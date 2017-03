OPINIÓN PÚBLICA

Queman Alcaldía

Gonzalo Egremy

*La lucha ciudadana por la obtención de agua en los hogares, tuvo ayer un saldo fatal en Ocozocoautla: incendiaron parte del Palacio Municipal.

*EL ORBE ha publicado, en este espacio, la omisión de los Ediles en su responsabilidad Constitucional de dotar de agua potable a la población.

Apenas ayer planteamos el tema de hogares que carecen de agua por la omisión de autoridades, y en Ocozocoautla la gente ya no aguantó más.

Enardecidos porque la administración municipal del edil, Francisco Chambé Morales no les suministra en sus hogares el vital líquido, cientos de habitantes acudieron a protestar ante el edificio sede del poder local.

Reclamaban que a sus casas-habitación “no les llega ni una gota de agua” desde hace semanas, pero sí las facturas (recibos) y exigían dialogar con el Presidente Municipal para exponerle la problemática.

Chambé Morales, afirman crónicas de este acontecimiento, mandó decir a los inconformes ciudadanos, que no se encontraba en Palacio.

Ante esa negativa de diálogo, los inconformes sacaron de dicho edificio palacio a Teófilo Trujillo y a Roberto Martínez, funcionarios del organismo municipal que suministra agua a los hogares, y los amarraron a árboles de la plaza central de esa localidad.

Después, ya más enardecidos, quemaron, sobre la plaza central, un automotor del Ayuntamiento Municipal, y no faltó quien dirigiera a la muchedumbre a entrar al edificio y prenderle fuego.

Algunas informaciones en los grupos de periodistas de WhatsApp, así como en redes sociales, indicaron que al prenderle fuego al edificio del Palacio Municipal, el edil Francisco Chambé Morales, salió huyendo (disfrazado) por la parte posterior de la alcaldía.

Apenas ayer expusimos la grave problemática de la dotación de agua en los hogares por la presunta irresponsabilidad de los Alcaldes que tienen la obligación Constitucional de dotar de agua a la ciudadanía.

Decíamos que “como seres humanos podemos vivir sin luz eléctrica porque existen otras formas de alumbrarnos, pero nunca sin agua.

Sin embargo existen 750 millones de personas en el mundo sin acceso al vital líquido, de ellos, 15 millones de conciudadanos sobreviven aquí en México.

“Lamentablemente de esa cifra, según señala el investigador y académico del Colegio de Postgraduados, Manuel Anaya Garduño, muchos se ubican aquí en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México e Hidalgo.

“En países de América Latina, agregó, 90 millones de personas carecen de agua (incluidos en esos 750 millones a nivel mundial), de las cuales 15 millones corresponden a México.

“En México, añadió el investigador, se da la paradoja de que, en Estados donde llueve en cantidades altas, que van desde 800 a 1,200 milímetros (como aquí), las pequeñas y medianas comunidades carecen de este recurso, y citó a los estados de Veracruz, en primer lugar, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México e Hidalgo.

“El problema es que la omisión, por no decir la ignorancia y corrupción de algunos Alcaldes ha provocado graves conflictos entre las comunidades por la obtención de agua, como ocurre en Tuxtla Chico, Cacahoatán, Frontera Comalapa y aquí mismo en Tapachula, y ahora, le agregamos Ocozocoautla”.

La quema en gran parte del edificio de la presidencia municipal de Ocozocoautla, debe prevenir al resto de los Ediles de la entidad que han dejado de cumplir con su obligación, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Como le hemos venido diciendo, los bloqueos carreteros, por más razón que les asista a los grupos que se manifiestan en esa forma, nos daña y afecta a la ciudadanía//Ayer hubo nueve cierres de diversos tramos carreteros en el centro y norte del Estado. ¿Y la PGJE cuándo actuará en ese delito de ataques a las vías de comunicación?//Ayer (¡por fin!), el diputado local, Rubén Peñaloza González se reunió en una comida con periodistas de todos los medios de Tapachula//¡Haber si no le gana el mandado la diputada Alejandra Cruz Toledo o hasta la Cachita!//Salud.