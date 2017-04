ALFIL NEGRO

La ignorancia es atrevida

(Domingo Faustino Sarmiento)

Infierno Grande

Oscar D. Ballinas Lezama

Ayer, fue un viernes que amaneció con una escandalera; el rumor se paseó por las polvorientas calles de Suchiate y al filo de las nueve de la mañana, todo mundo sabía que Matilde Espinoza Toledo, alcaldesa de ese municipio fronterizo, había sido detenida por agentes de la Policía Federal, quienes la trasladaron horas después a la Ciudad de México.

‘Cayó a las redes la loba’, decía la gente de ese pueblo chico que se transformó en un infierno grande, luego de que varias camionetas con uniformados y armados hasta los dientes atraparon a la Alcaldesa, cuando ésta acababa de salir de su casa y aunque solicitó el auxilio de la Policía Municipal bajo sus órdenes, éstos fueron advertidos por los agentes federales para que se retiraran, so pena de ser también detenidos por obstruir la labor de la justicia.

La sorpresa fue mayúscula porque días antes ‘la loba’ había sido la anfitriona del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya que en su municipio se llevó a cabo la entrega de apoyos a migrantes y repatriados; donde el responsable de la seguridad nacional dijo: “México no construye muros y ve a los migrantes como hermanos”.

Espinoza Toledo, al igual que su esposo que había sido detenido meses anteriores por presuntos delitos federales y luego liberado, estaba bajo la lupa de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales; por lo que en el 2015 la GR dio inicio a una investigación relacionada con la presunta expedición ilícita de actas de nacimiento extemporáneas, las que supuestamente sirvieron para hacer credenciales de elector y los extranjeros que recibieron esa ‘nacionalización’ pudieran participar en comicios de elecciones pasadas.

Hasta ayer por la tarde no se sabía en forma oficial la suerte de la Alcaldesa, quien en forma inocente o por ignorancia hace unos meses aceptó públicamente, ante un canal de televisión nacional en donde fue entrevistada, haber intervenido en la elaboración de varias actas de nacimiento a favor de extranjeros, argumentando que lo hizo como una ayuda social.

Familiares y amigos de la ‘Loba’ estaban sorprendidos porque al parecer, los policías federales no respetaron el fuero de la primera autoridad municipal; presuntamente no lo hicieron porque dicho jurisdicción no es válida ante delitos federales; es ahí donde los abogados de la exluchadora social pudieran encontrar el camino para su liberación, si la ley realmente está de su parte.

En otras cosas, ayer también salieron varios comunicadores locales a manifestarse en la explanada del parque central de Tapachula, frente a la estatua de Fray Matías de Córdova; llevando una manta con la leyenda: “No se mata la verdad matando periodistas”.

Al menos unos 50 comunicadores sociales se inconformaron en contra de los 103 asesinatos de periodistas en México; exigieron justicia para sus compañeros caídos en cumplimiento del deber, y pidieron a los tres niveles de Gobierno el esclarecimiento de los homicidios, así como el cese al hostigamiento a la libertad de expresión.

Roberto Albores Gleason, senador por Chiapas, sostuvo que las Zonas Económicas Especiales atenderán a los migrantes repatriados con empleos bien remunerados; en cuanto al fenómeno migratorio, consideró que para ir al fondo se deben crear las oportunidades que permitan a la gente salir adelante en su propio país a través de políticas económicas exitosas como lo será la ZEE.

Finalmente, reconoció el reto que representa el retorno de los connacionales por las medidas anunciadas por Estados Unidos, y añadió que las zona económica especial es una vía para reintegrar a mexicanos con experiencia y conocimiento de otro idioma.

Viernes espectacular el de ayer, en las instalaciones del Planetario se hizo un reconocimiento público al matrimonio de australiano Alan y Pamela Skuse, así como a Marysol Pérez Aquino, responsables del funcionamiento del albergue ‘Misión México, Dando Amor, Vida y Esperanza’ en Tapachula.

Su labor altruista es ayudar desde hace más de 16 años a los niños huérfanos en esta frontera del sur de México; también se reconoció la ayuda desinteresada que brinda Rafael Castrejón Benítez, para levantar y encausar en su vida a muchos jóvenes que han caído en garras del vicio.

De última hora.- Trascendió que la Alcaldesa de Suchiate fue liberada ayer por la tarde, luego de que presuntamente pagó una fianza.