ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Entre Espada y Pared

“Víctimas del odio, los periodistas pagan hoy con su vida por decir la verdad”, manifestó el ex senador chiapaneco Sami David David, refiriéndose al tema actual de los cruentos asesinatos que han venido sufriendo en México, un gran número de comunicadores sociales.

“Eso es insostenible y es obligación del gobierno dar las garantías para el libre ejercicio del periodismo; sin periodistas no hay sociedad ni hay democracia, tampoco libertades”, afirmó quien fuera también diputado federal por Chiapas, inmerso al igual que millones de mexicanos, en la vorágine de la violencia que permea en la nación azteca, considerada el peor lugar para ejercer el periodismo de investigación.

“Es ahora cuando el gobierno debe demostrar que su compromiso es con quienes son vehículo para que la verdad, por dolorosa o incómoda que sea, se conozca”.

“Los periodistas son hoy, nos guste o no, estandartes de libertad y hay que defender su derecho a ejercer libremente su trabajo, que no es más que el derecho de la sociedad a saber la verdad de lo que acontece en el país”, afirmó el experimentado político nacido en Acapetahua, Chiapas, y con una larga trayectoria dentro del aparato legislativo mexicano.

Al referirse a la política, dijo que ésta es para servir a la gente, no para servirse de ella, “La política ofrece la participación, la convivencia, la pluralidad de ideas; es una exigencia, un desafío para que juntos recuperemos la unidad y la credibilidad”, concluyó diciendo el también ex candidato a la gubernatura chiapaneca, hoy retirado de la política por conveniencia propia, en algún lugar de México, donde por vía telefónica declaró en exclusiva para EL ORBE.

A raíz de los acontecimientos que han empezado a darse por las voces protestatarias de los periodistas, quienes manifiestan estar ‘entre dos fuegos’ al ejercer su trabajo, ya que por un lado los agreden gobernantes corruptos y por otro el crimen organizado. El presidente Enrique Peña y el mismo Secretario de Gobernación no han tenido más remedio que ‘saltar al ruedo’ y convocaron a todos los gobernadores para sostener ayer miércoles una reunion en la que se tomen acuerdos para buscar las estrategias correctas que atajen la violencia y matanza de ciudadanos, entre ellos los comunicadores.

Hablando de otras cosas, en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello, también se reunió con el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luís Llaven, el Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y el edil de Tapachula, Neftalí del Toro, pidiéndoles todo su esfuerzo y capacidad para prevenir delitos en la frontera sur, donde el flujo de extranjeros es ya casi imparable por ser una frontera muy porosa.

Finalmente les pidió que sus acciones sean evaluadas mensualmente, para checar resultados de las acciones que emprendan; se espera que la federación a través de la Secretaría de Gobernación, también brinde el apoyo necesario y ordene a sus agentes del Ministerio Público dejar la ‘cacería de brujas’ que mantienen en contra de militares, policías y agentes del INM que se dedican a asegurar a polleros y extranjeros que buscan llegar a la frontera norte sin tener la documentación legal.

En otros temas, Eduardo Ramírez Aguilar, líder del Congreso chiapaneco, no deja de visitar los municipios de esta entidad en donde manifiesta a los pobladores, que el trabajo legislativo es para todos por igual, sin distinción partidista, ideológica o religiosa.

Al visitar los municipios de Reforma, Juárez y Pichucalco, el ahora llamado ‘Jaguar negro’, refrendó su compromiso para trabajar de la mano con los alcaldes y ser gestor incansable de las necesidades de esta región tan productiva, al igual que la zona del centro y norte de Chiapas.

En la Perla del Soconusco, Luis Armando Melgar, dio a conocer que desde el año pasado presentó un punto de acuerdo en el que solicita a las autoridades regular y controlar la importación de Tilapia de origen chino, añadiendo que también ha gestionado tinas de geomembrana para la producción de ese pez en los diferentes municipios del estado.

Finalmente apuntó: “Debemos apoyar a la gente que vive de la acuacultura, y vamos hacerlo reorganizando las cadenas productivas y protegiendo el medio ambiente; con ello impulsaremos el empleo de quien más lo necesita y honradamente se gane la vida”.

Para terminar, todo está listo para que mañana viernes inicie la celebración del 120 aniversario de la primera migración japonesa a México, siendo el Planetario de Bachilleres una de las sedes para llevar a cabo algunas actividades, entre ellas, la inauguración de pinturas traídas desde el lejano oriente; será a las cuatro de la tarde y la entrada será gratuita, culminará con la actuación de la orquesta sinfónica ‘Esperanza Azteca’.