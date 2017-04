OPINIÓN PÚBLICA

Semana Violenta

Gonzalo Egremy

*Aquí siguen en aumento los delitos de alto impacto, como homicidios dolosos; a nivel internacional prevalece el temor por otra guerra mundial.

*EU desplaza portaaviones a península coreana, China apoya a Corea del Norte, Rusia envía barcos de guerra al Mediterráneo; terrorismo en iglesias.

La tradición cristiana de Semana Santa ha sido empañada con días de mucha violencia y muerte en esta región y más en países árabes.

Aquí un joven es muerto a balazos, dentro de su vivienda, por un sicario quien también dejó herida a tiros a una muchacha en la misma casa.

En Palenque, en el norte de nuestra entidad, localizan muertos a balazos a dos menores de edad; en Tonalá asesinan a balazos a otro sujeto, y en Ciudad Hidalgo, hieren de un balazo en el abdomen a otra persona.

Los robos con violencia a empresas establecidas siguen siendo el pan de cada día; en Tuxtla Gutiérrez los hampones asaltaron una casa de empeño llevándose de botín casi un millón de pesos en artículos y dinero en efectivo.

Aquí en Tapachula, Suchiate, Cacahoatán, Huixtla y Villa Comaltitlán, los delincuentes no descansan y asaltan hasta pollerías.

Pareciera que no existen las autoridades responsables de brindar seguridad pública, menos las encargadas de investigar los hechos delictuosos y perseguir y castigar a los criminales.

Ante esa clara omisión de los funcionarios de brindar seguridad pública, y perseguir y castigar con la Ley a los responsables de los delitos, la ciudadanía manifiesta temor, pero más desconfianza en las policías y Ministerios Públicos.

Si la ciudadanía tiene temor y desconfianza, se derivan una serie de hechos que alteran la vida en comunidad, hasta llegar al caos y anarquía.

Nuestra región, nuestra Tapachula y Chiapas, por su ubicación geográfica, se está convirtiendo en “un santuario” de miles de centroamericanos que salieron huyendo de sus países por la violencia en aquellos lugares.

La inmensa mayoría son personas de bien, sin embargo entre ese flujo de indocumentados se encuentran criminales dedicados únicamente a delinquir.

Hasta ahora ninguna instancia, de los tres órdenes de Gobierno, ha creado una oficina para la identificación de cada uno de los extranjeros al margen de la Ley que encuentran en esta zona de embudo.

Como comunidad es urgente que se exija a los responsables de la seguridad y de la preservación del Estado de Derecho, a que cumplan con sus funciones o de lo contrario, pedirles la renuncia, ¿no cree usted?

Bisbiseo

La paz en el mundo está prendida con alfileres luego de que el Gobierno estadounidense de Donald Trump atacara una base militar de Siria, que es apoyada por Rusia; ante ello, el Gobierno de este último país cortó comunicación directa que tenía con EU y envió al mar Mediterráneo varios barcos de guerra//En tanto que EU lanzó a la península coreana portaaviones en un intento para amedrentar al líder de Corea del Norte que declarado que atacará a EU (a su base militar en Japón con 54 mil solados gringos) con sus misiles nucleares; China reclama a EU que sus portaaviones en el pacífico sur es una amenaza para su seguridad y que apoyará a Corea del Norte//Y como si el horno no estuviera ya demasiado caliente, un grupo de extremistas que odian a los EU, realizaron ayer domingo de Ramos, ataques terroristas en dos iglesias en Egipto, en donde al menos murieron 43 personas y 118 más resultaron heridos//Aquella región conocida como “Tierra Santa” por donde Jesús anduvo predicando la paz y el amor, hoy de nueva cuenta está en peligro de ser el pivote de una guerra mundial al igual que Corea del Norte. ¿Pero qué hace EU al otro lado del mundo como el gran policía internacional?//No a la violencia y mucho menos a una guerra mundial; oremos a Dios (como cada uno lo conciba) para que esta Semana Santa nos regale la paz, consuelo para los que sufren y que toque el corazón de los gobernantes para que eviten sigan alentando miedo, violencia y muerte//Salud.