feria de Servicios, donde destacó que su gobierno trabaja cercano a la gente para garantizar una mejor calidad de vida a las familias chiapanecas. El mandatario subrayó que este programa es un reconocimiento al importante papel que realizan las jefas de familia de cada uno de los municipios, porque son ellas las que cada día trabajan para una mejor alimentación y educación de sus hijas e hijos.

Dijo que su propósito es que a cada una de las féminas llegue el programa de Bienestar como un apoyo en sus hogares, y brindar la mayor de las atenciones a las jefas de familia, donde se debe de trabajar con un solo objetivo en común: apoyar los derechos de las mujeres y fortalecer la alimentación de sus familias.

Velasco precisó que para su gobierno las mujeres son prioridad, que se ha establecido un trabajo basado en la comunicación y coordinación con las instancias federales y municipales, para seguir impulsando acciones que promuevan y respeten los derechos de las mujeres. Dijo que se va a continuar cerca de las mujeres de Chiapas, apoyándolas y promoviendo más acciones para su bienestar. Finalizó diciendo que a petición de las mujeres se seguirá fortaleciendo los programas y se seguirá recorriendo los municipios para atender y acercar los beneficios. Así las cosas.

Muy arriesgado maquillar números, estadísticas,

mucho menos premios en la policía estatal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, se aventó al ruedo y echó al vuelo las campanas, al señalar que su Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ganó un tercer lugar a nivel nacional, en el Primer Concurso sobre “Mejores prácticas policiales basadas en evidencias”, y ese tercer lugar se ganó con el programa “Parque Seguro” que en Chiapas se ha rehabilitado -dice el boletín informativo triunfalista- 70 espacios públicos, beneficiando a 153 mil 800 habitantes. O sea que en 70 espacios públicos de Chiapas, existen mejores prácticas policiales basadas en evidencias y que se reconoció en este concurso nacional. Pues ha de ser otro Chiapas que esté en otro lugar geográfico del país.

Lo comentamos porque al menos en Tapachula, considerada la segunda ciudad en importancia de Chiapas y la primera de la frontera sur, si algún problema tiene en materia de seguridad es precisamente en los parques y plazas comerciales, donde los asaltos, agresiones, robos al interior de los vehículos, se han multiplicado. Es muy cierto que en Chiapas no hay delincuencia organizada o grupos criminales que se disputan el poder del tráfico de estupefacientes, pero lo que no se puede negar es la expansión de delitos menos graves, como por ejemplo los asaltos que se cometen a muchas mujeres en los parques, que le son arrancados sus bolsos, cadenas y otras joyas de oro.

En el parque principal de diversión y relax de Tapachula denominado “Parque Bicentenario”, hay postes que no tienen cámaras de vigilancia, nada más están los postes de “figura decorativa”, y si eso ocurre en Tapachula, pensar en que hay otros 70 espacios públicos por la geografía estatal, beneficiando a la gente con mejores prácticas policiales basadas en evidencias, pues es muy difícil de creer. Lo que no se puede negar es que el boletín está hecho con las patas.

En los últimos meses estas aviesas e infames prácticas de delitos menores se han disparado, y en muchos lugares de los llamados “espacios públicos”, es donde se suscitan este tipo de delitos menores, pero mayores porque en su contexto dimensional se han multiplicado. Sería muy arriesgado maquillar números y estadísticas de que las cosas se están haciendo bien, cuando el camino es todo lo contrario, tal como está ocurriendo en la Secretaría de Turismo donde se están maquillando números de turistas que visitan Chiapas.

Ninguna Secretaría Estatal de Chiapas tiene necesidad de dimensionar su trabajo, porque se incurriría en un fenómeno de falta de credibilidad y eso no nos lleva a nada. El engaño tarde o temprano cae por su mismo peso. En fin.

Gobernación y Chiapas.- En la capital del país, en reunión celebrada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el responsable de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador del Estado Manuel Velasco Coello, ratificaron su convicción de continuar trabajando en unidad por Chiapas y su gente, tal como lo han venido haciendo. Ambos se manifestaron satisfechos de los resultados que han alcanzado gracias al diálogo franco y permanente que mantienen. En Chiapas, desde el principio de la administración de Manuel Velasco Coello se ha fomentado la unidad como un elemento básico para alcanzar los objetivos de paz social y progreso. Para ello se ha laborado en una serie de acuerdos y alianzas estratégicas para alcanzar ese fin.

Durante la última reunión del gobernador Velasco Coello y el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se ratificó la convicción de seguir trabajando para los chiapanecos y sus instituciones. Hasta ahora los resultado son muy positivos, lo que indica que es el camino correcto a seguir. En fin.

Rapiditas.- El Subsecretario de la SEDESOL federal, Eviel Pérez Magaña, el mismo que confunde a Tapachula con Tuxtla Gutiérrez, y dice que Tuxtla Gutiérrez es Chiapa de Corzo, ahora hizo el “oso” en la pasada inauguración de la Feria Ganadera en la Mesoamericana de Tapachula, por lo que debe de asistir con algún médico por aquello de que anda cambiando todo y sus neuronas necesitan urgentemente un neurotransmisor y lo puede buscar en el ácido glutámico. Sólo falta que diga que la bandera de México, tiene un Quetzal y no una Águila, en su formato. Algo anda mal…El Presidente del Congreso de Chiapas Eduardo Ramírez, dijo que una de las formas para construir un Chiapas fuerte y competitivo es robusteciendo su economía a través del consumo de lo que aquí se produce. Y es que manifestó que cuando consumimos lo hecho en Chiapas, hacemos que la economía que se genera permanezca en nuestra entidad y circule con mayor probabilidad de retornar a nosotros. Ramírez convocó a todos a consumir lo hecho en Chiapas, que lleva el sello de nuestra identidad, pero también el esfuerzo de las manos chiapanecas que se plasma en la calidad y en la competitividad. Así el ambiente. Dixe

PD: Todo un éxito la Primera Reunión de la Red de Municipios por la Salud en Chiapas, celebrada ayer en Tapachula. Estuvo presente el Presidente de esta red municipal estatal, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, y el titular de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera. Un gran evento de apoyo a la salud de los chiapanecos cuyo objetivo es concientizar más sobre el valor de la prevención. Una fiesta de salud que no se había observado en sexenios pasados, y eso le da un valor agregado a esta postal en favor de la salud humana del pueblo de Chiapas. Ya habrá tiempo para analizar este tema.