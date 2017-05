OPINIÓN PÚBLICA

Protestas en Día del Trabajo

Gonzalo Egremy

*El Magisterio encabezó ayer marchas de inconformidad en varias ciudades, entre ellas Tuxtla Gutiérrez, demandando la abrogación de Ley de Educación.

*Repudian aquí la ambición del exdirigente de Canacintra de la capital del Estado, al pretender apoderarse de una plaza en el Consejo de la ZEE.

En el marco del Día Internacional del Trabajo, cientos de miles de maestros, obreros e integrantes de sindicatos protestaron ayer en varios Estados.

Los profesores de Chiapas anunciaron un nuevo paro de labores, exigiendo reinstalación de mesa de diálogo con el Gobierno y la abrogación de la Ley educativa a la que consideran represiva de los derechos de los maestros.

En el añejo desfile del Día del Trabajo, en Tuxtla Gutiérrez, empleados del sector Salud anunciaron retomar su movimiento de inconformidad por la presunta, falta de cumplimiento de los acuerdos firmados por el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.

Mientras que aquí, trabajadores del Comité de Agua y Alcantarillado de Tapachula, mostraron cartulinas durante el desfile, con leyendas de inconformidad en contra del director de ese organismo, José Antonio Ovando.

En muchas entidades federativas, pero sobre todo en la Ciudad de México, cientos de miles de trabajadores de sindicatos combativos como electricistas, telefonistas, de obreros, maestros, e inclusive estudiantes de diversas universidades, realizaron ayer una jornada de manifestaciones en contra de las políticas públicas del actual Gobierno Federal.

El festejo del 131 aniversario del Día Internacional del Trabajo, hizo coincidir a una gran diversidad de organizaciones gremiales, frentes populares de lucha y hasta familiares de los normalistas desaparecidos de Guerrero.

La enorme plancha de cemento del Zócalo de la Ciudad de México, fue testigo de las demandas: incremento al salario, freno al alza de la canasta básica (alimentos) así como de los útiles escolares, uniformes, de los combustibles como gas LP, gasolinas y diesel.

Demandaron al Gobierno dejar de recortar los presupuestos en materia de educación, de Seguridad Pública, y que “le sea quitado los miles de millones de pesos que se han robado ex presidentes de la república, ex gobernadores, ex directores de PEMEX, CFE y ex presidentes municipales para que el dinero sirva para alimentar en desayunos escolares y edificar escuelas y hospitales”.

Varios oradores, en los mítines, pidieron al presidente Enrique Peña Nieto, “dejar de ser el Gobierno de las tres íes: Inseguridad, Injusticia e Impunidad”, y ordenar el decomiso del dinero mal habido de los políticos y enviarlos a prisión por los presuntos delitos que han cometido.

Pero las posturas de combatividad de algunos dirigentes sindicales, como en el caso de la CTM y del denominado Congreso del Trabajo, fueron rechazadas en las redes sociales y los líderes calificados de: habladores, demagogos, vende obreros y vividores de las cuotas sindicales; y con verdad, muchísimos trabajadores conocen muy bien a sus dirigentes, ¿no cree usted?

Bisbiseo

La implementación de la Zona Económica Especial en Puerto Madero, contempla la creación de un Consejo Técnico integrado por tres personas del sector empresarial, tres del sector educativo y tres más del sector trabajador, sin embargo, denuncian comerciantes de Tapachula que el exdirigente de la Canacintra de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Castillejos Guízar, ambiciona un espacio para él cuando la norma indica que los miembros deben ser del área de influencia de la ZEE//A raíz de esa codicia, han ventilado que fue corrido de Canacintra y que su hijo fue el “ganón” como contratista en la construcción del Foro en donde se llevó a cabo en febrero el Congreso Charro en Tuxtla Gutiérrez//Ampliaremos//Doloroso trance la que vive la familia del exedil de Suchiate, Miguel Chávez Mérida, ante el fallecimiento de sus hijos en un lamentable accidente automovilístico//Dios les dé resignación y fuerza a la familia Chávez-Ishikawa//QEPD.