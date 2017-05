INDICADOR POLÍTICO

Trump Cien Días: México, Dependiente,

Sigue sin Entender el Ciclo Trump

Carlos Ramírez

A pesar de engaños, distracciones, desprecios, gestos malhumorados y una agenda que no varía, el Gobierno mexicano no sólo parece no entender el juego bilateral de Donald Trump, sino que insiste en mantener la dependencia geopolítica, social, económica y de seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ante la decisión de no reconstruir el modelo de desarrollo nacional ni ofrecerle a mis migrantes deportados una opción dentro de México, el Gobierno mexicano considera que la lógica liberal derrotará a Trump y que la Casa Blanca regresará al buen camino. Sin embargo, cada día se consolida la certeza de que Trump encabeza una contrarrevolución tradicionalista y puritana y que está gobernando para la reelección en el 2020 en función de su agenda ultraconservadora.

La designación de Luis Videgaray Caso como secretario mexicano de Relaciones Exteriores, concitó cuando menos tres condiciones que definen el marco de la dependencia mexicana: su formación económica como parte del pensamiento neoliberal del corredor Chicago University-ITAM, sus contactos antes de las elecciones estadunidenses con el yerno Jared Kushner -esposo de la first daughter y superconsentida presidencial Ivanka Trump- y su papel en la consolidación del modelo económico neoliberal diseñado por Carlos Salinas de Gortari.

La estrategia de Trump hacia México se resume en tres puntos concretos: consolidación de una política de seguridad y defensa conjunta en los temas de terrorismo y crimen organizado transnacional, asunción de México como un gran mercado de consumo de productos estadunidenses pero con balanza comercial superavitaria para ellos y disminución significativa de la presencia legal e ilegal de mexicanos en los EE.UU. para frenar el avance de la mancha café en el territorio estadunidense, porque ya la tienen en cuando menos el 70% y hacia finales de siglo podrían rebasar en mayoría a la población blanca-wasp (blanca, anglo sajona y protestante).

El Gobierno mexicano y la mayoría de la población mexicana ya se habían acostumbrado a la relación bilateral sin más problemas que el narcotráfico, aunque en el entendido de que el narco mexicano había sido una estructura formal del sistema social estadunidense por el tráfico de la droga que necesitaban los consumidores.

La relación basada en el conflicto histórico del siglo XIX había sido enterrada con la apertura comercial y el tratado de comercio libre en el ciclo 1983-1994. En el sistema educativo mexicano poco se recuerda del periodo 1836-1914 en que los EE.UU. invadieron México y le quitaron -con la complicidad de sectores mexicanos- la mitad del territorio. El tratado enterró definitivamente la historia mexicana y la suplió con las cifras de la balanza comercial.

Trump vino a reforzar una dependencia creciente de México respecto de la seguridad económica, estratégica y política de la Casa Blanca. Su racionalismo empresarial dio por resuelto cualquier conflicto preocupante con México y asumió el voluntarismo mexicano para someterse a las exigencias del nuevo Gobierno estadunidense.

Los tres cancilleres del Gobierno de Peña Nieto definieron el tono pragmático y ahistórico de las relaciones bilaterales: el economista neoliberal José Antonio Meade, la sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari y ahora el economista neoliberal Videgaray Caso. Así, la continuidad del modelo económico neoliberal articulado a los EE.UU. ha definido las relaciones desde 1989.

En este sentido, los migrantes deportados son asumidos por México como el costo necesario para tranquilizar a Trump y revisar el tratado en función de la agenda de la Casa Blanca. Nada más.

Sólo Para sus Ojos:

•Viene un nuevo ciclo de violencia criminal y un aumento en la estadística de los muertos. La ofensiva gubernamental contra algunos cárteles y el arresto de líderes criminales tendrá respuesta de las bandas. Las cosas, en efecto, se están saliendo de control. Pero se parte del hecho de que el crimen organizado sigue dominando en algunas entidades de la República.

•Lo malo es que los políticos siguen pensando más en las elecciones presidenciales del 2018 que en recomponer el fragmentado y disminuido aparato de seguridad y justicia del Estado mexicano.

