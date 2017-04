OPINIÓN PÚBLICA

Gonzalo Egremy

Más Órdenes de Aprehensión

*Edil de Suchiate enfrenta el proceso penal en liberad por que “delitos electorales no son como graves”, afirma titular de la FEPADE.

*La sindican, junto con otras personas más con orden de aprehensión, de alterar el Registro Federal Electoral con 1,535 presuntos guatemaltecos.

La alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo, es una mujer de cuna humilde, exmigrante, que hoy de nuevo se encuentra en líos judiciales.

Con esfuerzos, comercializando a orillas del río Suchiate, sacó adelante a sus hijos; en los 80’s junto con esposo, Saúl Álvarez López, emigró a los Estados Unidos y allá trabajaron en labores del campo y vendiendo comida.

A mediados de los 90’s retorna a Ciudad Hidalgo y empieza una lucha en contra de los entonces Ediles en turno.

Durante casi diez meses encabezó la toma de la alcaldía en contra de Cesalmiro Reyna, hasta que llegó a “dialogar” Mariano Herrán Salvati, enviado por Pablo Salazar Mendiguchía a fines de diciembre de 2000.

Fue detenida junto con su hijo, y trasladada “a la judicial” en el antiguo “palacio de los zopilotes” en esta ciudad; horas después quedó en libertad.

Tiempo después, algunos medios publicaron que “La Loba” había sido detenida por la policía por el presunto delito de tráfico de combustible.

El año pasado (2016) vuelve a ser noticia la Alcaldesa: el papá de sus hijos, Saúl Álvarez López, quien desde un par de años antes (de la elección de julio del 2015) fungía como titular de la Oficialía del Registro Civil de Ciudad Hidalgo, fue detenido junto con otras personas.

Los que ejecutaron la detención fueron agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado que aún preside Raciel López Salazar, pero el delito, según los comunicados de la PGJE fue por “ilegales retenes instalados en donde personal dirigido por Álvarez López cobraba 30 pesos a cada tráiler”.

Quince días después, Álvarez López (nunca estuvo en CERSS sino en Ciudad Salud) fueron puestos en libertad absoluta.

Varios periodistas continuaron publicando en Tuxtla Gutiérrez y México, que Ciudad Hidalgo “sigue siendo una fábrica de mexicanos” y detallaban que durante los comicios del 2015 muchos extranjeros “mexicanizados” votaron por la hoy Alcaldesa, por el Diputado local y federal actual.

Este viernes 31 de marzo, profesionales de la Agencia de Investigación Criminal (PGR) cumplimentaron una orden de aprehensión (obsequiada por un Juez federal) en contra de la alcaldesa, Matilde Espinoza Toledo.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, acreditó el hecho de alteración del Registro Federal de Electores y con los datos de prueba, el Juez de Distrito giró no una, sino once órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas.

Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, diría en varias noticiarios radiofónicos el viernes, que “El vocal ejecutivo del INE nos remitió primero un oficio en el cual nos señalaba que había mil 535 actas de nacimiento firmadas ordinarias y extraordinarias (antes de los comicios del 2015) por el titular del Registro Civil de Suchiate, que era esposo de la hoy edil”, diría.

Total, que el mismo viernes salió en libertad caucional, Matilde Espinoza Toledo, pero el proceso penal federal continúa y faltan por ser detenidos otras personas; y efectivamente, no le violentaron ninguna inmunidad, porque los Alcaldes de Chiapas gozan de fuero, pero sólo para delitos del orden común, por lo que esta historia continuará como telenovela, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Las y los señores Diputados localones, en un intento más por sorprender la buena fe de la ciudadanía, difundieron que ante el cambio de nombre de PGJE a Fiscalía General, recibieron las siguientes propuestas para “analizarlas y decidir” quién será el titular de la FG: Alma Rosa Cariño Pozo; María Susana Palacios García; Carolina Velázquez Esquinca; Guillermo Domínguez Espinoza, y por “no dejar”, Raciel López Salazar//¿Quiénes van de bulto y quién es el “elegido”//¡sorpresa!//Salud.