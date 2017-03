ALFIL NEGRO

Con Calzador

Oscar D. Ballinas Lezama

Decenas de ciudadanos solicitaban ayer boletos para ingresar al Teatro de la Ciudad, sin que los ‘coordinadores’ de Coneculta liderados por Marvy Ramírez Vázquez, otorgaran una sola entrada, lo que causó enojo en la sociedad tapachulteca, que nuevamente se sintieron objeto de otra burla por parte de la gente de Juan Carlos Cal y Mayor, titular de esa dependencia estatal.

También culparon a Macarena González, oriunda del Distrito Federal y quien tiene el cargo de Directora de Difusión en el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes en Chiapas, quien nunca se preocupó por promover y difundir este evento que se supone es de talla ‘internacional’, presumiéndose que sólo vienen a justificar su salario con un trabajo chambón.

Fue hasta este viernes al mediodía, cuando se supo que estaban regalando algunos pases en el Ayuntamiento Municipal, haciéndolo únicamente con las personas que tenían acceso a una computadora y podían participar en un concurso, en el que debían adivinar quién era el artista que cantaría trova esa noche; se considera que para el evento de mañana domingo en el teatro, pudieran seguir con la misma dinámica, dejando sin oportunidad al resto de la población.

Para nadie es secreto que desde hace unos siete años, Coneculta se empezó a apropiar de la organización del festival cultural ‘internacional’ en Tapachula; sabiéndose que al principio esa institución sostenía acuerdos con el Ayuntamiento para aportar la mitad de recursos cada uno, sobre el costo del evento y las cosas resultaron un poco mejor en los dos primeros festivales.

Lo aportado por Coneculta servía para pagar el salario, los artistas internacionales y el costo de su transporte, mientras que la administración municipal se encargaba de darles alojamiento, alimentos y transporte local, sin embargo, algunos empleados del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes rentaban el llamado ‘gran soporte’, una especie de teatro al aire libre por el que llegaron a cobrar 50 mil pesos diarios, que se supone lo tomaban del dinero que aportaba el Ayuntamiento de Tapachula.

En esta ocasión, ya no se hará ese gasto porque ante la austeridad buscaron como sedes el Teatro de la Ciudad y El Planetario, lógicamente ese ahorro debería verse reflejado en la contratación de artistas y eventos de calidad, como recientemente lo hicieron con el primer festival de títeres efectuado en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán; Tapachula fue excluida, como siempre, y a pesar que Juan Carlos Cal y Mayor se jacta de ser oriundo de la Perla del Soconusco.

Se esperaba que la presentación de libros de los literatos locales, al menos fueran los editados por Coneculta; sin embargo, desde la llegada de Cal y Mayor Franco a esa dependencia, poco o nada se ha hecho en favor de los literatos soconusquenses; así lo confirmó Edgar Torreblanca, presidente de la Asociación de Escritores de Tapachula, al mencionar que desde hace más de un año entregaron en ese instituto cultural las obras de Juan Carlos Chau Chang, Fany Carmina Faviel y otra del mismo Torreblanca, sin que hasta la fecha les hayan editado una sola.

Ayer se presentó otro de los libros del escritor tapachulteco Gabriel Aguiar Ortega y mañana se presentará el de Edgar Torreblanca, sin embargo, ninguna de estas obras literarias fue editada por Coneculta, quien aprovecha el Festival Fray Matías para ‘saludar con sombrero ajeno’; ante ello, los escritores locales se quejan de seguir siendo burlados por quienes han desfilado en esa dependencia estatal, incluyendo Juan Carlos Cal y Mayor, cuyo único mérito fue ser Diputado Local para ahí brincar a la Semarnap, luego a la Secretaría de Turismo y de buenas a primeras le dieron la oportunidad de dirigir Coneculta, donde no fue bien recibido por el círculo de intelectuales y lo acusaron de ser gente ajena al ámbito cultural y haber entrado con ‘calzador’.

En otras cosas, el presidente de la Unión de Distribuidores de la Gasolina en Chiapas, Arnulfo Elías Cordero, desmintió el rumor de un supuesto paro en la venta de gasolinas en la entidad.

Por su parte, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso local, exhortó a la ciudadanía a no caer en la trampa de los rumores falsos de las redes sociales, ya que perturban la tranquilidad social, apuntó.

Luego, haría un exhorto a toda la ciudadanía a ejercer un mayor criterio de validez sobre la información que nos envían día a día, a través de este tipo de canales de comunicación, y ser socialmente responsable en su uso, para no generar rumores falsos que perjudiquen, no sólo a la sociedad en su tranquilidad, sino a las instituciones.