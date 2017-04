COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Velasco es el Gobernador que más Obras le ha Dado a Tapachula.

No se puede desconocer que hoy la ciudad de Tapachula, viene padeciendo uno de los cambios estructurales modernos e innovadores más importantes en los últimos 50 años. Su imagen citadina y su transformación está llegando a escenarios sorprendentes y extraordinarios. Se han realizado obras o están en su faceta de edificación en diversos rubros como salud, seguridad ciudadana, ecología, deportiva, cultura. La Perla se pule y se pule bien.

Entre estas postales sobresalen el nuevo Hospital Regional de Tapachula, el centro deportivo “Los Cerritos”, el nuevo Parque Agroecológico, la rehabilitación moderna del Teatro de la Ciudad, la exigencia de la salida, reubicación y construcción de Pemex a Puerto Chiapas, Zona Económica Especial, Parque Agroindustrial, rehabilitación del viejo Palacio Municipal, modernización viales de entradas y salidas de la ciudad, Malecón de Puerto Madero, Estadio de futbol de primera división, recuperación del Polideportivo, construcción y rehabilitación de cientos de calles y avenidas, y muchas obras más que le dan otro plus a la geografía municipal.

Son obras nuevas y rehabilitaciones que están siendo reconocidas por la gente al gobernador Manuel Velasco, al decir que todavía habrán más obras de desarrollo para beneficio de la colectividad. Es el mandatario estatal que más nos ha dimensionado con la obra pública estatal y la labor de gestoría. Así las cosas.

Pretenden Imponer a Humberto Blanco Pedrero en la Contraloría de Chiapas Para Limpiar a Juan Sabines.

Chilango para algunos y chiapaneco para otros, de Tapilula, Humberto Blanco Pedrero es Contador Público, egresado del IPN, (Cédula No. 623520) y Juan Sabines Guerrero, lo trajo exclusivamente a Chiapas, y en la segunda semana de Julio de 2007 lo designó como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS), pese a que Blanco Pedrero había sido implicado en un millonario desvío de recursos públicos, cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en la capital del país, y que alcanzó escándalo nacional.

En su paso por el Órgano de Fiscalización fue pieza clave para limpiar muchos escenarios grotescos de señalamientos de corrupción en favor del ahora Cónsul en Orlando Florida. (APRO))

Se le relaciona con el también exgobernador Roberto Albores Guillén, quienes con Sabines han hecho una tercia de amigos. El pasado 12 de Enero de este año, se le tomó la protesta de Ley a Blanco como nuevo coordinador general del Gabinete actual, a quien se le exhortó coadyuvar con todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo para impulsar un programa integral de austeridad que responda a la nueva realidad de Chiapas y del país. También se le instruyó a promover el establecimiento en Chiapas del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin embargo, desde Febrero y todo el mes de Marzo, de este año, a Blanco Pedrero, se le vio mucho viajar a la Ciudad de México e ingresar a la Secretaría de la Función Pública Federal que dirige Arely Gómez González, quien en busca de chamba, pide ser nombrado en Chiapas titular de la Secretaría de la Contraloría General de Chiapas, cuyo objetivo principal es subsanar los últimos 5,500 millones de pesos de la deuda que dejó Sabines Guerrero en su sexenio.

Empujando a este cambio, los exgobernadores Sabines y Albores Guillén se afianzan de todo para que quede completamente limpio el Cónsul. Promesa de Albores a su compinche, por apoyar a su vástago.

El nombramiento oficial de Blanco Pedrero, tiene que ser aprobado por los diputados del Congreso del Estado, y para ello también el legislador local Humberto Hugo Pérez Anzueto, hace su trabajo de sondeo para el alumbramiento que evidentemente también arrastra tufo electorero para el 2018.