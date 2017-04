ALFIL NEGRO

Ángeles Moribundos

Oscar D. Ballinas Lezama

Terminó la semana de vacaciones, que para muchos no fue tan santa y dejó como saldo muchos accidentes con un considerable número de muertos y heridos, sobre todo en la zona del Soconusco, donde con el pretexto del calor mucha gente se emborrachó y condujo un vehículo, las consecuencias fueron fatales.

Otros se encontraron con la muerte por viajar en las destartaladas carreteras de la Costera que están para llorar debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal no les da mantenimiento, ni siquiera una ‘manita de gato’.

El tramo más peligroso está el ubicado entre Escuintla y Mapastepec; al grado que los escuintlecos han tenido que pintar círculos con pintura blanca alrededor de los hoyancos, para evitar que los conductores caigan en esas trampas mortales.

Las casetas que ya no funcionan, se han convertido en nido de delincuentes que se esconden en esos lugares oscuros, donde los choferes tienen que aminorar su velocidad obligados por los topes que parecen bardas, amén de que no existe vigilancia en los casi 300 kilómetros sobre la costa; todo mejora cuando los vehículos toman la autopista de cuota que conduce a Tuxtla Gutiérrez, que al igual que las carreteras que conectan con Comitán y San Cristóbal, se encuentran en excelentes condiciones.

Esta ‘semana mayor’, sirvió también a los tapachultecos para darse cuenta de la urgencia de exigir a los 5 Diputados locales y el legislador federal invisible en el Doce Distrito, para que gestionen, ayuden o exijan a las autoridades de los tres niveles de Gobierno se pongan a trabajar en equipo y se logre construir una nueva planta potabilizadora, así como rehabilitar la red de tubería arcaica que existe y los pozos profundos azolvados por el tiempo y el olvido.

A partir de mañana, Coapatap, cuya operatividad depende de la CFE, dueña absoluta del sistema que surte de agua a la potabilizadora, y que por tal motivo les corta o suspende el servicio a la hora que se le pega la gana, hace necesario construir una planta de más captación y con su propio sistema de conducción directa, para no depender de los caprichos de la CFE.

Los diversos Directores del organismo que han desfilado por esa dependencia municipal, coinciden en que se necesitan no menos de 700 millones de pesos para resolver ese problema de desabasto de agua; algo que debería ser prioridad en estos tiempos en que el agua sigue escaseándose y no es consumible porque se carecen los instrumentos para potabilizarla.

Si bien es cierto que hace unos meses el senador Luis Armando Melgar logró gestionar dos carros recolectores de basura para ser utilizados en Puerto Madero, también es cierto que se necesitan mucho más vehículos para poder dar un buen servicio en todo el municipio; de ahí la importancia de que el parlamentario tapachulteco busque el apoyo del legislador invisible del 12 Distrito, así como de los ‘buenos para nada’ del Distrito local de la otrora Perla del Soconusco, y apuntalar al Edil y al Gobernador chiapaneco para que éstos puedan obtener los vehículos que realmente se necesitan.

En estos días de la Semana Mayor, Melgar Bravo estuvo en playa Linda y Puerto Madero, participando en jornadas de limpieza y entregando algunos botes para recolectar basura, así como contenedores para los desechos del embarcadero las Garzas de Acapetahua.

Luego diría: ”no se trata de ver quién limpia más o menos, se trata de ser constantes en la limpieza y fomentar esta cultura a las nuevas generaciones, para entender que necesitamos un Chiapas libre de basura y contaminación, lo que es un verdadero reto”.

Y tiene mucha razón Melgar; sin embargo, si todos trabajamos unidos, Diputados, Senadores, Alcaldes, funcionarios y pueblo en general, se podrían alcanzar las metas fijadas para solventar problemas tan prioritarios como el del agua, la basura y las vías de comunicación.

En el Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ya anunció que al finalizar este mes del niño se llevarán a cabo funciones de lucha libre, para que los infantes se diviertan un rato y sepan que el deporte es una de las mejores formas de luchar contra las adicciones.

El líder cameral explicó que ese tipo de diversiones será para todos los niños de la capital del Estado; ojalá que la ‘bola de Diputados’ que representan el Distrito de Tapachula, traigan un poco de circo, maroma y teatro para tratar de que los niños del Soconusco olviden un poco su pobreza, el hambre y sus enfermedades; principalmente las decenas de pequeños contaminados por el cáncer y que por la falta de medicamentos en los hospitales públicos y de dinero para adquirirlos en las farmacias privadas, no pueden tener mejores condiciones para vivir sus últimos días y terminan revolcándose de dolor, ante la impotencia de sus familiares de no poder hacer algo por sus pequeños ángeles moribundos.