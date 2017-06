ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Los Cuatro Jinetes

Bien dicen que ‘chango viejo no aprende maromas nuevas’, y eso es lo que está sucediendo con los candidatos que contenderán en las urnas el próximo domingo 4 de junio, en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz.

Si bien en política nada está escrito, hasta que los perdedores aceptan su derrota o los tribunales electorales así lo determinan; no se puede minimizar que en el estado de México, la euforia de los votantes se está canalizando hacia dos candidatos que han punteado este hándicap político; Delfina Gómez de Morena y Alfredo del Mazo por el PRI.

Llama la atención esa entidad porque siendo un bastión priísta, hoy parece que muchos de sus habitantes se hartaron de los gobernantes emanados de las huestes tricolores; ante esa reacción los priístas han tenido que ‘echar toda la carne al asador’ y concentrar sus fuerzas en esa entidad considerada para ellos ‘la joya de la corona’, y no dude usted que antes de perderla se ‘van a morir en la raya’.

En cuanto a los otros tres estados al Partido Revolucionario Institucional, con excepción de Morena, parece no importarle si le quedan al PAN o al PRD, que finalmente se han convertido en ‘lobos de la misma loma’ al servicio del ‘tlatoani’ en el poder.

Al menos 72 horas nos quedan para saber de ‘qué cuero salieron más correas’; sin embargo, los conocedores de estos menesteres auguran que la verdadera contienda iniciará sus ruidos después de darse los resultados de las votaciones; gane quien gane, el perdedor va protestar contra la resolución, por legal y verdadera que ésta sea. Si no, al tiempo.

Para nadie es secreto que los resultados finales de la contienda electoral en el Estado de México, marcará el camino del 2018 y Chiapas tendrá al igual que el resto de las otras entidades, la ‘luz verde’ para encontrar al ungido que habrá de sustituir a Manuel Velasco Coello.

Hasta hoy los rumores hablan de los ‘cuatro jinetes’, siendo estos: Rutilio Escandón Cadenas, Eduardo Ramírez Aguilar, Luis Armando Melgar Bravo y Roberto Albores Gleason; aclarando que ninguno de ellos tiene aún la ‘bendición del gran Señor’, por lo que los expertos en política únicamente basan sus opiniones en suposiciones, al grado que de última hora pudiera participar en esta carrera otro jinete que podría ser una damita, si se respeta la paridad de género y porque en la política ‘la liebre siempre brinca por donde menos se espera’.

En otras cosas, ayer dio inicio el segundo Festival Cultural del Soconusco, con una conferencia magistral que dio en el Planetario de Bachilleres, la maestra Aurora Lucía Oliva Quiñones; el evento fue inaugurado por Denise López Espinal, directora del Instituto Municipal para la Cultura y las Artes.

Las actividades del festival continuarán hoy a la diez de la mañana en el auditorio de la Escuela Superior de Tapachula, con un recital ‘a Franz Schubet’ en piano y violines.

En el municipio de Amatenango del Valle, estuvo hace pocos días el senador Luís Armando Melgar, para sostener un encuentro con las alfareras de ese municipio, manifestándoles que con el respeto a sus usos y costumbres, buscaría la forma de ayudarles a reordenar sus cadenas productivas, para que puedan vender bien su trabajo, los que afirmó son verdaderas obras de arte.

El legislador ambientalista, también visitó Teopisca donde sostuvo un encuentro con los sectores productivos, ahí afirmó que la avícola de ese municipio y la ensambladora de Santiago El Pinar, son ejemplos claros de espacios para generar empleo, sin embargo, manifestó que se están quedando en el olvido, y hay que rescatarlos.

Miguel Ontivero Alonso, presentó su libro “Derecho Penal, Parte General’, lo hizo en el Tribunal Superior de Justicia, en donde el titular Rutilio Escandón Cadenas, mencionó que dicha obra es una herramienta esencial para los estudiantes, litigantes, juzgadores y docentes en Ciencias Penales.