COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Juan Sabines Debe Estar en la Cárcel, y no en un Consulado: Ulises Ruíz.

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz, estuvo de visita en Tuxtla Gutiérrez, y reconoció que es inconcebible que el exgobernador Juan Sabines Guerrero, haya sido nombrado Cónsul en Orlando Florida, y fue tajante con su apreciación: ”Juan Sabines debería de estar en la cárcel, por ser el responsable del quebranto de 40 mil millones de pesos, a las finanzas del Estado de Chiapas, durante su administración”. (Sic).

Reconoció que el tema de la corrupción debe de ser combatido, “desde el regidor más sencillo, hasta el Presidente de la República”, y dijo que es importante y necesario quitarle el fuero a los Presidentes y a los Gobernadores “para que estos puedan ser investigados y sancionados en caso de cometer algún ilícito”. Pero dijo algo más importante, y fue sobre el tema de aplicar en nuestro país el referéndum, que es una forma de castigar a los políticos que no cumplen sus promesas de campaña o de Gobierno.

“Es importante que en México se aplique el referéndum para que aquellos funcionarios públicos y gobernantes que no cumplan con sus funciones sean depuestos de sus cargos y no esperar hasta que terminen sus mandatos o gestiones para comenzar a ser investigados”.

Consideró además, que los priistas chiapanecos deben ser los que elijan a su candidato a la gubernatura del Estado, y que esta figura partidista no tiene que ser definido ni en la dirigencia nacional del PRI, mucho menos en Los Pinos o en otros lugares, sino que deben de ser los priistas quienes deban hacerlo. Dijo que el PRI debe de ser más competitivo, y más democrático, y que por ello los militantes del tricolor sean los que decidan también para todos los puestos de elección popular.

Después de haber concluido una reunión con priistas, el Exgobernador sufrió una embestida por presuntos maestros, quienes le lanzaron consignas y pidieron que se fuera de la entidad. Trascendió después que fue el también exgobernador Juan Sabines, quien le mandó la sorpresita a su reunión. Fueron los mismos maestros quienes dijeron que Sabines, a través de algunos funcionarios públicos, le enviaron esa “bienvenida grotesca y bufona” al político.

Así las cosas, y vendrán escenarios todavía más álgidos y controversiales.

A Finales de Mayo Iniciarán Formalmente las Zonas Económicas Especiales, Donde se Incluye a Puerto Chiapas.

El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que las Zonas Económicas Especiales (ZEE), incluida Puerto Chiapas, darán inicio formal a finales de Mayo, explicando que sólo esperan la aprobación, en los próximos días, de los dictámenes para las declaratorias correspondientes.

Entrevistado en el marco del Wake Up México, organizado por la Fundación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, detalló que de las cerca de 140 empresas que han ingresado sus solicitudes para participar, hay un avance de entre 36 y 37 que ya cumplieron con las nueve etapas de negociación y están listas para invertir alrededor de cinco mil 800 millones de pesos.

Aclaró que tales cifras de inversión no son fijas, pueden incrementarse o incluso disminuir, pero adelantó que con las empresas referidas ya se han realizado visitas y se trabaja en los planes, la inversión y la generación de empleo.

Sobre los sectores donde se aplicarán estas inversiones, comentó que están incluidas casi todas las áreas productivas, como acero, química, petroquímica, energía, farmacéutica, innovación y desarrollo tecnológico, entre otras. Muchas de esas compañías estarán en los polígonos de desarrollo analizados, no sólo en terrenos federales.

Sobre los recursos federales que se canalizarán a las ZEE, recordó que se autorizaron dos mil millones de pesos y un recurso adicional de poco más de mil millones de pesos para modernizar puertos como el de Pajaritos, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas y las obras ya proyectadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en infraestructura. En fin.

Raciel López Salazar y Erick Drickersen, Agregado Jurídico del FBI en México.

La reunión de trabajo del agregado del FBI en México, y el Fiscal General del Estado, demuestra la confianza que las autoridades norteamericanas tienen en Raciel López Salazar. Esa confianza mutua redundará en beneficio en la seguridad de los chiapanecos por el intercambio de información para desarticular pandillas y bandas criminales, y sobre todo demuestra la importancia que tiene para los Estados Unidos de Norteamérica la frontera sur de México en el rubro de seguridad.

El agregado jurídico del FBI reconoció que la Fiscalía General del Estado ha fortalecido su programa integral de profesionalización de sus servidores públicos, lo que permite a la población acceder a una justicia real, y felicitó a las autoridades por los resultados positivos en el combate a la delincuencia que hace de Chiapas uno de los Estados más seguros.

El titular de la FGE conversó con Erick Drickersen, agregado jurídico del FBI y Fernando Gutiérrez, con quienes compartió un análisis acerca de la importancia de la frontera sur de México en el rubro de seguridad. López Salazar expuso que la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno ha permitido que Chiapas, a pesar de su condición de frontera, mantenga altos índices de seguridad de acuerdo a cifras oficiales. Recordó que la entidad es de las que tienen menor número de incidencias en delitos de alto impacto en el país, según lo reveló la organización ciudadana “Semáforo Delictivo” en su más reciente reporte correspondiente al primer trimestre del 2017.

Chiapas, Aliado de los Jóvenes.

La participación de la juventud en la vida cotidiana fortalece a los pueblos; su visión -en el caso de Chiapas- respecto al presente y al futuro se toman en cuenta, sobre todo cuando se reúnen los jóvenes a deliberar planteamientos sobre la leyes como se hace en el octavo Parlamento Juvenil 2017 “Tu voz es el futuro”.

Por ello, Manuel Velasco Coello saludó este congreso que se efectúa en la entidad, porque las iniciativas que presentaron hablan del compromiso que se debe tener en aspectos sociales, humanos, ambientales, científicos. Así es como se construye un mejor devenir para todos, sin excluir ningún esfuerzo.

Pinta tu Raya: A las empresas de pintura no les está yendo bien en Chiapas. Esta tapizado de pintura todo el Estado. Histórica las pintas de las Fundaciones y Asociaciones Civiles. Ahora sí, “pinta tu raya”.

PD: La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la tarde de este jueves elementos del grupo interinstitucional detuvieron a 236 jóvenes, luego de vandalizar un establecimiento comercial y diversos vehículos en la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez.

PD: La caída del WhatsApp, este miércoles, nos exhibió más como robots que como humanos.