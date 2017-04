OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremi

¡Otra vez sin Agua!

*Qué hacen los directivos del COAPATAP con los casi 9 millones de pesos que les ingresa cada mes del pago que hacemos los 75 mil usuarios.

*Hogares y empresas se quedarán sin agua durante casi toda una semana de intenso calor, sin que le preocupe al Gobierno Municipal.

Por enésima ocasión el Comité de Agua “Potable” y Alcantarillado de Tapachula deja de suministrar el vital líquido a hogares y empresas.

El cuento es el mismo que desde hace años han expresado los directivos de ese Comité: la CFE dará mantenimiento a la presa “Cecilio del Valle”.

Una de muchas afectaciones del huracán Stan, aquel 4 octubre del 2005, fue la devastación del cárcamo sobre el río Coatán, de donde el COAPATAP captaba el agua para llevarla después, a tanques desarenadores.

Al siguiente año fueron contratados, por el mal gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, ingenieros (entre ellos Rogelio Martínez, ex secretario de obras públicas en la administración municipal de Samuel Chacón) para construir un nuevo cárcamo, pero lo hicieron en otro lugar.

Los ingenieros cobraron una millonaria cantidad de dinero, pero en realidad hicieron mal el trabajo al edificar el cárcamo sobre un “brazo” del Coatán de aguas que salen después de mover las turbinas de la hidroeléctrica “Cecilio del Valle”.

Luego entonces, cada vez que (dos o tres veces por año) la CFE da mantenimiento a las turbinas y demás equipo de la hidroeléctrica, miles de hogares y empresas de esta ciudad de Tapachula quedamos sin el suministro de agua hasta por ocho días.

Pero el COAPATAP nos cobra, a unos 75 mil usuarios, como si verdaderamente nos diera el vital líquido en las casas y establecimientos.

El director del Comité de Agua, José Antonio Ovando Matías, poco o nada le importa que la ciudadanía tenga agua en sus hogares o empresas.

Según declaraciones de él, a ese Comité le ingresan casi 9 millones de pesos cada mes del pago que hacemos los usuarios.

Con esa cantidad de dinero debió, desde hace tiempo, hacer un nuevo cárcamo (captación de agua en otro lugar, más arriba o abajo, del Coatán) para evitar que cada vez que la CFE se le ocurra dar mantenimiento a la hidroeléctrica, miles de hogares y empresas se queden sin agua.

Aparte, los hogares y empresas de todos tamaños e industrias de esta Ciudad, reciben suministro de agua tan solo algunas horas a la semana.

Familias de la parte nororiente y poniente se quejan constantemente en contra del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula.

Nos mandan agua solo unas horas el domingo, el miércoles y viernes; el resto de los días no cae ni una gota; pero los recibos llegan puntuales”, señalaron.

El reclamo se extiende a colonias y fraccionamientos populares de los cuatro puntos cardinales, afirmando estar en las mismas circunstancias: COAPATAP les raciona el agua desde hace tiempo.

Ya anteriormente habíamos tecleado que lo extraño es que ningún directivo del organismo operador del agua en esta Ciudad se haya preocupado por dar una explicación de las causas del racionamiento del vital líquido.

Según consultas con profesionistas de la Ingeniería Civil y con ex trabajadores del COAPATAP, la restricción en el suministro del agua puede deberse a una mala planeación desde la planta de captación (río Coatán).

A presuntos taponamientos o múltiples fugas en la red de distribución, misma que data, en algunos tramos, desde hace medio siglo.

O inclusive a problemas técnicos en la planta potabilizadora que también ya cumplió su ciclo de vida (25 años) y que actualmente ya no funciona bien.

En tanto los recibos del pago, por un servicio que no se da, llegan puntuales a los hogares, y si no se pagan, de inmediato pretenden suspender el poco suministro de agua, y en esta época de altas temperaturas, sí cala, ¿no cree usted?.

Bisbiseo

Que estos días de Semana Santa nos sirvan para reflexionar y orar por la paz en el mundo//Dios Bendiga a todos//Salud