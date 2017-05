OPINIÓN PÚBLICA

Gonzalo Egremy

Engañan con IMSS

* Promesa oficial de construir clínica del Seguro Social que está dañada desde huracán Stan (2005), lleva diez años, y aún sigue siendo una quimera.

* Delegados en Chiapas y titulares del IMSS continúan mintiendo de la existencia de más de mil 300 millones de pesos para esa obra.

La verdad es que al delegado en Chiapas del IMSS, Yamil Melgar Bravo, no le ha quedado de otra que seguir mintiendo como sus antecesores.

Cuando algún periodista recuerda que hace doce años el huracán Stan también dañó severamente la Clínica número 11 del IMSS en esta ciudad, pregunta sobre el destino de los más de mil millones de pesos para la obra.

Pasan los años y todos los delegados tienen “buenos argumentos” para no expresar la verdad: “Se esfumó ese presupuesto desde hace años o desde la Ciudad de México, lo desviaron para otros fines”.

Veamos algo de esa historia: El huracán Stan devastó la región en el 2005, dañando las instalaciones de Seguro Social, y el gobierno prometió recursos para nuevas instalaciones. Samuel Orrico Torres, quien fuera delegado del IMSS por el año 2007, confirmaría que el IMSS destinó cientos de millones de pesos para la construcción de la nueva clínica y demás instalaciones.

Un año después se supo de manera oficial que el gobierno federal destinaría 700 millones de pesos para las nuevas instalaciones del IMSS.

En el proyecto estaba considerada la edificación de la Clínica número 11, que fue la que resultó dañada por las aguas del río Coatán y el meteoro.

Se construirían también los cuartos de máquinas y el equipamiento del tradicional nosocomio del Seguro Social; y todas las oficinas administrativas.

El IMSS solicitó al gobierno del estado un predio aquí en Tapachula, de al menos cinco hectáreas, para edificar el nuevo Seguro Social.

Ocho años después de la afectación del IMSS por el huracán Stan, el gobierno dio a conocer “el notición” de contar ya con el terreno.

Luego trascendería que el IMSS no aceptó el mencionado terreno por que, supuestamente, se ubicaba en zona inundable.

Después se supo que aquel predio sería el mismo en donde el gobierno de Juan Sabines, construyó cuatro hectáreas de la Feria Mesoamericana.

Ahí en ese lugar, finalmente hicieron el área para la muestra de ganado durante la Feria Mesoamericana.

Mandarían a jubilar a Samuel Orrico Torres, y a su lugar a la delegación del IMSS llegó, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Al poco tiempo de llegar en 2010, reveló que el presupuesto para las nuevas instalaciones de la magna obra era de más de mil millones de pesos.

Pero que seguían buscando el terreno para edificar el nuevo Seguro Social, porque el terreno propuesto resultó zona inundable.

Fue hasta el año 2011, cuando el ayuntamiento municipal que encabezó, Emmanuel Nivón y Daniel Arévalo Díaz, dieron a conocer la donación de seis hectáreas para edificar el IMSS.

Esos terrenos se ubican en la parte Sur-Oriente de la ciudad, concretamente por el extinto “Camino a la Pita”, cuyo dueño antes fue un familiar de Daniel Arévalo Díaz.

Trascendió que las seis hectáreas no fueron una donación, sino un negociazo entre el hoy ex funcionario municipal y una empresa constructora de viviendas de interés social en el mismo lugar “Camino a la Pita”.

Pero al margen de lo anterior, el IMSS tenía ya el terreno para invertir los más de mil millones de pesos en la edificación de sus nuevas instalaciones.

El IMSS ya no construyó ahí la nueva clínica ni las demás instalaciones, por órdenes de las oficinas centrales en la Ciudad de México, porque el director y funcionarios anteriores también consideraron que era zona inundable.

Ello significó entonces que los más de mil millones de pesos que se ejercerían en la obra, tendrían que regresarlo a las arcas federales con la etiqueta de “subejercicio” en aquel año 2012.

Aunque hubo voces que dijeron que el IMSS lo “utilizó” en otros “menesteres” o bien, lo pudo desviar hacia Tuxtla como siempre lo han hecho los gobiernos en turno.

La verdad es que el IMSS y sus delegados, hasta el actual, engañan y mienten a Tapachula y al Soconusco, ¿no cree usted?//Salud.