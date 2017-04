ALFIL NEGRO

Aciertos del ‘Güero’

Oscar D. Ballinas Lezama

Son ya más de cuatro años de trabajo del gobernador Manuel Velasco Coello, quien hasta ahora ha sabido ‘sacar el buey de la barranca’; no obstante haber recibido una administración prácticamente en ruinas y con un adeudo de su antecesor, por más de 41 mil millones de pesos que han representado un verdadero reto para el joven mandatario que no se ha dado punto de reposo, en su tarea de gobernar y hacerlo bien.

El secreto de Velasco Coello ha sido su paciencia para escuchar y hacerlo frente a frente con sus conciudadanos; de esa manera logró erradicar casi por completo la corrupción que se daba con los mediadores, quienes siempre hacían las cuentas del ‘gran capitán’ y se quedaban o desviaban en su beneficio, los programas y apoyos para la población.

En Tuxtla Chico era costumbre que unos cuantos vivales se hicieran de ‘mulas Pedro’ con la distribución de la urea, ya que la mayor parte de esta no llegaba a manos de los verdaderos productores, sino en manos de los ‘coyotes’, que en contubernio con las autoridades municipales obtenían ganancias por muchos miles de pesos.

El Ejecutivo Estatal a través del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, implementaron medidas preventivas con las que pudieron acceder a un verdadero padrón de productores y entregaron la urea de mano a mano; terminando con los actos de corrupción y abusos en ese municipio, como lo han hecho en el resto de la geografía chiapaneca para lograr que el beneficio llegue en forma directa al beneficiado.

Mejorar los rendimientos de la producción en el campo es una de las metas de esta administración, así se ha constatado en estos años, quien a estas alturas nadie duda que busca que la entrega de los fertilizantes sean a tiempo para que las cosechas, sobre todo el maíz tenga mejores frutos.

Para nadie es secreto que anteriormente las cosechas de maíz en la zona de la Sierra Madre tenían un promedio de media tonelada por hectárea a lo sumo 600 kilogramos; ahora con la entrega de fertilizantes alcanza la tonelada y media, eso mejora la seguridad alimentaria de los campesinos de la zona de forma significativa; aunque aún falta mucho por hacer, nadie duda que Velasco Coello sigue por la ruta correcta.

Sabedor de que el campo representa una alternativa muy importante para los chiapanecos, está empeñado en apostarle al agro y camina casi todos los días visitando las diversas regiones de nuestra entidad para entregar insumos agrícolas, como recientemente lo hizo en Motozintla donde acompañado de Aguilar Bodegas, entregó más de cinco mil 400 paquetes de fertilizante con una inversión superior a los 6 millones de pesos para los maiceros, quienes con esta ayuda podrían lograr una producción que les reditúe no menos de 27 millones de pesos.

De paso aprovechó, para inaugurar algunas vialidades de ese municipio conocido también como ‘ladera de las ardillas’, esto dentro del programa ‘Rescatando tus calles’; aunque se rumora que el Alcalde de ese municipio no ha sabido responder a la confianza del gobernador Velasco Coello con su acostumbrada sencillez y de no detenerse cuando se trata de ayudar a los chiapanecos, ha dado infinidad de recursos al Edil motozintleco para que haga su chamba, sin embargo, hay muchas obras y programas que el Gobierno del Estado interviene directamente para impulsarlas, como sucedió en este caso. Serán las autoridades correspondientes quienes investiguen las denuncias del pueblo de Motozintla en contra de su Alcalde y decidan si deben sentarlo en el banquillo de los acusados.

En esta temporada de sequías, el Ejecutivo Estatal visitó el centro de monitoreo de Protección Civil, para confirmar que los trabajadores de esa dependencia estén pendientes las 24 horas en el monitoreo de los incendios forestales que puedan darse en Chiapas, y combatirlos de manera permanente.

Para lograr mejores resultados, Velasco Coello recordó que durante cuatro años se ha emitido la ‘declaratoria estatal preventiva de roza y quema para la temporada de estiaje’; por lo que pidió nuevamente a la ciudadanía a prevenir los incendios y denunciar a quienes irresponsablemente los provocan.

“La mejor manera de evitar incendios es trabajar en forma coordinada, es una causa que nos debe unir porque de eso depende el futuro de nuestro Estado y país”, y se quedó un poco corto el Gobernador chiapaneco, ya que tiene mucha razón en preocuparse por la conservación del medio ambiente, tomando en cuenta que Chiapas es considerado uno de los grandes pulmones del planeta.

Por cierto, al parecer hoy estará nuevamente en Tapachula entregando apoyos a los costeños, el mejor Gobernador que hasta ahora han tenido los chiapanecos, principalmente los soconusquenses, que durante sexenios habíamos estado marginados y olvidados por todos los gobernantes que desfilaron en el palacio de Tuxtla Gutiérrez.