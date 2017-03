OPINIÓN PÚBLICA

Gonzalo Egremy

Rechazan Horario de Verano

*Cuestiona ciudadanía que el cambio de horario en vez de contribuir en algún beneficio, afecta la salud, la economía y el patrimonio de los mexicanos.

*Por primera vez, secciones sindicales del magisterio anuncian no acatar al Gobierno el cambio de horario; en zonas indígenas nunca cambian la hora.

Después de 20 años consecutivos, este domingo otra vez el Gobierno nos impone el cambio de horario de verano, que muchos consideran dañino.

Iniciado por el entonces presidente priista, Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996, el cambio de horario fue impuesto con una serie de mentiras.

Se nos dijo a los mexicanos que el cambio de horario nos beneficiaría porque habría ahorro y pagaríamos menos en las de por sí caras tarifas de CFE.

Así como que habría reducción del índice de delitos (nos ofrecieron más seguridad porque “habría más vigilancia” al amanecer y anochecer aún con luz).

Como siempre, la ciudadanía tomó el cambio de horario de verano como un beneficio social, sobre todo el pago de los recibos o facturas de la CFE.

Tardó menos en darse cuenta que era un engaño más del Gobierno y que el cambio de horario servía sólo a los intereses del gran capital: de los especuladores del dinero en las bolsas de valores de Nueva York, y la de México, que abría con una hora de diferencia.

Esa fue la razón principal del por qué el Gobierno de México sigue los dictados y órdenes de los Estados Unidos.

A los Gobiernos corruptos mexicanos nunca les hemos importado los ciudadanos, al grado de que sólo hacen lo que les dicta el gran Imperialista.

Pero por 21 año consecutivos el Gobierno impone el Horario de Verano (HV), aun cuando le ha sido demostrado el daño que provoca a la salud.

A lo largo de estos años, reconocidos especialistas han planteado, científicamente, las afectaciones a la salud que induce el HV en la gente.

Lo menos es el malestar de somnolencia, mareos y alta presión que provoca, porque luego se agravaban otras enfermedades.

Aparecen problemas gastro-intestinales y hasta emocionales; con pérdidas horas-hombres en casi todas las actividades económicas.

Durante estos 21 años ha habido un descomunal aumento en las tarifas eléctricas y los usuarios de la CFE pagamos 61 veces más que en 1996.

Se observa que el mal Gobierno de Peña Nieto no contempló, en su fallida y dañina reforma energética, el cambio de horario de horario de verano.

Porque al menos aquí en Chiapas, varias secciones sindicales del magisterio tanto federal como estatal, anunciaron no acatar el cambio de hora.

Es más, en toda la zona indígena de Ocosingo, y otras áreas de influencia del EZLN, los pobladores no cambiarían, una vez más, la hora de sus relojes.

En las comunidades de varios municipios de la Sierra Madre, pertenecientes, al menos en el mapa al Soconusco, tampoco han acatado el cambio del horario.

El dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador se comprometió hace dos días en gira por el norte del país que realizará una consulta a nivel nacional para saber si se cancela ese cambio de horario.

La oportunidad no se debe dejar pasar, y en estos tiempos en donde saldrán muchos candidatos de todos los partidos políticos en busca del voto, es el momento para comprometerlos y exigirles empujar cancelarlo.

A los abanderados de todos los partidos políticos que vendrán a Tapachula en busca del Poder Ejecutivo Federal, podemos obligarlos, con respeto, hacerlos firmar (notarialmente) sus compromisos de la derogación de la Ley que fija el HV, de llegar a ganar.

Pero también a los pretensos a las Diputaciones federales y Senadores, el electorado puede obligarlos a firmar para que legislen desde el Congreso de la Unión para suprimir el HV.

Los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, y en esta iniciativa popular de derogar el HV, podemos jugar un papel importante: recordarles a los deseosos, cuando estén ya en el Poder, su compromiso de campaña en este tema, ¿no cree usted?//Salud.