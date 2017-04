ALFIL NEGRO

Oscar D. Ballinas Lezama

Ruleta Política

Hoy será un nuevo amanecer para la sociedad mexicana, que acostumbrada a levantarse en un horario normal, tendrá que madrugar para que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela y quienes trabajan, logren checar entrada sin contratiempo, porque hoy por la voluntad soberana de quienes gobiernan, se decretó que en este planeta amanecerá más temprano.

Como también determinaron que el precio de las gasolinas debería aumentarse en forma desmesurada, sin importar que en México gran parte de los ciudadanos apenas ganen un salario para medio sobrevivir; mientras unos 60 millones se encuentran en extrema pobreza y son víctimas de los daños colaterales de la reforma energética, que supuestamente se aprobó para beneficiar al pueblo.

En cuanto a la Reforma Educativa que es desaprobada y rechazada por los maestros de Oaxaca y Chiapas, al igual que el horario loco de verano, se impuso contra viento y marea a la voluntad popular y recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, volvió a explicar sus razones para el cambio educativo que según él, es muy importante para alcanzar una educación de calidad con equidad.

Aunque ahora el funcionario federal que pide a los niños que aprendan a ‘ler’, saltó a la palestra para ponerse bajo los reflectores de la política que pudieran reposicionarlo como uno de los aspirantes a la candidatura que lo lleve a Los Pinos; de ahí sus declaraciones recientes en las que le echa lodo a los panistas, argumentando que los azules entregaron la educación pública con un sistema lleno de deficiencias, sin calidad, altamente corporativo y clientelar.

Ya se le olvidó a don Aurelio, que para que los Gobiernos panistas del ‘ranchero con botas’ y el ‘adorador del dios Baco’ pudieran hacer con la educación todo de lo que ahora los acusa, fue precisamente con la complicidad de los priistas con quien el PAN siempre ha hecho mancuerna, demostrando siempre que los políticos de ambos partidos son ‘lobos de la misma loma’.

Y claro, el funcionario federal advierte dentro que su proyecto en este programa educativo, que según él será la panacea de este país, se verán los resultados en 20 años; por lo pronto hay que creer en su palabra y si se llega a candidato del PRI a la Presidencia, darle nuestro voto por esa fabulosa promesa de esperanza educativa. ¿Y su paleta de qué la quiere?

En otras cosas, en Chiapas la ruleta de la política sigue girando, sin que nadie pueda avizorar cuál es el color en que caerá la bolita de la suerte; las apuestas siguen poniéndose en los mismos caballos: Luis Armando Melgar Bravo, que sigue sin partido y los costeños están ansiosos porque pronto se defina, sin embargo, el soconusquense sigue trabajando a todo vapor rumbo a la gubernatura del 2018.

Otro de los aspirantes que ya empezó a calentar motores es Roberto Albores Gleason, quien a estas alturas nadie duda será el candidato del PRI a la gubernatura chiapaneca; precisamente a mediados de este mes pondrá en la balanza su popularidad y organización en su informe de labores, en el que pretende mover sus banderas y tocar sus tambores, para ver cómo van a reaccionar los futuros electores de la contienda en el 2018.

Eduardo Ramírez Aguilar, ha hecho un trabajo de estructura electoral ‘bajo el agua’, y se considera ahora un rival muy importante porque podría ser el candidato del PRD, PVEM y el ‘chiquititero’ a los que parece ya convenció; aunque los analistas políticos lo siguen considerando un candidato a la Senaduría plurinominal y que su alianza con quien logre convencerlo, será muy importante para triunfar en las próximas contiendas electorales en Chiapas.

Rutilio Escandón Cadenas podría ser la carta fuerte del partido Morena, se le considera el hombre más adecuado para llevar a buen rumbo la candidatura del partido que empuja Andrés Manuel López Obrador; desafortunadamente existe el peligro de que su dirigente estatal pueda reventar y dividir la militancia de Morena, debido a la ambición personal que Óscar Gurría Penagos ah demostrado al tratar de meter con ‘calzador’ a Zoé Robledo Aburto; de esa manera Gurría podría tener la oportunidad de alcanzar una diputación plurinominal federal. Morena en Chiapas tiene al enemigo en casa y de seguir así, no se le ve gran futuro para que el candidato que elija pueda llegar a ser Gobernador en el 2018.

En otras cosas, los turulos denuncian lo que según ellos son locuras y abusos del ‘Príncipe Manaco’, quien ya fue alcalde de esa calurosa ciudad tonalteca; tuvo la suerte de ‘sacarse la lotería sin comprar cachito’ al ser nombrado Secretario de Pesca en Chiapas, y ahora anda caliente por repetir color y número en la alcaldía de Tonalá.

Los turulos afirman que cuando en mala hora lo tuvieron como Presidente Municipal, ’Manaco’ hizo muy poco a favor de ese municipio, siendo la única obra de la que alardea un monumento que le hizo a una tortuga; sin embargo, ahora como titular de Sepesca, tampoco ha hecho gran cosa por beneficiar a los pescadores.

Señalan que el ‘Príncipe Manaco’, en la primera vez que visitó la Delegación de Pesca en Tapachula, presuntamente despotricó en contra del mismo Gobernador y se jactaba de que sería el próximo candidato a la Gubernatura.

Este servidor público en Sepesca, argumentan los denunciantes, debería ser investigado a fondo para saber el por qué despidió sin fundamento alguno a decenas de trabajadores, para darle de alta a sus amigos, familiares y cortesanas; mencionaron el caso de una persona de apellido Chirino Rincón, que con categoría de Auxiliar Administrativo, tiene un sueldo bruto mensual de 5 mil 856.88 Pesos, sabiéndose que fue su colaboradora personal en la alcaldía, donde fungía también como Asistente de cocina, sin embargo, está persona no llega a trabajar porque supuestamente está al servicio de Blanca Elda Gracián Laguna, presidente del Comité Municipal del PVEM en esa ciudad.

Los quejosos solicitan además, que se investigue la actividad que tiene en Sepesca, Martín García González, con categoría de Jefe de Departamento y un sueldo bruto mensual de 13 mil 654.63 Pesos, más lo que le dan en la nómina complementaria su salario llega a 16 mil pesos mensuales; presumen que ésta persona no realiza actividades relacionadas con Sepesca, sino que al parecer se dedica a integrar, revisar y depurar los documentos de la cuenta pública de Manaco, ya que al parecer cuando el hoy flamante Secretario de Pesca fue Presidente Municipal, no presentó la cuenta pública y suponen que por ello, fue multado con 150 mil pesos por el Órgano de Fiscalización. ¿Será?