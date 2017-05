ALFIL NEGRO

Oscar D. Ballinas Lezama

Ante los inminentes riesgos en que los medios electrónicos mantienen a niños y jóvenes, como en el caso de la ‘ballena azul’ o el bullying que cada vez es más frecuente en las escuelas, el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello ha solicitado a maestros y padres de familia, su cooperación para fomentar la sana convivencia social y la seguridad de los estudiantes.

El Ejecutivo Estatal explicó que en esta entidad se han implementado medidas preventivas y correctivas, como el programa Alertamiento y Reporte Electrónico, mediante el cual las víctimas pueden denunciar de manera anónima los casos de violencia.

Por otro lado, manifestó que se está trabajando duro a favor de la seguridad y bienestar de las familias de la frontera sur, al grado que la organización Semáforo Delictivo lo ha reconocido en toda la República Mexicana, agregó Velasco Coello.

Hace pocos días, convocó a funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, incluyendo al presidente del Congreso estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, ante quienes destacó que tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han brindado su apoyo en forma permanente a Chiapas.

No obstante, reconoció que ante el índice delictivo se deben redoblar acciones de vigilancia, haciendo un trabajo conjunto para construir una frontera sur más segura para las familias chiapanecas; luego apuntó que para su Gobierno el tema de la seguridad es prioritario, por lo que ha dado instrucciones para que periódicamente se hagan evaluaciones de las acciones que se implementan en cada región, con la finalidad de consolidar las estrategias que permitan salvaguardar la paz y tranquilidad de la ciudadanía.

Finalmente, pidió a la ciudadanía que todos trabajemos en equipo para fortalecer las acciones preventivas a través de las denuncias ciudadanas; y conminó a los encargados de la seguridad en Chiapas a echar toda la ‘carne al asador’, porque la verdad sea dicha, la delincuencia les lleva varios pasos adelante y si bien la inseguridad en esta entidad no se puede comparar con las del centro y norte del país, donde el ‘horno no está para bollos’, tampoco se puede ‘tapar el sol con un dedo’ y no se puede minimizar que la delincuencia ha aumentado, comparada otros años cuando las puertas de la frontera sur, no estaban abiertas de par en par y no existía el Cefereso donde ahora tienen a los reos más peligrosos de México.

Por otro lado, Jorge Luís Llaven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al parecer no le ha podido encontrar la punta a la madeja, por lo que tanto él como otros altos mandos de las corporaciones policiacas en Chiapas, deberían ser cambiados por gente más capacitada o al menos deberían sufrir un buen jalón de orejas, porque siguen sin ‘dar una’ ante una delincuencia organizada que no solamente está dejando en ridículo a los jefes policiacos, sino que está costando vidas y la pérdida de propiedades en la sociedad chiapaneca.

En otras noticias, allá en la Ciudad de México un abogado chiapaneco recibirá el próximo 31 de mayo una distinción como servidor público por más de 50 años; me refiero al licenciado José Manuel Hernández Saldaña, quien se desempeña como Magistrado del Circuito del Poder Judicial de la Federación en la capital del país.

Hernández Saldaña, oriundo del ejido Guatimoc en el municipio de Cacahoatán, será galardonado con el premio ‘Silvestre Moreno Cora’, instituido en honor a quien fuera Notario, Senador, Ministro y Presidente de la Suprema Corte de Justicia en México.

El Magistrado oriundo de Cacahoatán, tiene más de 50 años como servidor público, y ahora se le da una distinción como un chiapaneco que pone en alto el buen nombre de nuestra entidad, felicidades a nuestro amigo y magistrado José Manuel Hernández Saldaña.

Comentando otras cosas, vecinos del sector nororiente de la ciudad, se quejan en contra del pésimo servicio de Telmex; aseguran que esta empresa está cometiendo fraude al cobrarles un servicio que lo brinda en forma deficiente, como es el internet que tiene más de ocho días cortado, y no hay para cuándo lo vayan a resolver. Así es México, pero aquí nunca pasa nada y si pasa, tampoco pasa nada.