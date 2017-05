COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z, Cadena

Cárcel Para los que Violenten Proceso democrático en Chiapas: Fiscal Electoral

El Fiscal Electoral del Estado de Chiapas, Hugo Gómez Estrada, ante los nuevos escenarios que se viven en la entidad, donde la movilidad electoral es ardua y muy dinámica a pesar de que no son los tiempos, categórico advirtió que si alguien, o los que sean pretende violar el proceso electoral 2017-2018 se atendrán a las consecuencias de ser detenido y hasta encarcelado si se les demuestra que son culpables. Fue claro también al señalar que las leyes electorales son muy claras, por lo que nadie puede pensar que está por encima de ellas, ya sean candidatos, operadores políticos, partidos políticos y hasta funcionarios de primer nivel en el Estado.

Dijo que se estará atento para este nuevo proceso electoral que se avecina y que “desde ahora decimos que no habrá nadie por encima de la ley, y quien crea que es así y cometa un ilícito sin duda será detenido, y si se le declara culpable será encarcelado”.

Reconoció que esa Fiscalía trabaja coordinadamente en su ámbito de competencia con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), solamente que se enfoca a los asuntos que son en procesos electorales locales, sin embargo, los casos son atendidos bilateralmente. Reconoció que lo sucedido en el proceso electoral 2014-2015 fue un hecho sin precedentes en el Estado, al tiempo de reconocer que en Chiapas los comicios se vuelven cada vez más complicados para su fiscalización. Sin embargo, acotó que ahora también los casos que sean atendidos en la Fiscalía estatal serán resueltos mediante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismos que pretenden brinden tiempos más cortos para su resolución, brindado así legalidad y justicia expedita.

No habrá caso que no sea resuelto, ya sea por la Fiscalía electoral local o por la propia FEPADE. Ojala cumpla todo lo que prometió, porque los ojos del país estarán en Chiapas. Ahora también los Fiscales electoreros se pueden ir a la cárcel por omisiones graves.

Velasco y Voluntariado Nacional de Salud Benefician a Madres Internas en “El Amate”.

Con la puesta en marcha del primer Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) y la primera Sala de Lactancia Materna en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, el gobernador Manuel Velasco Coello y Carmen Narro Lobo, presidenta del Voluntariado Nacional de Salud, beneficiaron a madres internas.

Tras recorrer este inmueble, que requirió una inversión superior a los 3 millones de pesos, Velasco Coello señaló que estas acciones responden a una causa humana y justa para las mujeres internas, ya que contribuye a una maternidad más digna. En ese sentido, agradeció la cooperación del Voluntariado Nacional de Salud, la Fundación “Candelaria, Elba, Beatriz y Gloria A.C.” y del DIF Chiapas, para hacer real este espacio donde se brindará apoyo físico y emocional, en especial en la etapa de lactancia.

El Ejecutivo Estatal dio a conocer que la Mesa de Reconciliación ha dado buenos resultados, ya que en cuatro años, mil 923 mujeres y hombres han obtenido su libertad a través de dicha Mesa, con un cero por ciento de reincidencia en la comisión de delitos.

La reinserción social es una nueva oportunidad para que las mujeres y los hombres que obtienen su libertad, inicien una nueva etapa con mayor certeza y con el pleno compromiso de reencontrarse con sus familias y construir una nueva vida.

Finalmente, enfatizó su interés por que los CERSS sean un espacio que lejos de generar violencia y conflictos, fomente un trato digno y la adecuada reinserción de quienes recuperan su libertad.

Es importante destacar que con esta alianza se contempla apoyar a las personas que obtengan su libertad y a las familias de quienes aún estén cumpliendo su sentencia, con becas, capacitaciones, proyectos y herramientas que les permitan obtener el sustento para su hogar.

Rendición de cuentas.- Una de las metas de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Coello es la rendición de cuentas, además de hacer público en qué invierte y gasta el presupuesto el Gobierno, además de las personas físicas y morales que ejercen recursos públicos.

Transparentar todo es el fin y el principio de una buena administración, y mediante la rendición de cuentas la gente sabe a dónde se destinan los recursos del erario, por ello se creó el Gobierno Federal y después los Estatales, fortalecen el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). Chiapas cumplió en tiempo y forma con la publicación de la información gubernamental.

Cumbre Mundial del Chocolate.- En el municipio de Tuxtla Chico, este 19 de Mayo, se llevará a cabo la Cumbre Mundial de Productores y Comercializadores del Chocolate, a través de la parte cultural de lo que es la zona arqueológica de Izapa y los Tatas de la Lengua Mam, dijo Tomás Eliud Hau Velázquez, delegado de Turismo del Estado en la región Costa-Soconusco. Este evento también se va aprovechar para poder celebrar el 120 Aniversario de la Migración de la Comunidad Japonesa Enomoto, por lo cual ya está confirmado la asistencia del Embajador de Japón y dicha celebración tendrá una duración de 4 días. La Cumbre tiene como objetivo servir 7 mil tazas de chocolate para después aspirar a un Record Guinnes, otras de su finalidad es promover la parte gastronómica, turística, cultural y la organizan principalmente grupos de la zona de Izapa y Tatas Mam.

Los eventos son organizados por organismos no gubernamentales del grupo Mam y de algunas otras empresas que están inmersas en la producción del chocolate y el Ayuntamiento de Tuxtla Chico que dirige Juan Carlos Orellana. (Sic).

Rapiditas.- El delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar, reconoció la ardua dedicación de los maestros del instituto en su día, ya que sin ellos la educación continua no fuera posible, en los diferentes escenarios de capacitación, aportando su apoyo y conocimientos en los cursos de catálogo para personal de base, prestando sus servicios con pasantes en servicio social, médicos internos de pregrado y residentes de especialidades médicas…En Tapachula, la legisladora local y titular de la CNOP estatal, Judith Torres Vera, le tomó la protesta al nuevo dirigente municipal de la CNOP, Richard Del Pino. Un sector que estaba muerto en el tricolor local…Reconocimiento para el municipio de Cacahoatán que dirige Carlos Álvarez Morales, por ser uno de los municipios que han destacado por la entrega de la cuenta pública puntualmente. Hay decenas de municipios que se estancan con esta responsabilidad para darles certeza a sus habitantes…En Tuxtla Chico, anda movido electoralmente el titular de la Jurisdicción Sanitaria, Esaú Guzmán Morales, quien pretende repetir en la alcaldía de este municipio, y que no le fue muy bien, pues fue a parar a la cárcel entre confusiones y desordenes. Una amnistía gubernamental le dio la libertad…En fin. Dixe.