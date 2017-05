OPINIÓN PÚBLICA

Afectan a Lecheros

Gonzalo Egremy

*Productores de leche resultan afectados por importación de subproductos lácteos de EU que, finalmente, son dañinos a la salud humana.

*Advierten productores que se perderán miles de empleos si el Gobierno de México continúa otorgando permisos para la importación.

Los pequeños y medianos productores de leche, exigieron al Gobierno Federal congruencia en las políticas de producción y comercio de leche en el país.

Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, destacó la necesidad de identificar programas y acciones de las Secretarías de Agricultura y Economía.

Para que “concurran juntas a afrontar la embestida del Gobierno de Estados Unidos por hacerse del mercado mexicano de la leche, en detrimento de la economía de los pequeños productores”, dijo.

El dirigente de productores de los 19 principales Estados que ofertan leche y sus derivados en un nivel de 90 por ciento, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto, escuchar las demandas de los productores del lácteo.

Demandó unificar criterios entre la Sagarpa y Economía. “No podemos llegar a una negociación ante uno de los grandes productores del mundo (EU, subrayado del quien esto teclea), con ideas encontradas”, dijo.

Resumió que la Secretaría de Agricultura apoya estratégicamente la producción y productividad en leche y sus derivados, mientras que, por otra parte, la Secretaría de Economía ofrece todas las facilidades para importar fuertes cantidades de leche en polvo.

“La Leche en polvo es aparentemente barata, pero con el transcurrir del tiempo se han incrementado en más del 170 por ciento. Este es el promedio de los últimos 23 años (desde el TLC, subrayado de quien esto teclea)”.

“Notamos una alta complacencia de las autoridades de Economía al permitir compras de leche en condiciones de ‘dumping’. Sí, de Norteamérica nos llega leche que no es leche, sino suero y otras fórmulas lácteas, que son subproductos de la industria del queso y otros derivados”.

Estos desechos compiten de manera desfavorable con los productores mexicanos que ofrecen auténtica leche de vaca, con todas sus propiedades naturales, y a un precio accesible para las clases populares.

En los últimos años hemos comprobado que se dan aumentos espectaculares de las importaciones de sobras de otros países. En 2016 se importaron a México más de 6 mil millones de litros, con valor superior a 2 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, este mecanismo desplazó un volumen de leche por arriba de 2 millones de litros diarios de productores mexicanos, lo cual condiciona el comercio nacional.

Álvaro González, recordó que en 1994, por cada ciudadano mexicano, se importaban 17 litros. Actualmente, de acuerdo con cifras de la SAGARPA, se reportan 48 litros de importación per cápita.

Lo anterior ha condenado al desempleo a más de 500 mil trabajadores y productores, y a miles de empresas alimentadoras de la industria de la leche.

Los productores de México necesitan una revisión de los precios nacionales, esto se deriva de la paridad cambiaria del Peso respecto del Dólar.

Nada más y nada menos, si hablamos del precio de referencia para el comercio de leche, que es el que paga la empresa LICONSA, los costos nacionales de producción se han ido al alza.

Actualmente el precio que pagan a los productores en México es de 6 pesos con 20 centavos por litro y así ha sido en los últimos cuatro años.

Si se aumenta el costo de los insumos señalados al proceso inflacionario, en ese sector, se estima un 15 por ciento de incremento mínimo, para que no pierdan 93 centavos por litro.

Prácticamente, lo que exigen los productores de leche, entre ellos más de 2 mil de Chiapas, sobre todo de la Costa (Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá), es un incremento a siete pesos con 13 centavos por litro por parte de LICONSA, que no es nada para lo que se roban los gobernantes, ¿no cree usted?//Salud