ALFIL NEGRO

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes y hambres (Mateo 24:7)

La Guerra es Inminente

Oscar D. Ballinas Lezama

“‘El mundo está en un punto peligroso”, dijo a inicios de la semana pasada, Mikhail Gorbachov, expresidente de Rusia, refiriéndose al conflicto político entre rusos y americanos por el asunto de Siria, que puede conducirlos junto con sus aliados, a una tercera guerra mundial que ya se considera inminente.

Independientemente de las primeras escaramuzas, en las que los ‘gringos’ comandados por Donald Trump han incursionado en Siria y amenazan hacerlo con Corea del Norte, ambos países aliados de Rusia, que al igual que China y otras naciones en esa zona se preparan con armas termonucleares para la ‘madre de todas las batallas’; las que causarán el Armagedón en este planeta tierra, donde se han desatado los demonios del odio, la ambición, y el desamor.

El Kremlin ya trasladó misiles nucleares a la frontera con Polonia y está pidiendo a todos sus funcionarios y figuras importantes de la sociedad que regresen al país de inmediato.

Estados Unidos de Norteamérica ya está enviando submarinos nucleares y fragatas, que desde la semana pasada están pasando rumbo a Asia por el canal de Panamá; se espera que las tropas estadounidenses sigan ocupando posiciones en Asia, lo que nos demuestra que la guerra sólo Dios con su gran poder, podría detenerla.

“Un hombre blanco y poderoso iniciará el baño de sangre en el mundo”, dicen las profecías bíblicas; lo que nos lleva a pensar que esa persona podría ser ‘el príncipe del norte’, quien enloquecido por su espíritu beligerante ha buscado la ayuda del Reino Unido para que juntos lancen un bombardeo a Siria, argumentando que con ello decapitarán el régimen monstruo de Assad.

Los expertos han pronosticado que Estados Unidos se prepara para lanzar un ataque total con misiles crucero sobre Corea del Norte, para ‘tumbarle’ sus armas con las que pretenden los coreanos alcanzar objetivos en Estados Unidos y Canadá; causando además consecuencias devastadoras en los aliados de los norteamericanos, Japón y Corea del Sur.

El pasado 10 de abril en Roma, se reunió el grupo llamado ‘de los siete’ y le exigen a Inglaterra y Estados Unidos, que se les unan para amenazar con más sanciones a Rusia por apoyar al Gobierno legítimo de Siria.

Se habla ya de un posible golpe de estado en contra de Trump, para evitar que éste pudiera blindar sus relaciones con Putin y coopere con Rusia y China en asuntos de seguridad y desarrollo económico, lo que ‘el grupo de los siete’ (Alemania, Canadá, Japón, Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos) se niega a tolerar.

“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la Tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como de leones. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos”. (Apocalipsis 9:2-3-6-7).

En otras guerras, la que ya iniciará en México en los próximos meses de este año y culminará con las elecciones del 2018; ayer, el que busca ser abanderado del PRI en la búsqueda de la gubernatura chiapaneca rindió su informe como Senador y pudo ‘medirle el agua a los camotes’ y darse cuenta que no todo es sabor de hojuelas.

Roberto Albores Gleason convocó sus huestes a la capital chiapaneca y quienes le coordinaron el evento pasaron por alto tres detalles que se convirtieron ‘el frijol en el arroz’, una de ellas fue invitar a la gente desde las ocho de la mañana, acarrear a otros con la amenaza de quitarles el programa federal de ‘Prospera’, y finalmente, el mal detalle de personajes que impidieron a periodistas realizar su trabajo.

No obstante, Albores Gleason intentó sacar el ‘buey de la barranca’ con su discurso, desafortunadamente para esas horas ya tenía en contra el enojo de sus invitados, principalmente los que declararon haber sido llevados con la amenaza de quitarlos del Prospera.

Ojalá que esta lección le sirva para enmendar el camino, y reencontrarse con los priistas chiapanecos a los que primero tendrá que unificar; caso contrario, tendrá que aceptar ser suplido por otro aspirante que tenga más posibilidades de realizar una mejor participación, tomando en cuenta que en los asuntos electorales ‘el horno no está para bollos’, la gente anda muy enchilada, sobre todo contra el PAN y el propio PRI, cuyos abanderados en Los Pinos han hecho un pésimo papel.

En cuanto al resto de los ‘calientes’, deben poner sus ‘barbas a remojar’ y dejar de estar privilegiando sus proyectos personales, para dar paso a los de Chiapas con sus carencias y rezagos; deben mostrar que tienen un compromiso social y no olvidar que en México sigue perdurando la desigualdad y la pobreza. Y como diría un político chiapaneco, ”Lo malo de esto es lo peor que se va a poner”.