INDICADOR POLÍTICO

Marco Macroeconómico 2017-2018:

PIB Mediocre y Mayor Crisis Social

Carlos Ramírez

La presentación de los precriterios de política económica para el cierre del 2017 y algunos indicios del 2018 de elecciones presidenciales, carece de sorpresas: confirma, entre muchas otras cosas, que la economía mexicana padece un estancamiento estructural que lleva el PIB a niveles de mediocridad.

En 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari se comprometió a tasas altas de crecimiento económico por efecto del Tratado de Comercio Libre y el resultado en casi un cuarto de siglo ha sido un PIB promedio anual de 2.2%. El presidente Peña Nieto vendió las reformas estructurales como el salto cualitativo en el desarrollo y el PIB sexenal 2013-2018 será de 2% promedio anual, abajo del periodo teceliano.

Y se recuerda que cuando estábamos mal -como dicen PRI y oposición- en el periodo estabilizador 1940-1982 el PIB promedio anual fue de 6%, con inflación baja, tipo de cambio estable de 12.50 y Estado de bienestar con empleo sólido y marginación menor a 20% de la población.

En 1982 el presidente De la Madrid y su operador económico Carlos Salinas de Gortari cambiaron el modelo estabilizador y de populismo por el del realismo neoliberal -sin Estado ni compromisos sociales- y el saldo histórico de 35 años está a la vista: PIB promedio anual de 2.1%, el tipo de cambio pasó de 150 pesos en 1982 a 19 mil pesos (por los tres ceros que le quitó Salinas pero que cuentan), en 2018 y el bienestar social sólo lo tiene el 20% de los mexicanos porque el 80% restante registra datos de pobreza, marginación y crisis social.

El marco macroeconómico de los precriterios 2017-2018 sólo confirma que el país se mantendrá en el estancamiento, con todo y reformas. El PIB estimado de 1.3%-2.3% de 2017 es menor al 2.0%-2.6% comprometido por los Criterios Generales de Política Económica para 2017 entregados en noviembre del año pasado, con la salvedad de que el escenario económico le cambió a Hacienda en apenas dos meses -diciembre y enero- y la caída del PIB aún no termina, porque las expectativas de los analistas ubican a PIB de 2017 en menos 1.0%.

El problema es político. La Secretaría de Hacienda utiliza las previsiones de corto plazo como un mecanismo informativo para tranquilizar a los mercados, pero los mercados se mueven por las variables racionales y no por los deseos oficiales. En los precriterios distribuidos el viernes se asume que la crisis ya tocó fondo y que en el 2018 habrá una recuperación del PIB para colocarlo en el rango de 2.0-3.0%, cuando las estimaciones de largo plazo del gabinete económico la tenían en 2.5%-3.5%; es decir, que el 2018 también será menor al estimado.

Lo que queda de la lectura de las estimaciones macroeconómica para el horizonte 2017-2022 es la certeza de que ya se agotó el modelo de desarrollo neoliberal, de mercado, basado en el tratado y la globalización y sin mecanismos de redistribución de los costos y beneficios del crecimiento y que seguir por el mismo camino sería condenar a la economía y a los mexicanos a más años con un crecimiento mediocre y con mayores sacrificios sociales.

El tema de modelo económico y crisis de desigualdad -sólo el 20% de los mexicanos vive bien- debe ser central en la campaña presidencial del 2018, porque el país vive el deterioro social desde 1982, en que la élite neoliberal salinista se apoderó de la Presidencia.

